МЗС Франції: модифікація Нормандського формату не стоїть на порядку денному

В Міністерстві закордонних справ Франції розповіли, що поки не розглядають змін Нормандського формату і залучення до нього США. Про це сказали на брифінгу, відповідаючи на запитання, як у Франції ставляться до заяви заступника помічника державного секретаря США Джорджа Кент про можливе розширення формату.

“Франція повністю підтримує вирішення конфлікту та виконання Мінських угод, особливо в контексті Нормандського формату, в якому бере активну участь. Франція та Німеччина підтримують регулярний діалог та тісні консультації зі спеціальним представником США з питань України Куром Волкером. Модифікація Нормандського формату не стоїть на порядку денному”, - сказали в міністерстві.

Наперердодні заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент в коментарі українській службі “Голосу Америки” сказав, що США розглядають можливість долучення до Нормандського формату, якщо інші сторони не будуть проти.

"Україна має всі права шукати партнерів для розв'язання одного з найбільших конфліктів сучасної Європи. Відносно Нормандського формату з чотирьох країн - США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі. Зараз ці зусилля очолює призначений для проведення переговорів спеціальний представник Курт Волкер. Потрібна домовленість всіх сторін для створення будь-якого нового формату”, - сказав Джордж Кент.