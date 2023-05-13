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  • Голос Америки

Фінансові керівники «Групи семи» на зустрічі у Японії підтвердили готовність надалі підтримувати Україну

Міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі (у центрі) та керуючий Банком Японії Кадзуо Уеда (праворуч) на прес-конференції під час зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків G7 у Toki Messe в Ніїґаті, Японія, травеня 13 січня 2023 року. (AP Photo/Shuji Kajiyama)

Найвищі фінансові керівники «Групи семи» в суботу заявила про свою підтримку України та про рішучість застосувати санкції проти Росії за її агресію.

У комюніке міністрів фінансів і голів центральних банків держав-членів за підсумками зустрічі в Ніїґаті, Японія, 13 травня, G7 у черговий раз висловила підтримку територіальній цілісності України та засудила російську агресію.

«Ми, разом із міжнародною спільнотою, збільшили наші обов’язання щодо бюджетної та економічної підтримки України на 2023 рік і початок 2024 року до 44 мільярдів доларів США, що дозволило затвердити програму Міжнародного валютного фонду для України на суму 15,6 мільярда доларів США на чотири роки», – йдеться в листі.

За словами представників G7, це фінансування дозволяє уряду України продовжувати працювати в умовах війни, надавати базові послуги, відновлювати пошкоджену критичну інфраструктуру та утримувати стабільність економіки.

Урядовці додали, що чекають на втілення Києвом структурних реформ, передбачених програмою співпраці з МВФ.

«Це також допоможе залучити подальшу фінансову підтримку з боку інших країн та установ, а також приватного сектору», – зазначають вони.

Як повідомляв Голос Америки, цього тижня банки розвитку країн «Групи семи» домовились створити інвестиційну платформу для України.

Європейський банк реконструкції та розвитку та банки-учасники інвестиційної платформи з Японії, Італії, Канади, США, Великої Британії та Німеччини братимуть участь в проектах відбудови України. Спільна інвестиційна платформа, за задумом, допоможе банкам, які не присутні в Україні, інвестувати у спільні проекти.

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