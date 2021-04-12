Негода на півдні США забрала 3 життя й залишила тисячі людей без світла

Одразу кілька тропічних штормів прокотились південно-східними американськими штатами цими вихідними. Негода охопила Флориду, Арканзас, Луїзіану та Міссісіпі, повідомляє USA Today.

Принаймні три людини загинули. Сильні вітри, торнадо й град розміром до м'ячика для гольфу понищили численні будівлі та призвели до знеструмлення 20 тисяч домівок. Подекуди затопило вулиці.

Очевидці повідомляють, що ураганний вітер швидкістю до 120 кілометрів на годину зривав дахи будинків й виривав дерева. Одна домівка загорілась після того, як туди поцілила блискавка.

Як пише The Hill, найбільшу небезпеку становлять обірвані лінії електромереж, що падають у воду. Саме через удар електричним струмом загинула 17-річна дівчина у Флориді. Вона не помітила кабель у воді.

До іще однієї жертви й поранень кількох людей в Луїзіані призвело торнадо. Там загинула 48-річна жінка: шторм обвалив на її автівку дерево.

Дивіться також: День перетворився на ніч - наслідки виверження вулкана на Карибах. Відео