"Ми ніколи не визнаємо ні анексій, ні фіктивних “референдумів” під дулом зброї - заява G7

Міністри закордонних справ країн “Групи семи” засудили проголошену Путіним анексію чотирьох українських регіонів.

У заяві, оприлюдненій у п'ятницю, 30 вересня, представники G7 назвали оголошення з Кремля “новою найнижчою точкою” у зневазі з боку Росії міжнародного права, порушення нею суверенітету України, Статуту ООН та спільно узгоджених зобов'язань Гельсінських угод та Паризької хартії.

“Ми ніколи не визнаємо ні так звані анексії, ні фіктивні “референдуми”, які були проведені під дулом зброї. […] Ми закликаємо ширшу міжнародну спільноту відкинути жорстоку експансію Росії, її намагання заперечити існування України як незалежної держави”, - йдеться у заяві глав МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Британії, США та Євросоюзу.

“Група семи” обіцяє запровадити додаткові економічні санкції щодо усіх, хто причетних до цих порушень міжнародного права.

“Ми вкотре засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику Росії. Це не відволікатиме і не відмовить нас від підтримки України стільки, скільки це буде потрібно”, - йдеться в заяві.

Глави завнішньополітичних відомств країн "Групи семи" наголосили на вимогах до Росії - негайно припинити агресивну війну, вивести свої війська України, поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

“Ми підтверджуємо, що Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області, а також Крим, є невід’ємними частинами України”, - наголошують у заяві міністри закордонних справ “Групи семи”.

Раніше сьогодні, 30 вересня, президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до Російської Федерації частково окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та окупованої Луганської областей України.