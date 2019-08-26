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Світ

Франція опублікувала заяву після cаміту G7. У документі йдеться і про Україну.

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Цього року саміт завершився без звичного комюніке.

Зазначено, що Франція і Німеччина скличуть саміт у нормандському форматі

Франція у понеділок випустила коротку заяву наприкінці саміту G7. Але цей документ не є офіційним комюніке зустрічі: цьогоріч від ідеї підписання спільної заяви відмовилися через розбіжності серед лідерів країн "Великої сімки".

У документі, який складається лише з однієї сторінки, йдеться про торгівлю, Іран, Лівію, Гонконг та Україну.

У контексті українського питання зазначено, що Франція і Німеччина скличуть саміт у нормандському форматі. Станеться це найближчими тижнями.

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