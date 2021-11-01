Флагман Шостого флоту США почав проходження до Чорного моря

Провідний корабель Шостого флоту США "Маунт Вітні" розпочав північний транзит до Чорного моря, йдеться в повідомленні розміщеному командуванням Флоту в соцмережах.

Корабель діє в Чорному та Середземному морях а рамках спільної з НАТО операції.

"Протягом переходу, корабель США "Маунт Вітні" та персонал на борту діятимуть поряд із союзниками по НАТО та партнерами в Середземному та Чорному морях, щоб забезпечити безпеку та стабільність в регіоні. Взаємодія та спільні навчання демонструють відданість НАТО підтримці свободи навігації в міжнародних водах для всіх країн", - йдеться в заяві розміщеній на сайті Шостого флоту США 2 жовтня.

30 жовтня до Чорного моря увійшов ракетний есмінець США класу Арлей-Берк "Портер".

Корабель проведе операції із взаємодії з союзниками по НАТО та партнерами в регіоні, йдеться в заяві ВМС США.

"Сила морський альянсів в здатності швидко зібрати потужності багатьох країн і ВМС у визначений час та у визначеному місці, - заявив капітан 65-тої Робочої групи Кайл Гантт. - Ці операції в Чорному морі демонструють нашу відданість взаємодії з союзниками та партнерами НАТО".

Влітку в Чорному морі відбулись масштабні навчання "Сі Бриз". Понад 30 країн-учасників навчалися в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський та в інших районах України. У «Сі бризі» взяли участь близько 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу і 50 одиниць озброєння і військової техніки.

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