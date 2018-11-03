Опромінення від мобільного телефона може спричинити рак у щурів – дослідження

Американські дослідники виявили «очевидний доказ» того, що опромінення від мобільного телефона може спричинити ракові пухлини серця у щурів-самців. До цих пір не зрозуміло, що їхні остаточні висновки з двадцятирічного дослідження впливу на здоров'я гризунів означають для людей. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Вчені Національної токсикологічної програми, які провели основне дослідження, цього тижні опублікували заключні доповіді, в яких виражається більша впевненість у тому, що існує зв'язок між опроміненням від мобільного телефону та деякими пухлинами в щурів, ніж у проектних звітах раніше цього року.

Зміни були зроблені після того, як науковці, які відповідали за дослідження, прийняли рекомендації групи експертів, що переглянули отримані дані.

У щурів-самиць, а також мишей обох статей зв'язок між раком та опроміненням виявився менш чітким, відзначають дослідники.

Джон Бучер, старший науковий співробітник програми, застеріг, що тварини піддавалися більшому впливу опромінення, ніж те, яке люди, як правило, відчувають при використанні мобільного телефону.

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