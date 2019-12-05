Україна матиме міжнародну підтримку на переговорах з Росією, переконує Єрмак і каже про план "Б" - стіну

Чільний представник адміністрації українського президента заперечив, що Київ втратив міжнародну підтримку перед вирішальними переговорами у Парижі наступного тижня про досягнення миру на Сході України.

Помічник президента Володимира Зеленського, Андрій Єрмак, заявив, виступаючи у лондонському аналітичному центрі Chatham House, що “всупереч пліткам ми відчуваємо повну підтримку міжнародних партнерів”.

Якщо ми не побачимо з боку Росії готовності до виконання Мінських угод з чіткими часовими рамками, то будемо будувати стіну…

Слова українського представника пролунали по тому, як президент Франції Еммануель Макрон, який буде господарем чотиристоронньої зустрічі у “Нормандському форматі” 9 грудня, знову заявив, що “Росія більше не є ворогом” і наголосив на потребі відновлення діалогу Заходу з Москвою.

Єрмак у Лондоні поскаржився на критику намірів адміністрації Зеленського з боку політичних опонентів в Україні, і доводив, що Володимир Зеленський прагне миру щиріше, ніж попередня влада у Києві.

Він підкреслив, що Мінські угоди 2015-16 років були підписані не Володимиром Зеленським, а “минулою українською владою” і сказав, що деякі положення угод “застарілі” і “потребують оновлення”.

Андрій Єрмак також припустив, що нове коло переговорів з Росією може не принести розв’язання проблеми і сказав, що планом “Б” є ізоляція зони конфлікту на Донбасі, щоб уникнути постійних жертв бойових дій.

“Якщо ми не побачимо з боку Росії готовності до виконання Мінських угод з чіткими часовими рамками, то будемо будувати стіну… І, на жаль, жити у форматі замороженого конфлікту”, - сказав посадовець, вказавши на досвід Ізраїлю, який спорудив мур для захисту від нападів.

“Але ми з надією їдемо в Париж”, - додав він.

Ключовим питанням для переговорів 9 грудня український представник назвав погодження умов проведення місцевих виборів на територіях Донецької та Луганської областей, які уряд України зараз не контролює.

Єрмак повторив наполягання президента Володимира Зеленського, що Київ може погодитися на такі вибори, передбачені Мінськими домовленостями, за умови виконання усіх інших положень, які передбачають, що такі вибори мали б відбуватися за українськими законами.

Іншими обов’язковими умовами виборів у тих районах, а отже визнання Києвом легітимності тих органів влади, було названо відновлення українського контролю над кордоном з Росією та зникнення усіх незаконних збройних формувань.

“Ми ніколи не підемо на федералізацію України”, - підкреслив Володимир Єрмак, коли пояснював, що Київ готовий до надання спеціальних повноважень місцевим органам влади.

Володимир Єрмак сказав, що остаточною метою теперішніх зусиль Києва є досягнення миру а також відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, і окремо наголосив, що обов’язково йдеться також і про Крим.

Він поділився бажанням України укласти нову велику багатосторонню міжнародну угоду на заміну “Будапештському меморандуму”, яка була б “договором про гарантії безпеки України на 100 років”.

Дивіться також: "Обурений Трамп", "Дволичний Трюдо" та офіційні підсумки саміту країн-членів НАТО із Лондона