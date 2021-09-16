"Удар по оборонці Франції" - оглядачі коментують угоду між США, Великою Британією та Австралією

Реакція Франції на втрату багатомільярдної домовленості про будівництво підводних човнів для Австралії стала предметом обговорення численних оглядачів.

Як повідомляв "Голос Америки", керівники Сполучених Штатів, Великої Британії та Австралії заявили про укладення домовленості для «зміцнення базованого на правилах міжнародного порядку» в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Оголошене партнерство зокрема передбачає, що Сполучені Штати нададуть технології для будівництва перших австралійських підводних човнів з атомними двигунами. Це може означати скасування австралійської домовленості з Францією 2016 року про будівництво 12 підводних човнів.

Міністр закордонних справ Франції Ле Дріан заявив ЗМІ, що його країна отримала "удар у спину" від Австралії. Франція також, як видається, покладає провину на США. Заява МЗС Франції відзначає, що рішення США "веде до виключення європейського союзника та партнера, такого як Франції, з критично важливого партнерства з Австралією" і "сигналізує про брак послідовності".

Колишній посол Великої Британії до Франції Лорд Рікеттс заявив Sky News, що обурення Парижа є зроузмілим.

"Я сподіваюсь, що британські, американські міністри думають над тим, як запевнити Францію, що відносини з ними щодо оборони лишаються важливими. Це важкий удар для Франції та її оборонної індустрії", - відзначив Рікеттс.

Директор австралійського аналітичного центур The Lowy Institute Ерве Ламає (Herve Lemahieu- англ.) вказує, що втрата Францією контракту "є потужним ударом по Макрону (президент Франції - прим. ГА) зі значними комерційними наслідками".

"Це може підштовхнути Париж до переосмислення стратегічних партнерств з англомовними країнами", - відзначає оглядач.

"Світ - це джунглі. Франції щойно нагадали про цю гірку правду тим, як США, Велика Британія завдали їй удару у спину в Австралії. C’est la vie", - твітує колишній посол Франції до Ізраїлю Жерар Аро (Gerard Araud - англ.)

У МЗС Франції також відзначили, що рішення США, Австралії та Великої Британії "лише підвищує необхідність голосно та чітко заявити про питання європейської стратегічної автономії", як "єдиного надійного шляху для захисту наших інтересів та цінностей у світі".

Між тим, як повідомляє видання Daily Mail, у Білому домі заявили, що адміністрація Байдена мала контакти із Францією щодо нового партнерства, і що Австралія має пояснити, чому прагнула отримати нові технології.

Як відзначає видання The New York Times, у відповідності до угоди досягнутрої у 2016-му році, Франція мала постачити до Австралії звичайні, менш технологічно просунуті підводні човни. "Ця угода обсягом у 66 мільярдів тепер зруйнована, але жорстка судова битва щодо контракту здається неминучою", - відзначає видання.

Майкл Фуллілав, виконавчний директор австралійського аналітичного центур The Lowy Institute закликав уряд Австралії "шукати інші нагоди поглибити партнерство із Францією як братні демократії у Індо-Тихоокеанському регіоні".

У статті використано матеріали Daily Mail, The New York Times, The Guardian, Sky News.

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