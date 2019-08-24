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США

Гренландія у складі США з'явилась на футболках, які продають американські республіканці

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Національний конгресовий комітет Республіканської партії виставив на продаж футболки на яких Гренландія зображена у складі США. Організація, яка сприяє обранню республіканців до Палати представників Конгресу США, дає футболки за пожертви у розмірі 25, доларів. Покупцям кажуть, що вони можуть "підтримати Дональда Трампа та зробити Америку ще величнішою".

Раніше ЗМІ повідомили про бажання президента США Трампа придбати найбільший острі у світі. Прем'єр-міністр Дані Метте Фредеріксен виключила можливість продажу Гренландії та висловила сподівання, що президент США "пожартував". Після цього Трамп скасував раніше запланований візти до Данії.

Трамп заявив, що концепція придбання Гренландії є "стратегічно цікавою", але не становить пріоритет.

Президент США також пожартував у Twitter, що не планує будувати на острові готель мережі Trump.

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Трамп закликав американські компанії шукати альтернативи китайському ринку. Відео

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