Вибори 2020: як голосуюють вихідці з України у Флориді. Відео

Доля президентських виборів у США може виішитися у кількох штатах, де уподобання виборців є нестабільними. За їхні голоси та підтримку і змагаються кандидати. Один з таких штатів – Флорида, де проживає більш п’ятдесяти тисяч українців. Українці-демократи традиційно живуть на східній частині штату, українці-республіканці – на західній. Ми розпитали представників обох таборів, що найбільше впливає на їхні політичні вподобання.