Чим закінчився саміт G7? Відео

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Вважається, що це сталося через непогодження між президентом США Дональдом Трампом і іншими лідерами елітного клубу держав з кількох питань, зокрема міжнародної торгівлі. Втім, лідерам вдалося досягнути консенсусу у питанні боротьби з лісовими пожежами в Амазонії. Вони домовилися надати допомогу сумою у двадцять два мільйони доларів. Ще одна тема, про яку говорили у Франції – можливість запросити Росію на саміт 2020-го року, який пройде у Сполучених Штатах. Ініціює таке запрошення Дональд Трамп. У Франції він ще раз пояснив, чому вважає приустність Росії на самітах Великої сімки корисною.



