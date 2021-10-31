Зміни клімату й світові проблеми у мережі постачання - ключові теми другого дня саміту G20

Другий та фінальний день саміту лідерів 20 найбільших економік світу у Римі присвячений загрозі кліматичних змін та перебоям у мережі постачання.

Як пише Politico із посиланням на власні дипломатичні джерела, президенти і прем'єри країн "Групи двадцяти" домовились підтримати заходи, спрямовані на обмеження глобального потепління у межах 1,5 градусів за Цельсієм.

Текст домовленості, пише видання, передбачає, що лідери погодились "робити подальші кроки у це десятиріччя, щоб сформулювати, втілити, оновлювати й поглиблювати, де необхідно" заходи, щоб дотриматись досягнутої кліматичної угоди у Парижі.

9 країн світу та Євросоюз відповідають за понад три чверті від усіх викидів парникових газів в атмосферу. Угоди про зменшення забруднення лідерам важко досягти, зокрема, через небажання Китаю та Індії скорочувати використання вугілля.

Питання клімату ширше обговорюватимуть в шотландському Глазго під час міжнародної кліматичної конференції ООН COP26.

Туди вирушає й президент США Джо Байден. Як повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван: «Я би вказав, що ні Китай, ні Росія не будуть представлені на саміті на рівні лідерів, як виглядає, головно через COVID-19. США та Європа там будуть, і ми будемо сповнені енергії та об’єднані. На G20, і на COP26, ми будемо проштовхувати порядок денний, формувати порядок денний...».

Окрема зустріч лідерів під час саміту "Групи двадцяти" була присвячена світовій кризі у мережі постачання, що стає на шляху відновлення економік після пандемії. Країни "двадцятки" відповідають за 80% світового ВВП й за 75% світової торгівлі.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, у перший день саміту лідери країн "Групи двадцяти" підтримали ініціативу, яку висловлював президент США Джо Байден, встановити мінімальний рівень податку на прибуток корпорацій на рівні 15%. Прем‘єр-міністр Італії, країни, де відбувається саміт, Маріо Драгі привітав рішення: "Ми досягли історичної угоди щодо більш справедливої та ефективної міжнародної системи оподаткування".

Ініціатива покликана зупинити конкуренцію між країнами за інвесторів, так звані "перегони до дна", в ході яких уряди знижують корпоративний податок і втрачають важливі бюджетні надходження, а міжнародні корпорації переводять свої виробничі потужності та прибутки в юрисдикції з найнижчим рівнем оподаткування.

У матеріалі використано статтю англомовної редакції "Голосу Америки", Politico

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