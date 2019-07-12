Франція окремо оподатковує технокомпанії - велетні, що у США назвали дискримінацією

Франція запровадила новий спосіб оподаткування транснаціональних технологічних компаній, викликавши застереження з боку Сполучених Штатів, де побоюються, що податок буде несправедливо зосереджений на американських фірмах.

Такі компанії як Google, Apple, Facebook, Amazon і Microsoft будуть змушені віддавати до французької скарбниці 3% від загального річного доходу, отриманого у Франції.

Хоча податок зачепить найвідоміші американські фірми, під нього зараз підпадають також компанії з Китаю, Німеччини, Іспанії, Великої Британії, а також французька рекламна компанія Criteo.

Подібний податок розглядають інші країни, зокрема Велика Британія, де уряд оприлюднив законопроект про “оподаткування цифрових послуг” з пропозицією збирати 2% з інтернетних пошукових систем і торговельних платформ в інтернеті, які заробляють на британських користувачах.

Кожен з нас є свідком появи економічних велетнів з ознаками монополізму...

Прихильники нових систем оподаткування вказують, що досі транснаціональні фірми уникають сплати справедливої частки податків, реєструючи свої штаб-квартири не в тих країнах, де вони заробляють гроші, а там, де можна мінімізувати податки.

Конгрес США оголосив розслідування таких кроків, що може стати підставою для впровадження нових мит у відповідь.

У Вашингтоні припускають, що спеціальне оподаткування американських фірм може бути порушенням, бо ймовірно створюватиме нерівні умови для підприємств.

“Податок на цифрові послуги, якого домагається Франція та інші європейські країни, очевидно протекціоністський і несправедливо зосереджений на американських компаніях, що коштуватиме робочих місць у США і зашкодить американським працівникам”, - сказано у заяві американських сенаторів.

Французький податок має чинність починаючи з попередніх місяців 2019 року.

Очікують, що спочатку він приноситиме близько €500 млн. ($563 млн.) річно, а потім ще більше.

Податок стосуватиметься компаній, доходи яких перевищують €750 млн. ($850 млн.), з яких принаймні €25 млн. отримані у Франції.

Реагуючи на застереження з Вашингтона, французький міністр фінансів Бруно Ле Марі сказав: “Як союзники ми можемо і повинні залагоджувати розбіжності, не вдаючись до погроз… Франція - суверенна держава. Вона схвалюватиме власні рішення стосовно податків”.

“Кожен з нас є свідком появи економічних велетнів з ознаками монополізму, які не лише прагнуть контролювати максимальні обсяги даних, але йдуть далі. Користуючись відсутністю правил, вони ухиляються від податків, застосовуючи інструменти, які завтра можуть стати суверенними валютами”, - сказав міністр.

Франція не змогла переконати інші країни ЄС запровадити загальноєвропейський податок, але далі закликає узгодити таку систему оподаткування для 34 країн Організації економічної співпраці та розвитку.

Представник Інтернетної асоціації - організації, до якої зокрема входять Facebook, Google та Uber визнав потребу нових міжнародних правил оподаткування, але застеріг, що вони повинні бути скоординовані.

“Інтернет-індустрія - це великий американський експорт, який підтримує мільйони робочих місць та підприємств. Світові податкові правила треба пристосувати до цифрової епохи, і така робота відбувається в ОЕСР. Але дискримінаційні податки щодо американських фірм - це неправильний підхід”, - сказав Джордан Гаас агентству АР.

Інше американське об'єднання, Асоціація комп'ютерної та комунікаційної індустрії, також заявило, що французькі дії будуть дискримінаційними щодо компаній США.

Франція заявляє, що у разі узгодження міжнародної системи оподаткування транснаціональних фірм, вона скасує свій окремий податок.

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