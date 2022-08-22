Ціни на газ зросли в Європі, після повідомлень про зупинку "Північного потоку", збої в Норвегії, Великій Британії

22 серпня (Reuters) - Оптові ціни на газ у Великій Британії та Нідерландах різко зросли в понеділок, оскільки перспектива технічного обслуговування основного російського трубопроводу до Європи створила напругу на ринках, як і збої видобутку на газових родовищах у Норвегії та Великій Британії.

Ціна на нідерландський газ з поставкою наступного дня TRNLTTFD1 зросла на 47 євро, або майже на п’яту частину, до рекордного рівня 292 євро за мегават-годину (МВт-год).

Британський газ з негайною поставкою TRGBNBPWKD зріс на 138 пенсів, або на 37%, до 503 пенсів за терм, а контракт з поставкою через добу TRGBNBPD1 підвищився на 119 пенсів, або майже на третину, до 480 за терм, обидва досягли максимуму за п’ять місяців.

Наприкінці місяця Росія на три дні припинить постачання природного газу до Європи через “Північний потік 1”, посилюючи тиск на регіон, який прагне накопичити газ на зиму.

«Триденна пауза відродить побоювання, що Кремль використає поставки газу як зброю, а ремонт - як привід не відновлювати поставки», — сказав Крейг Ерлам, аналітик OANDA.

Поставки “Північного потоку 1” у понеділок були стабільними, тоді як поставки на схід через трубопровід Ямал-Європа з Німеччини до Польщі зросли.

За очікуваннями, експорт газу з Норвегії до Британії впаде через перебої на деяких газових родовищах, але потік газу до континентальної Європи був стабільним.

Норвезькі призначення на поставки газу до Великої Британії знизилися на 15 мільйонів кубометрів (млн кубометрів) на день до 55 млн кубометрів у понеділок порівняно з попереднім днем.

«Поточне планове технічне обслуговування переробного заводу Kollsnes (у Норвегії) і родовища Troll до кінця серпня, а також збільшення попиту в житловому та енергетичному секторах у Великій Британії та континентальній Європі також сприяли підвищенню цін», — сказав Христос Анагностопулос, аналітик із сировинних товарів компанії Aurora Energy Research.

Згідно з даними National Grid, система Сполученого Королівства недоотримали приблизно 5 мільйонів кубічних метрів, оскільки на родовищах і терміналах континентального шельфу Об’єднаного Королівства (UKCS) тривають серйозні роботи з технічного обслуговування. Проте газові сховища Великої Британії були майже заповнені.

Європейські газові сховища були заповнені на 76,9%, наблизившись до цілі Європейської Комісії у 80% до 1 жовтня.

Тим часом, згідно з даними Elexon, максимальна потужність вітру в Британії становила близько 3,9 гігават (ГВт) у понеділок і 3,6 ГВт у вівторок із загальної потужності майже 20 ГВт.

Очікується, що слабкий вітер збільшить потребу в спалюванні газу в електрогенераторах.

На європейському вуглецевому ринку еталонний контракт CFI2Zc1 у п'ятницю знизився майже на 5% від історичних максимумів, знизившись на 4,88 євро до 93,13 євро за тонну.