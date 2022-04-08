Французькі вибори: Макрон, Ле Пен і Путін

Рівень життя та відносини з президентом Росії Володимиром Путіним на тлі російської війни в Україні стали провідними темами президентської кампанії у Франції, де голосування відбудеться у неділю 10 квітня і, ймовірно, знову в другому турі 24 квітня.

За посаду змагаються дванадцять кандидатів, і найбільшу підтримку досі мав чинний президент Еммануель Макрон, хоча опитування показують, що його наздоганяє Марін Ле Пен, яка багато років залишається лідеркою французьких крайніх правих.

Хто би сказав шість тижнів тому, що після початку війни в Україні мені на мітингах доведеться зосереджуватися на внутрішніх питаннях?

53-річна Ле Пен раніше пишалася своїми зв’язками з Путіним, гостро критикувала Європейський Союз і НАТО, але у цій виборчій кампанії вона доклала зусиль, щоб дистанціюватися від Москви і зокрема одразу засудила російську війну в Україні.

Марін Ле Пен не виступила проти прийому українських біженців у Франції, хоча питання імміграції і небажаність напливу іноземців завжди була важливою частиною її ідеології.

44-річний Еммануель Макрон опинився під тиском на тлі зростання вартості життя, зокрема цін на енергію і незадоволення французів тим, що держава не завжди може гарантувати той рівень соціального захисту, на який багато сподіваються.

«Хто би сказав шість тижнів тому, що після початку війни в Україні мені на мітингах доведеться зосереджуватися на внутрішніх питаннях?» - подає агентство Reuters висловлювання Макрона в інтерв’ю радіостанції RTL.

Макрону навіть доводиться виправдовуватися за те, що він, виявився єдиним західноєвропейським лідером, який вів переговори з Путіним, шукаючи способів політичного чи дипломатичного запобігання чи припинення війни.

«Я не прихильник Путіна. Це не я шукав фінансування з Росії», - дорікнув нещодавно Макрон, натякаючи на 9 мільйонів євро позики, які партія Марін Ле Пен отримала з чесько-російського банку, змагаючись за президентство 2017 року.

Президент Путін тоді відкрито виявив підтримку Ле Пен, влаштувавши їй прийом у Кремлі, а вона впродовж багатьох років критикувала політику міжнародних санкцій проти Росії.

Макрон стверджує, що програма Ле Пен «призведе до величезного безробіття, відлякавши інвесторів».

«Її засадничі ідеї не змінилися: це расистська програма, що має на меті розділити суспільство і вона дуже жорстока», - вважає Макрон.

Ле Пен в інтерв’ю радіо France Info у п’ятницю сказала: «Еммануель Макрон не знає моєї програми. Він, напевне, має на увазі програму Жан-Люка Меланшона».

Жан-Люк Меланшон - крайній лівий політик також знову виявився серед лідерів президентських перегонів у Франції.

Він збирає десятки тисяч прихильників на демонстрації, обіцяючи забрати статки у багатіїв і зменшити пенсійний вік до 60 років (тепер французи отримують пенсію з 62 років і уряд каже про необхідність подальшого підвищення пенсійного віку).

Меланшон також хоче виходу Франції з НАТО і критики стверджують, що він симпатизує Росії.



Інші кандидати:

Валері Пекресс - представниця правоцентристських сил.

Ерік Земмур - крайньо-правий колишній журналіст і телекоментатор, відомий прихильністю Путіна.

Янік Жадо - якого підтримує Партія зелених. Він один з кандидатів, який регулярно відвідує антивоєнні демонстрації на підтримку України.



Фаб’єн Руссель - представник Комуністичної партії.

Анн Ідальґо - кандидатка від Соціалістів, яка жорстко критикує Кремль.



Наталі Арто - від крайньо-лівої партії Робітничої боротьби.

Філіп Путу - від нової антикапіталістичної партії

Жан Лассаль - радикальний прихильник руху Жовтих жилетів

Ніколя Дюпон-Еньян - виступав проти ЄС і проти допомоги зброєю Україні.