Суд заборонив Трампу блокувати критиків у Twitter

Президент США Дональд Трамп не може блокувати тих, хто висловлює критичні думки у Twitter. Таку позицію зайняв Федеральний апеляційний суд США, який одноголосно підтвердив відповідне рішення суду першої інстанції на користь семи позивачів, заблокованих акаунтом Трампа в 2017 році.

Блокування користувачів є порушенням Першої поправки до Конституції США, що гарантує свободу слова, вважають судді.

"Перша поправка не дозволяє державному посадовцю, який використовує соцмережевий акаунт з офіційною метою, виключати осіб з загалом відкритого діалогу онлайн, через свою незгоду з висловленими ними поглядами", - йдеться в позиції судді Беррінгтона Паркера.

Обговорення, яким би воно часто не було незручним і неприємним, є, тим не менш, позитивним

"Іронічно те, що ми пишемо цей висновок у історичний час, коли в цій країні дії уряду та посадовців є предметом широкого і активного обговорення. Це обговорення охоплює надзвичайно широкий спектр ідей та точок зору і спонукає до такого рівня пристрасті та інтенсивності обговорення, подібні яким траплялись рідко", - наголошується у судовому висновку

"Обговорення, яким би воно часто не було незручним і неприємним, є, тим не менш, позитивним. Вирішуючи цю апеляцію, ми нагадуємо сторонам та громадськості, що якщо Перша поправка щось і значить, вона означає, що найкращою відповіддю на негативні висловлювання з питань, що належать до громадського обговорення, є більше висловлювань, а не менше", - вказали судді.

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