Страйки у Франції завдають удару амбіціям Макрона

У Парижі та інші містах Франції з четверга відбуваються страйки й демонстрації, які паралізують транспорт та інші служби.

Учасники протестують проти планів уряду реформувати щедре пенсійне забезпечення, яке дозволяє французам йти на пенсію в 62-річному віці.

Для порівняння: у Великій Британії державний пенсійний вік становить 66 років і має невдовзі зрости знову.

У четвер участь в акціях взяли понад 800 000 людей, і в Парижі та в інших містах відбулися сутички з поліцією.

Французький уряд ще не оприлюднив конкретного плану, але прихильники реформи кажуть, що держава не може гарантувати теперішніх умов, і що пенсійний вік треба підвищити, а також спростити пенсійну систему, яка має понад 40 різновидів з різними додатковими пільгами.

Опоненти реформи кажуть, що французам доведеться працювати довше і отримувати менші пенсії.

Еммануель Макрон став президентом навесні 2017 року, обіцяючи реформи, які мали б підштовхнути економіку країни, але багато французів побоюються, що наслідком цього стане руйнування систем соціального захисту країни і зниження рівня життя громадян.

Минулого року ідейні супротивники президента об’єдналися у рух “жовтих жилетів”, який регулярно проводить масові акції протестів.

Адміністрація Макрона сподівається уникнути масштабних страйків через реформу пенсійної системи, які відбувалися 1995 року, коли транспорт країни був паралізований на три тижні.

Попередні уряди були змушені йти на поступки потужним профспілкам.

У п’ятницю в Парижі були закриті 10 з 16-ти ліній метро і скасовані багато електричок, якими люди дістаються на роботу з передмість.

Повідомляють, що затори на автошляхах зранку того дня розтягнулися на понад 350 кілометрів на під'їзді до столиці.

Представники великих профспілок закликали до протестів проти влади принаймні до понеділка.

У понеділок президент Еммануель Макрон готується приймати керівників України, Німеччини та Росії для чотиристоронніх переговорів щодо припинення війни на Донбасі.

Дивіться також: Пелосі оголосила про початок укладання звинувачень з імпічменту Трампа