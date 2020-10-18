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Вибори 2020: як голосуюють вихідці з України у Флориді. Відео

Вибори 2020: як голосуюють вихідці з України у Флориді. Відео
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Вибори 2020: як голосуюють вихідці з України у Флориді. Відео

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Доля президентських виборів у США може виішитися у кількох штатах, де уподобання виборців є нестабільними. За їхні голоси та підтримку і змагаються кандидати. Один з таких штатів – Флорида, де проживає більш п’ятдесяти тисяч українців. Українці-демократи традиційно живуть на східній частині штату, українці-республіканці – на західній. Ми розпитали представників обох таборів, що найбільше впливає на їхні політичні вподобання.

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