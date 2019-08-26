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Чим закінчився саміт G7? Відео

Чим закінчився саміт G7? Відео
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Президент США Дональд Трамп повертається з саміту Великої сімки, який щойно завершився у французькому місті Біарріц. Вперше за історію самітів, починаючи із 1975-го року, за результатами зустрічей не було прийнято спільного комюніке..

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Вважається, що це сталося через непогодження між президентом США Дональдом Трампом і іншими лідерами елітного клубу держав з кількох питань, зокрема міжнародної торгівлі. Втім, лідерам вдалося досягнути консенсусу у питанні боротьби з лісовими пожежами в Амазонії. Вони домовилися надати допомогу сумою у двадцять два мільйони доларів. Ще одна тема, про яку говорили у Франції – можливість запросити Росію на саміт 2020-го року, який пройде у Сполучених Штатах. Ініціює таке запрошення Дональд Трамп. У Франції він ще раз пояснив, чому вважає приустність Росії на самітах Великої сімки корисною.

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