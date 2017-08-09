У відповідь на попередження Трампа, Пхеньян пригрозив ударом по військових базах США на Гуамі

Північна Корея заявила, що «серйозно вивчає» план ракетного удару по американських військових базах на острові Гуам





Через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп публічно заявив, що будь-яка погроза США з боку Південної Кореї буде зустрінута «вогнем і люттю», в Пхеньяні повідомили, що «серйозно розглядають» план завдання ракетного удару по американській території Гуам, де розташовані військові бази, на яких, як вважається, зберігається найбільший – поза материком - арсенал ядерної зброї США.



Представник народної армії КНДР в офіційному повідомленні, поширеному північнокорейським інформаційним агентством KCNA, заявив, що план щодо завдання удару «буде реалізований послідовно і в будь-який момент», як тільки буде ухвалене рішення північнокорейським лідером Кім Чен Ином.



Ще один представник північнокорейської армії заявив, що КНДР може розпочати превентивну операцію, якщо Сполучені Штати вдадуться до провокації.

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