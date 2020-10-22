Франція прощається з учителем - «тихим героєм» і розслідує обставини його вбивства

Французький президент Еммануель Макрон назвав «тихим героєм» убитого вчителя Самуеля Паті, якому влаштували поховальні почесті у середу 21 жовтня.

Опізнання було можливе лише з допомогою учнів школи. Вони вказали на нього в обмін на плату.

Під час церемонії, яку національні телеканали транслювали з Сорбонського університету в Парижі, президент сказав, що Паті намагався навчити школярів бути громадянами.

Самуель Паті зазнав погроз після того, як 6 жовтня на спеціальному уроці про свободу слова показав учням карикатури, серед яких були зображення пророка Магомета.

Згідно з розповідями вчитель дав можливість учням - мусульманам, які могли вважати ті зображення образливими, або вийти, або відвернутися.

Паті загинув 16 жовтня біля школи від рук 18-річного Абдули Анзорова - з родини чеченських біженців із Росії, який напав на вчителя з ножем і відрізав йому голову.

Поліція застрелила Анзорова в той день під час спроби арешту.

«Він був убитий саме тому, що був утіленням республіки», - емоційно проголосив Еммануель Макрон. «Він був убитий, бо ісламісти жадають нашого майбутнього. Вони знають, що з такими тихими героями як він, їм це не вдасться».

Вбивство вчителя стало ще одним болісним ударом для Франції, нагадавши про напад ісламістів 2015 року на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo після того, як тижневик надрукував карикатури з пророком Магометом.​

Гроші від убивці

Французька антитерористична прокуратура повідомила у середу, що Анзоров дізнався про Самуеля Паті з дописів у соціальних медіа в інтернеті після того, як один з батьків школярів поширив обурене повідомлення.

За словами прокурора нападник заплатив двом учням приблизно 300 євро ($350), щоб вони вказали йому на вчителя.

«Опізнання було можливе лише з допомогою учнів школи. Вони вказали на нього в обмін на плату», - сказав прокурор Жан-Франсуа Рікард.

Анзоров казав їм, що хотів примусити вчителя покаятися і зняти це телефоном на відео, а також «хотів принизити і вдарити його».

Двоє учнів віком 14 і 15 років названі серед семи осіб затриманих за підозрою в убивстві, а також у скоєнні терористичного акту та у співпраці з терористом.

Прокурор також підтвердив, що серед затриманих був батько учениці з тієї школи, який контактував з Анзоровим перед убивством.

48-річний батько поширював в інтернеті свої відео, звинувачуючи Самуеля Паті в ображанні мусульман і закликав звільнити вчителя з роботи.

Прокурор сказав, що чоловік поширював «неточні факти», бо його донька - учениця насправді не була присутня на тому уроці.

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