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"Група семи" протистоятиме спробам Росії використовувати енергію як зброю – заява
Група семи (G7) заможних країн Заходу звинуватила Росію в спробі «використовувати як зброю» експорт енергії та пообіцяла працювати над тим, щоб зменшити частку імпортованих російських енергоносіїв та перешкодити тому, щоб Москва використовувала свою позицію провідного виробника енергії «для отримання прибутку від своєї агресії за рахунок вразливих країн».
Ми засуджуємо спроби Росії перетворити експорт енергії на зброю та використовувати енергію як інструмент геополітичного тискуЗаява G7
«Ми засуджуємо спроби Росії перетворити експорт енергії на зброю та використовувати енергію як інструмент геополітичного тиску. Тому Росія не є надійним постачальником енергії», – мовиться у заяві, яку підписали міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також Верховний представник Європейського Союзу.
У заяві, та оприлюдненій 2 серпня, країни G7 обіцяють, що діятимуть «солідарно та координовано», «щоб пом’якшити вплив перебоїв у постачанні на економіку та громадян у всьому світі», особливо для «захисту вразливих груп», мовиться у заяві G7, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх справ.
Також провідні країни світу підтвердили свої наміри перейти на «чисту енергію», додавши, що «це важливо для досягнення наших спільних цілей у сфері клімату, безпеки та економічного відновлення», і «чим швидше країни G7 досягнуть цього переходу, тим безпечнішими будуть наші суспільства», мовиться у заяві.
У відповідь на санкції Заходу Росія скоротила постачання енергоресурсів до країн, які вона вважає «недружніми», що викликало побоювання багатьох європейських країн, що їм не вистачить газу, щоб пережити зиму.
Європа є найбільшим експортним ринком для російського газу, і блок залежить від свого східного сусіда приблизно на третину свого імпорту. Минулого тижня країни ЄС узгодили план скорочення споживання газу на 15% цієї зими, готуючись до подальших перебоїв у поставках.
Згідно з даними Європейської комісії, припинення потоків газу з Росії до ЄС може скоротити ВВП країн Європейського Союзу на 1,5%, якщо зима буде холодною і попит не буде обмежено, пише агентство ділових новин Bloomberg.
Після нападу Росії на Україну ціни на газ в Європі резко виросли – від 1,6 до 3,6 разів. Зростання ціни на основні джерела енергії вже вплинули на загальну інфляцію та рахунки за комунальні послуги.
Аналітики агентства вважають, що російська влада, яка використовує газ, щоб натиснути наєвропейських лідерів і замусити їх переглянути санкції та підтримку України, збереже мінімальний рівень поставок газу в Європі, поки триватиме її напад на Україну.
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- Голос Америки
Зеленський та Столтенберг обговорили експорт зерна з України. Судно з кукурудзою наближається до Босфору
Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили першу поставку зерна з порту України з часу повномасштабного вторгнення Росії.
Генсек Північноатлантичного альянсу наголосив на необхідності неухильного виконання зернової угоди, досягнутої за посередництва ООН та Туреччини.
“Добра розмова з президентом України Зеленським, - пише у Twitter генсек НАТО. - Необхідно, щоб НАТО та союзники надали ще більше допомоги і швидше. Також ми обговорили перше транспортування зерна з часу російського вторгнення та потребу повністю виконати угоду, за сприяння ООН та нашого союзника Туреччини”.
Тим часом сервіс із відстеження суден у світі MarineTraffic повідомляє, що корабель "Разоні", який вчора, 1 серпня, залишив порт Одеси, перебуває зараз у Чорному морі і наближається до Босфорської протоки.
“Зараз є багато інтересу до корабля “Разоні”, першого судна з України від початку (повномасштабної - ред.) війни. Корабель наразі перебуває у Чорному морі, рухається до Босфору, пливе на швидкості 11.4 морських вузлів. Прибуття “Разоні” до Туреччини відкладене через негоду”, - мовиться у повідомленні MarineTraffic.
Служба морського відстеження також повідомила, що, за їхніми прогнозами, корабель з зерном зупиниться неподалік турецького берега у середу вранці.
“Очікується, що “Разоні” не причалюватиме до порту, натомість кине якір вранці неподалік узбережжя Стамбула для спільної інспекції представниками від ООН, Росії, України та Туреччини, перш ніж продовжить свою подорож до Лівану. Приблизне прибуття - 6 серпня 2022 року, о 10 год.21 хв”, - повідомляє MarineTraffic.
За даними попередніх відстежень сервісу MarineTraffic, судно “Разоні” перебувало в порту Одеси з 18 лютого цього року. Його остання подорож була з італійської Равени до Одеси. Впродовж останнього року цей корабель здебільшого плавав у Чорному та Середземному морях в такі країни як Україна, Італія, Туреччина, Румунія, Росія.
Тим часом Міністерство закордонних справ та справ співдружності Великої Британії закликав Росію “дозволити українським фермерам нагодувати світ”.
“Першу партію зерна з чорноморського порту Одеси можна тільки вітати, однак атака Росії на українські сільськогосподарські угіддя триває. Якщо Путін справді хоче допомогти вирішити глобальну кризу продовольчої безпеки, він має припинити своє жорстоке вторгнення та дозволити українським фермерам нагодувати світ”, - пише у Twitter Офіс британського МЗС, додавши, що “їжа - це не зброя”.
Вантажне судно “Разоні” під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з українського чорноморського порту Одеси 1 серпня. Воно везе до порту Тріполі в Лівані 26 тисяч тонн української кукурудзи.
Відправлення стало можливим в понеділок після того, як минулого місяця Туреччина та ООН досягли угоди про експорт зерна та добрив між Росією та Україною – рідкісний дипломатичний прорив у конфлікті, який перетворився на затяжну війну на виснаження після того, як російські війська перейшли кордон 24 лютого.
Президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні ввечері в понеділок назвав відхід судна "першим позитивним сигналом", але попередив, що поки зарано робити висновки чи прогнозувати, як розвиватимуться події.
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Розповідь українського фермера, чия власність наразі - під окупацією.
- Голос Америки
Відповідальність за Оленівку несуть російські війська – американські експерти
Експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) вважають, що відповідальність за вбивство 53 українських військовополонених під час вибуху в підконтрольній Росії в'язниці в Оленівці Донецької області 28 липня несуть російські війська.
Про це дослідники повідомили на вебсайті інституту у понеділок 1 серпня.
«Супутникові та інші зображення з місця показують, що атака пошкодила лише одну будівлю, не зруйнувала стіни цієї будівлі та не залишила воронки від снарядів поблизу, що дуже переконливо свідчить про те, що руйнування в’язниці було результатом або високоточного удару або закладеного усередині запального, чи вибухового пристрою», – мовиться у повідомленні для преси, яке підготував ISW.
Враховуючи оцінку США про те, що HIMARS не використовувалися в атаці, ISW вважає, що Росія несе відповідальність за цей напад на українських військовополонених у порушення Женевських конвенцій, додають аналітики.
У понеділок американський часопис Politico, посилаючись на розмову з двома неназваними американськими чиновниками, написав, що на місці не було виявлено жодних слідів зброї, наданої США.
«Двоє американських чиновників анонімно підтвердили Politico 1 серпня, що жодних слідів наданих США мобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), найбільш високоточної зброї, що є в наявності в України, не було виявлено на території в’язниці», – пишуть дослідники ISW.
Видання Politico посилається у своєму аналізі на супутникові фотографії сайту, опубліковані Maxar Technologies 30 липня. Як вважає видання, з найбільшою імовірністю, вони свідчать про те, що пошкодження є в лише тій частині частини ізолятора, де перебували українські в’язні, решта навколишніх будівель не мала супутніх пошкоджень.
Один з американських чиновників сказав виданню, що якби українська сторона застосовувала іншу зброю, а не HIMARS, то вона б залишила супутні пошкодження навколо об’єкта, включаючи кратери та інші пошкоджені будівлі.
Також у Кремлі не повідомляли про загибель жодного з охоронців в’язниці. У Росії стверджують, що Україна використовувала ракети HIMARS і високоточні ракети для знищення українських військовополонених і стримування українських перебіжчиків.
Тим часом Червоний Хрест пише, що він досі не отримав доступу до колонії в Оленівці.
«Відзначимо, що наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено», – написало представництво Червоного Хреста в Україні 30 липня.
Міжнародна гуманітарна організація також нагадала, що «надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій».
Присутність ОБСЄ в Україні продовжуватиметься без згоди РФ – Рау
Присутність ОБСЄ в Україні продовжуватиметься без згоди РФ, заявив міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау.
«Маю бути абсолютно відвертим із вами, що наша присутність в Україні наразі продовжуватиметься без російської підтримки, без російського консенсусу чи згоди. А це означає, що ми мали змінити юридичні та фінансові механізми провадження нашої діяльності, а це означає, що ми створили і забезпечили нашу присутність тут в Україні, в Києві. Це вже було обговорено, щодо цього вже було ухвалено рішення відповідно до визначених резолюцій від чинного голови та інших членів», – сказав Рау на пресконференції у Києві у вівторок.
Він сказав, що ОБСЄ досягла певної згоди з українським урядом щодо діяльності у Києві.
«Це також означає, що ми можемо організовувати відповідну діяльність за певні позабюджетні ресурси. Це те, щодо чого вже генсек ОБСЄ ухвалив рішення», – додав Рау.
Голова ОБСЄ зазначив: «Ми рішуче налаштовані залишатися на місцях і надавати підтримку Україні на шляху до подолання величезної кількості викликів, а також у допомозі з післявоєнним відновленням. Я переконаний, що ОБСЄ відіграватиме важливу роль у цих проєктах».
Глава МЗС Польщі, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау прибув сьогодні з візитом в Україну. Прибула також генсекретарка ОБСЄ Гельґа Шмід.
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