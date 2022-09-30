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"Ми ніколи не визнаємо ні анексій, ні фіктивних “референдумів” під дулом зброї - заява G7
Міністри закордонних справ країн “Групи семи” засудили проголошену Путіним анексію чотирьох українських регіонів.
У заяві, оприлюдненій у п'ятницю, 30 вересня, представники G7 назвали оголошення з Кремля “новою найнижчою точкою” у зневазі з боку Росії міжнародного права, порушення нею суверенітету України, Статуту ООН та спільно узгоджених зобов'язань Гельсінських угод та Паризької хартії.
“Ми ніколи не визнаємо ні так звані анексії, ні фіктивні “референдуми”, які були проведені під дулом зброї. […] Ми закликаємо ширшу міжнародну спільноту відкинути жорстоку експансію Росії, її намагання заперечити існування України як незалежної держави”, - йдеться у заяві глав МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Британії, США та Євросоюзу.
“Група семи” обіцяє запровадити додаткові економічні санкції щодо усіх, хто причетних до цих порушень міжнародного права.
“Ми вкотре засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику Росії. Це не відволікатиме і не відмовить нас від підтримки України стільки, скільки це буде потрібно”, - йдеться в заяві.
Глави завнішньополітичних відомств країн "Групи семи" наголосили на вимогах до Росії - негайно припинити агресивну війну, вивести свої війська України, поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
“Ми підтверджуємо, що Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області, а також Крим, є невід’ємними частинами України”, - наголошують у заяві міністри закордонних справ “Групи семи”.
Раніше сьогодні, 30 вересня, президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до Російської Федерації частково окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та окупованої Луганської областей України.
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- Голос Америки
- Катерина Лісунова
2023-й може стати роком свободи, якщо стримати Путіна. В Сенаті США висловились про спроби Росії анексувати українські території
21 століття може бути "найбільш світлим моментом у європейській історії" за умови припинення намірів Путіна, заявив Ліндсі Грем під час спільної прес-конференції із сенатором від Демократичної партії Річардом Блументалем в четвер. Законодавці представили спільний законопроект, який вимагає негайно припинити економічну та військову допомоги будь-якій країні, яка визнає незаконну анексію чотирьох регіонів України Володимиром Путіним.
Грем закликав до рішучих дій: "Більше економічної та військової допомоги [Україні]. Більше переслідувань злочинів – це не буде війною, яку пробачили і забули. Ми будемо переслідувати воєнних злочинців, і самого Путіна, я сподіваюся. І ми маємо контролювати, аби Росія залишалася у статусі країни-вигнанця. Якщо ми зробимо ці три речі, 2023-тий може стати дуже гарним роком для свободи".
Річард Блументаль, сенатор-демократ заявив про свої сподівання щодо того, що Путін не буде президентом Російської Федерації наступного року. "Можливо, 2023-тій стане роком, коли Путіна більше не буде на посаді. Тому що ця війна виявилася настільки катастрофічним провалом у всіх відношеннях для Росії", - прокоментував Блументаль.
Грем впевнений, що мирна угода лише відтермінує війну. «Якщо ми почнемо втомлюватися, відволікатися, і якщо ми спробуємо нав’язати якусь оманливу мирну угоду, яка насправді лише відтерміновує війну, яка знову повернеться», - заявив він.
США ніколи не визнають спробу анексії жодного дюйму української території, заявив високопосадовець Комітету з міжнародних відносин Палати представників США конгресмен-республіканець Майкл Маккол в п'ятницю. Він закликав надати Україні більше зброї.
"Я закликаю адміністрацію Байдена зрештою надати далекобійні ATACMS, - заявив Маккол. - Також закликаю ключових союзників негайно передати потрібні системи, включаючи німецькі танки "Леопард" та машини бойової піхоти Marder".
В п'ятницю сенатор-демократ від штату Нью-Джерсі Боб Менендес назвав спроби анекції Путіним української території бажанням отримати "певний елемент перемоги" на тлі успішних контратак України.
“Я думаю, що українці завдяки своїй мужності та відданості зробили надзвичайну роботу, частково витіснивши росіян. Я думаю, що варто очікувати іще кілька таких контратак, і ми знову переконаємося, як вони вражаюче досягають успіху» - заявив Менендес.
"Я думаю, що Путін поспішає провести ці фіктивні референдуми під дулом та зрештою анексувати території тому, що він хоче знайти спосіб отримати певний елемент перемоги", - підкреслив Менендес.
Сенатор-демократ заявив, що «перемога над Путіним тут не лише відправить глобальний сигнал про те, що ви не можете захоплювати території силою, але також відправить сигнал Сі Цзіньпіну в Китай: "Ви повинні двічі подумати, що ви збираєтеся робити з Тайванем".
У п’ятницю, 30 вересня, президент Російської Федерації Путін оголосив підписання "договорів про вступ до складу Росії" тимчасово окупований територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. В міжнародній спільноті різко засудили цей крок Путіна.
Україна подає заявку на пришвидшений вступ до НАТО – Зеленський
Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Про це заявив у зверненні 30 вересня президент країни Володимир Зеленський.
Про це він повідомив після засідань Ставки Верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони.
Коментуючи заяви Путіна про «приєднання до Росії» окупованих або частково окупованих областей України, Зеленський сказав, що Росія «намагається вкрасти те, що їй не належить».
«Ми маємо рішення. Перше: тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї нашої території повертає мир. Ми пройдемо цим шляхом», – заявив голова держави.
Він також висловив готовність вести діалог із Москвою, але «вже з іншим президентом Росії».
За оцінкою Зеленського, Україна фактично вже довела відповідність стандартам Альянсу.
«Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартам и Альянсу, вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку», – сказав президент.
Він вказав на прецедент Фінляндії та Швеції, які вступили до блоку без попереднього отримання Плану щодо членства. У відеозверненні Зеленський, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали відповідний документ.
Раніше 30 вересня президент Росії Путін підписав укази про «приєднання» до Російської Федерації частково окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та окупованої Луганської областей України.
Україна, країни Заходу і багато інших країн світу вже заявили, що не визнають анексію і, як і раніше, вважатимуть Херсонську та Запорізьку області, як і Донецьку та Луганську, суверенною територією України.
- Голос Америки
Байден оголосив нові "швидкі і жорсткі" заходи проти Росії, через спроби анексії української території
США запроваджують нові "швидкі та жорсткі" аходи проти Росії, через "шахрайську і незаконну анексію регіонів України", оголосили в Білому домі.
"Ці санкції принесуть втрати для осіб та установ - всередині Росії та поза нею - які надають політичну, або економічну підтримку незаконним спробам змінити статус української території", - заявив президент США Джо Байден.
Байден наголосив, що США продовжать мобілізувати міжнародну підтримку для України, надавати Україні устаткування, необхідне для захисту.
"І я з нетерпінням очікую на нагоду підписати законопроекту Конгресу, яки надасть додаткові 12 млрд дол підтримки Україні", - додав він.
Нові санкції проти російських та білоруських посадовців і їхніх родин, оборонного комплексу Росії, експортні обмеження та інші заходи вводять Міністерство фінансів США, Державний департамент та американське Міністерство торгівлі, повідомили в Білому домі.
Міністерство фінансів США вводить санкції проти 109 членів російської Держдуми, які раніше не були під санкціями, а також 169 членів Федеральної Ради Росії. Голова російського центробанку Ельвіра Набіулліна а також її перша заступниця Ольга Скоробогатова, родичі членів Ради національної безпеки Росії, дружина та дорослі діти російського прем'єр-міністра Мішустіна та міністра оборони Шойгу тепер у санкційному переліку США.
Під обмеження потрапили і 14 міжнародних постачальників, які підтримують російське військо.
За порушення прав людини в Україні Держдеп вводить санкції проти Ochur-Suge Mongush та 910 осіб, включаючи російських та білоруських військових та їх поплічників.
Міністерство торгівлі США додало 57 установ до переліку експортних обмежень, що свідчить про те, що компанії в третіх країнах, які надають допомогу військовій індустрії Росії чи Білорусі, можуть бути під санкціями США та 37-ми союзників, які запровадили подібні обмеження, повідомили в Білому домі.
"Сьогодні ми надсилаємо чіткий сигнал від уряду США, за підтримки партнерів "Групи Семи": Будь-які особи, організації, чи країни, які надають політичну чи економічну підтримку Росії, в результаті незаконних спроб Росії змінити статус української території, зіткнуться із втратами", - повідомили у відомстві США.
В п'ятницю російський президент Путін оголосив про приєднання окупованих українських територій до Росії, вказавши, що їхні мешканці "назавжди" стануть громадянами РФ.
Росія збирається офіційно оголосити про анексію українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Кремль відзначатиме те, що багато хто вважає незаконним кроком, святковими концертами та мітингами в Москві.
США, Велика Британія, ЄС, НАТО, ООН та інші засудили спроби Росії анексувати території і заявили, що не визнаватимуть такий крок Москви.
Президент США Джо Байден назвав дії Росії "безсоромною і прозорою спробою анексувати частину сусідньої України".
"Я хочу бути дуже чітким у цьому: Сполучені Штати ніколи, ніколи, ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України. Цей так званий референдум був обманом, абсолютним обманом. Результати були штучно виготовлені в Москві. Справжня воля українського народу – очевидна. Кожен день вони жертвують своїми життями, щоб врятувати людей, зберегти незалежність своєї країни і захистити свободу. Напад Росії на Україну з метою досягнення імперських амбіцій Путіна є кричущим, кричущим порушенням Статуту ООН, основних принципів суверенітету та територіальної цілісності".
Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила в п'ятницю, що Британія ніколи не сприйме анексію українських територій Москвою і додала: "Путіну не можна дозволити змінювати міжнародні кордони грубою силою. Ми переконаємось, що він програє у цій незаконній війні".
"Це ще можна зупинити, - заявив президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні в четвер у прямому зверненні до росіян з непрямим посиланням на президента Росії Володимира Путіна. - Але щоб це зупинити, треба зупинити того в Росії, хто більше життя хоче війни. Вашого життя, громадяни Росії".
- Голос Америки
Рада Безпеки ООН розгляне резолюцію з осудом спроби анексії українських територій Росією
Рада Безпеки ООН має голосувати у п'ятницю щодо резолюції, яка засуджує Росію за проведення нею «незаконних так званих референдумів» в чотирьох областях України. Очікується, що в резолюції буде сказано, що ці голосування, які у ЗМІ називають «під дулом автомата», не мають чинності.
Як повідомляла раніше посолка США Лінда Томас-Грінфілд, резолюція, яку запропонували США спільно з Албанією, закликає усі країни не визнавати жодних змін статусу Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України.
Це, за її словами, підтвердило б зобов’язання ООН щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
У п’ятницю Кремль оголосив про плани анексувати контрольовані Росією території чотирьох частково окупованих нею регіонів. Очікується, що на засіданні Ради Безпеки ООН Росія, яка є постійним членом з правом вето, заблокує резолюцію.
Як повідомляв «Голос Америки», раніше цього тижня посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що якщо це станеться, США та Албанія винесуть резолюцію на голосування в Генеральній Асамблеї, яка складається з 193 членів, і де не діє право вето.
Як повідомляє агентство Associated Press, що ознайомилося з текстом проекту резолюції, Радбез має зобов’язати Росію «утримуватися від дій, спрямованих на частковий або повний зрив національної єдності та територіальної цілісності України».
Проект резолюції також вимагає виведення усіх російських військ з території України.
У повідомленні використано інформацію агентства Associated Press.
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