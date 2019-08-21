"Раніше такого не траплялось". Трамп скасував візит до Данії

Президент США Дональд Трамп не поїде до Данії наприкінці цього місяця, як планувалось раніше. Своє рішення президент США пов'язав з позицією данського прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, яка назвала "абсурдною" ідею купівлі Гренландії і заявила: "Гренландія не продається. Гренландія не данська. Гренландія належить Гренландії".

"Данія – особлива країна з чудовими людьми, але на основі коментаря прем'єр-міністра Метте Фредеріксен про те, що вона не зацікавлена в обговоренні купівлі Гренландії, я відкладу нашу зустріч, яка мала відбутись через два тижні, на інший час", - написав Трамп у Twitter.

Він відзначив, що позиція Данії спростила для нього рішення про подорож і дозволила заощадити гроші. "Своєю прямотою прем'єр-міністр змогла заощадити значні кошти та зусилля для Сполучених Штатів та Данії. Дякую їй за це і сподіваюсь на організацію зустрічі в майбутньому!"

Королівська служба Данії заявила пресі, що відкладення візиту стало "повним сюрпризом". "Такого раніше на траплялось", - цитують ЗМІ відповідальну за комунікації Королівського дому Данії Лін Беллебі.

Президент США Дональд Трамп підтвердив минулого тижня, що цікавився можливістю придбання Гренландії. Повідомлення про таку зацікавленість США Гренландією з огляду на значні природні ресурси та стратегічне оборонне розташування останньої, викликали бурхливу реакцію спостерігачів.

Трамп з гумором відповів на побоювання критиків щодо намірів США стосовно Гренландії.

"Обіцяю не робити в Гренландії такого!" – написав президент США у Twitter, поширивши мем з золотою "баштою Трампа" в Лас-Вегасі накладену на фото гренландського поселення.

Трамп планував відвідати Данію на шляху до Польщі, де лідер США має взяти участь в урочистостях присвячених вшануванню пам'яті жертв Другої світової війни.

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