"Група семи" протистоятиме спробам Росії використовувати енергію як зброю – заява

Група семи (G7) заможних країн Заходу звинуватила Росію в спробі «використовувати як зброю» експорт енергії та пообіцяла працювати над тим, щоб зменшити частку імпортованих російських енергоносіїв та перешкодити тому, щоб Москва використовувала свою позицію провідного виробника енергії «для отримання прибутку від своєї агресії за рахунок вразливих країн».

Ми засуджуємо спроби Росії перетворити експорт енергії на зброю та використовувати енергію як інструмент геополітичного тиску

«Ми засуджуємо спроби Росії перетворити експорт енергії на зброю та використовувати енергію як інструмент геополітичного тиску. Тому Росія не є надійним постачальником енергії», – мовиться у заяві, яку підписали міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також Верховний представник Європейського Союзу.

У заяві, та оприлюдненій 2 серпня, країни G7 обіцяють, що діятимуть «солідарно та координовано», «щоб пом’якшити вплив перебоїв у постачанні на економіку та громадян у всьому світі», особливо для «захисту вразливих груп», мовиться у заяві G7, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

Також провідні країни світу підтвердили свої наміри перейти на «чисту енергію», додавши, що «це важливо для досягнення наших спільних цілей у сфері клімату, безпеки та економічного відновлення», і «чим швидше країни G7 досягнуть цього переходу, тим безпечнішими будуть наші суспільства», мовиться у заяві.

У відповідь на санкції Заходу Росія скоротила постачання енергоресурсів до країн, які вона вважає «недружніми», що викликало побоювання багатьох європейських країн, що їм не вистачить газу, щоб пережити зиму.

Європа є найбільшим експортним ринком для російського газу, і блок залежить від свого східного сусіда приблизно на третину свого імпорту. Минулого тижня країни ЄС узгодили план скорочення споживання газу на 15% цієї зими, готуючись до подальших перебоїв у поставках.

Згідно з даними Європейської комісії, припинення потоків газу з Росії до ЄС може скоротити ВВП країн Європейського Союзу на 1,5%, якщо зима буде холодною і попит не буде обмежено, пише агентство ділових новин Bloomberg.

Після нападу Росії на Україну ціни на газ в Європі резко виросли – від 1,6 до 3,6 разів. Зростання ціни на основні джерела енергії вже вплинули на загальну інфляцію та рахунки за комунальні послуги.

Аналітики агентства вважають, що російська влада, яка використовує газ, щоб натиснути наєвропейських лідерів і замусити їх переглянути санкції та підтримку України, збереже мінімальний рівень поставок газу в Європі, поки триватиме її напад на Україну.

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