Франція опублікувала заяву після cаміту G7. У документі йдеться і про Україну.

Зазначено, що Франція і Німеччина скличуть саміт у нормандському форматі

Франція у понеділок випустила коротку заяву наприкінці саміту G7. Але цей документ не є офіційним комюніке зустрічі: цьогоріч від ідеї підписання спільної заяви відмовилися через розбіжності серед лідерів країн "Великої сімки".

У документі, який складається лише з однієї сторінки, йдеться про торгівлю, Іран, Лівію, Гонконг та Україну.

У контексті українського питання зазначено, що Франція і Німеччина скличуть саміт у нормандському форматі. Станеться це найближчими тижнями.