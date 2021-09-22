Білий дім повідомив про розмову Байдена та Макрона: посол Франції повертається до США

За ініціативою президента США Джо Байдена відбулась телефонна розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо оголошеної минулого тижня угоди між США, Великою Британією, та Австралією. Текст відповідної заяви розміщено на сайті Білого дому.

"Обидва лідери погодились, що ситуація виграла би від відкритих консультацій між союзниками щодо питань, які торкаються стратегічних інтересів Франції та наших європейських партнерів. Президент Байден заявив про відданість щодо цього", - відзначає заява.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше США, Велика Британія та Австралія заявили про укладення домовленості для «зміцнення базованого на правилах міжнародного порядку» в Індо-Тихоокеанському регіоні. Оголошене партнерство зокрема передбачає, що США нададуть технології для будівництва перших австралійських підводних човнів з атомними двигунами. Це може означати скасування австралійської домовленості з Францією 2016 року про будівництво 12 підводних човнів.

Як повідомляється, у жовтні у Європі відбудеться зустріч Макрона та Байдена, "щоб досягнути спільного розуміння та зберегти позитивний момент у цьому процесі".

Відзначається, що президент Франції ухвалив рішення про повернення посла країни до Вашингтона наступного тижня.

"Президент Байден підтверджує стратегічну важливість участь Франції та Європи у індо-тихоокеанському регіоні, включно із [участю] у рамках нещодавно оприлюдненої стратегії ЄС щодо Індо-Тихоокеанського регіону. США також визнають важливість сильнішої та більш спроможної європейської оборони, яка робить позитивний внесок до трансатлантичної та глобальної безпеки та доповнює НАТО", - відзначає заява.

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