Французькі лідери кажуть про «війну проти ісламістської ідеології»

Французький міністр внутрішніх справ Жеральд Дерманен застеріг про ймовірність нових терористичних нападів у Франції оскільки країна, як він висловився, веде «війну проти ісламістської ідеології».

Застереження пролунало на тлі залучення додаткових підрозділів французької армії для охорони церков, шкіл та інших громадських місць після того, як у четвер 29 жовтня нападник убив трьох людей у церкві в Ніцці.

Нам треба усвідомлювати, що будуть і інші події такі, як ці жахливі напади.

Поліція стріляла і поранила нападника, якого називають 21-річним мігрантом з Тунісу. Він перебуває у лікарні у важкому стані.

Французька антитерористична прокуратура каже, що підозрюваний мав при собі ніж і Коран.

Напад у Ніцці стався невдовзі по тому, як Франція була шокована убивством вчителя Самуеля Паті 16 жовтня біля школи у передмісті Парижа.

Убивця, Абдула Анзоров - з родини чеченських біженців з Росії, який загинув у протистоянні з поліцією, заявляв, що мстився вчителю за те, що той показав учням карикатури із зображенням пророка Магомета.

«Ми у стані війни з ворогом усередині і назовні. Нам треба усвідомлювати, що будуть і інші події такі, як ці жахливі напади», - цитує агентство Reuters слова міністра Жеральд Дерманена радіостанції RTL у п’ятницю.

Президент Еммануель Макрон сказав, що черговий «ісламістський терористичний напад» був нападом на цілу Францію і наголосив, що французи не поступляться своїми цінностями.

«Наша країна - це наші цінності, відповідно до яких кожен може бути віруючим, або невіруючим. Права має кожна релігія. Наша рішучість абсолютна. Подальші дії будуть спрямовані на захист усіх наших співгромадян», - проголосив Макрон в одному з дописів у Twitter.

«Америка - з Францією»

Лідери західних країн виступили із заявами осуду терактів та наголосили на підтримці Франції.

«Наші серця з народом Франції. Америка у цій боротьбі стоїть зі своїм найдавнішим союзником. Напади радикальних ісламістських терористів треба негайно зупинити. Жодна країна, Франція, чи якась інша не може з цим миритися», - написав у Twitter президент США Дональд Трамп.

Керівники країн Європейського Союзу в спеціальній заяві проголосили «солідарність з Францією, з французьким народом та з урядом Франції в нашій спільній подальшій боротьбі з тероризмом і насильницьким екстремізмом».

«Ми закликаємо лідерів в усьому світі працювати задля діалогу та розуміння між громадами та релігіями, а не для поділу», - йдеться в короткій заяві.

Але в деяких мусульманських країнах також лунає осуд Франції.

Колишній прем’єр-міністр Малайзії, 95-річний Махатір Мохамад, написав, що засуджує вбивство французького вчителя, але також заявив, що свобода висловлювання не має використовуватися для образи інших.

«Мусульмани мають право бути обуреними і вбити мільйони французів за масові різанини у минулому. Але мусульмани переважно не дотримуються принципу “око за око”. Мусульмани цього не роблять і не повинні робити французи», - написав Махатір Мохамад у Twitter.

«Оскільки ви звинуватили усіх мусульман і мусульманську релігію в тому, що вчинила одна розлючена особа, мусульмани мають право покарати французів», - додав колишній малайзійський прем’єр у дописі, який був згодом видалений.

Twitter заявив, що такі дописи порушують правила компанії.

Найгучніші напади останніх років у Франції

29 жовтня 2020 - Три людини загинули під час ножового нападу у церкві в Ніцці.

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- Убивство й обезголовлення вчителя Самуеля Паті біля школи поблизу Парижа. 20 вересня 2020 - Двоє людей зазнали ножових поранень біля будівлі колишньої редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo, на який ісламісти вчинили напад 2015 року.

- Двоє людей зазнали ножових поранень біля будівлі колишньої редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo, на який ісламісти вчинили напад 2015 року. 26 липня 2916 - Два нападники убили священика і важко поранили іншу людину в церкві в Руані.

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