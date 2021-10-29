Всесвітня продовольча програма ООН попереджає, що глобальні зміни клімату можуть викликати цунамі голоду

Всесвітня продовольча програма ООН стверджує, що без об'єднаних глобальних дій спрямованих припинення прискорення змін клімату, світ зіткнеться з кризою гострого голоду.

У ВПП стверджують, що кліматичні потрясіння знищують життя, посіви та засоби до існування і підривають здатність людей прогодувати себе. Організація наводить приклад Мозамбіку як країни, яка є особливо вразливою до зміни клімату. Оранізація відзначає, що мільйони людей потерпають від нестачі їжі через циклони, посуху та шкідників, що призводять до втрат у сільському господарстві.

Прес-секретар ВПП Томсон Фірі заявив у п'ятницю, що голод швидко посилюватиметься в уразливих спільнотах у всьому світі, якщо не буде вжито глобальних заходів для скорочення викидів парникових газів, які призводять до зміни клімату.

Кліматологи й активісти часто стверджують, що люди повинні не дати планеті нагрітися ще на 2 градуси Цельсія вище доіндустріального рівня. Обмеження зростання температури має дозволити уникнути найбільш руйнівних наслідків змін клімату. «Дослідження показують, що якщо глобальна температура продовжуватиме зростати до позначки в 2 градуси Цельсія, додаткові 189 мільйонів людей можуть опинитись у продовольчій небезпеки, — сказав Фірі. — А якщо температура у світі зросте на 4 градуси Цельсія, то кількість людей, які можуть опинитись у продовольчій небезпеці, може збільшитись на 1,8 мільярда людей».

Проблемні місця

ВПП описує руйнівний вплив зміни клімату на засоби існування громад у «сухому коридорі» Центральної Америки; в Афганістані, де у червні була офіційно оголошена посуха; і в Ємені, де сильні та часті повені пошкодили та зруйнували інфраструктуру та будинки.

Фірі сказав, що ВПП допомагає людям у громадах, де не вистачає їжі, підготуватися до кліматичних потрясіння та стресів, а також реагувати на них і відновлюватися. За його словами, агентство охопило понад 6 мільйонів людей у 28 країнах за допомогою рішень щодо управління кліматичними ризиками.

Наприклад, за його словами, ВПП надала грошову допомогу 120 000 людей у Бангладеш за чотири дні до сильної повені, щоб допомогти їм захистити критично важливі активи. На Мадагаскарі, за його словами, ВПП запустила програму мікрострахування, щоб допомогти фермерам, які втратили врожай через посуху.

«Напередодні COP26 Всесвітня продовольча програма закликає до скоординованих глобальних кліматичних дій для невідкладного вирішення проблем кліматичної кризи та зменшення її впливу на голод», – сказав Фірі. «Точніше, ми виступаємо за перехід від реагування на кризу до управління ризиками».

Фірі сказав, що уряди повинні управляти ризиками, а не долати наслідки катастроф. Він сказав, що необхідний більш далекоглядний підхід, щоб підготуватися до більших і частіших кліматичних потрясінь і уможливити ранні заходи, щоб запобігти передбачуваним надзвичайним ситуаціям у сфері клімату.

Як повідомляв "Голос Америки", наступного тижня у Глазго розпочнеться саміт COP26 з питань клімату. У саміті бере участь і президент США Джо Байден.

Агентство Associated Press вважає, що ця «закордонна поїздка Байдена відбувається в час, коли вдома йому доводиться мати справу зі щораз більш песимістичною країною і з негативними оцінками того, як він дає раду економіці».

Президентський радник Джейк Салліван, оголошуючи європейське турне, намагався підкреслити, що дії американського президента на міжнародній арені тісно пов'язані з інтересами американців вдома.

«Ця поїздка дасть президентові можливість проштовхувати ключові пріоритети від імені американського народу. Ми побачимо наживо, що таке міжнародна політика для середнього класу», - додав радник.

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