Трамп та Доу-Джонс: фондові ринки поки що прихильні до Трампа

Після дев’яти днів поспіль рекордно високих значень, навіть на фоні заяви президента Трампа про Північну Корею, промисловий індекс Доу-Джонса лише незначно знизився, повідомляє CNBC.

Трамп, який раніше скептично відгукувався про зростання ринків цінних паперів за часів президента Обами називаючи ці ринки "великою бульбашкою" тепер з захватом коментує зростання, відзначає Bloomberg.

"Бізнес виглядає краще, ніж будь-коли і ентузіазм бізнесу б’є рекорди. Ринок цінних паперів досяг найвищого значення за всі часи. Це не відбувається само собою!", - зазначив Трамп у Twitter.

Аналітики по-різному пояснюють потужне зростання індексу, середнє значення якого зросло на 3 600 пунктів після приходу Трампа на посаду.

Волл-стріт перестав зважати на Вашингтон, пише CNN Money, намагаючись пояснити, чому оптимізм ринків не стухає незважаючи на те, що плани Трампа знизити податки, провести дерегуляцію та збільшити видатки на інфраструктуру не реалізувались. "Інвестори розуміють, що справді важливо не те, чи є неспокій у Вашингтоні, але як це вплине на американські компанії. Відповідь – дуже незначно", - зазначив у коментарі CNNMoney Дейвід Келлі, голова стратегічного департаменту JPMorgan Funds.

Інші аналітики пояснюють зростання Доу-Джонса впливом антикризової політики президента Обами, введеній з березня 2009 року, коли промисловий індекс Доу-Джонса знизився до рекордно низької позначки в 6 500 в результаті фінансової кризи. Тодішній голова Федеральної резервної системи США Бен Бернанке розробив програму відновлення ринків і ре-капіталізації Волл-стріт, яка передбачала утримання доходності державних облігацій на низькому рівні через створення на них штучного попиту, щоб спонукати компанії більше вкладати до акцій – політика відома як ZIRP (Zero Interest Rate Policy - політика нульових ставок). Це призвело до зростання Доу-Джонса до близько 18 000 за рік перед тим, як Обама полишив посаду, пише Вільям Коган для Vanity Fair.

З огляду на відновлення економіки після кризи 2008 року, Федеральна резервна система поступово відходить від політики низьких відсоткових ставок і стимулювання фондових ринків, що може змінити динаміку на ринках, зазначають спостерігачі.

Дивіться також: Час-Time: Чому Україна залишається корумпованою країною? Пояснює експерт