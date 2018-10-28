Після 90 років у спорті, цей 106-річний велосипедист не хоче здаватися. Відео

106-річний французький велосипедист знову в сідлі. Роберт Марчанд тренується на закритому велотреку попри те, що оголосив на початку року, що залишив спорт. У 2017 році він став рекордсменом, проїхавши 23 км за годину. Вікова категорія «старше 105-ти» була запроваджена спеціально для нього. «Мені сказали, що є один 95-річний англієць, який тренується щоб побити мій рекорд. Якщо йому це вдасться, і я буду досі живим, я йому поаплодую.» Роберту вже не дозволяється їздити на відкритій дорозі, але він хоче довести, що у будь-якому віці можна рухатися.