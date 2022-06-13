Макрон збирається до Румунії та Молдови, а згодом можливо в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок 14 червня перебуватиме в Румунії, а наступного дня його очікують в Молдові на тлі повідомлень, що згодом цього місяця він можливо поїде в Україну разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі.

В Румунії Макрон відвідає очолювану Францією групу військ НАТО, розташовану там у березні у відповідь на російське вторгнення в Україні.

Щодо його можливої поїздку до Києва служба французького президента повідомила минулого тижня, що візит відбудеться «тоді, коли він буде найбільш корисним для українського президента Володимира Зеленського».

(Президент Макрон) сказав президентові Зеленському, що Франція зобов’язується задовольнити потреби України включно з важкою зброєю.

Тим часом повідомлення німецької газети Bild am Sonntag стало приводом для припущень, що Макрон, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц планують спільний візит до Києва разом з прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі.

Така поїздка могла б відбутися перед низкою великих самітів запланованих у Європі цього місяця.

23-24 червня у Брюсселі зустрічатимуться керівники країн ЄС, 26-28 червня на півдні Німеччини відбудеться саміт Групи 7 (G7), а 28-30 червня у Мадриді готують саміт НАТО.

Питання російської війни проти України буде серед головних на тих зустрічах, і перший з початку російського вторгнення візит лідерів трьох найбільших країн Євросоюзу: Макрона, Шольца і Драґі був би і вагомим знаком західної підтримки Києва.

Українські очікування

Україна від нарад західних лідерів сподівається збільшення військової допомоги, а також рішення Європейського Союзу про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

До Німеччини українські представники виголошують окремі заклики, щоб Берлін виконав свої раніші обіцянки про надання Україні важких озброєнь для протидії російському наступу на Донбасі.

«Ми сподіваємося, що під час його візиту до Києва канцлер нарешті виконає німецькі обіцянки щодо постачань зброї Україні і щодо вступу України в ЄС», - цитує українського посла у Берліні Андрія Мельника інформагентство Укрінформ.



Українські військові схвально відгукуються про надані Францією гаубиці, але наголошують на потребі додаткових постачань і зокрема далекобійної ракетної артилерії, яку нещодавно зобов’язалися надіслати США та Велика Британія.

Президент Зеленський заявив, що постійні удари російських ракет навіть далеко від зон боїв - в глибині української території є зайвим підтвердженням необхідності постачання новітніх систем протиповітряної оборони.

«Сьогодні вже 109-й день повномасштабної війни, але далеко не 109-й день, коли ми говоримо партнерам просту річ: Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше», - сказав український президент у неділю 12 червня.