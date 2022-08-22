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Ціни на газ зросли в Європі, після повідомлень про зупинку "Північного потоку", збої в Норвегії, Великій Британії
22 серпня (Reuters) - Оптові ціни на газ у Великій Британії та Нідерландах різко зросли в понеділок, оскільки перспектива технічного обслуговування основного російського трубопроводу до Європи створила напругу на ринках, як і збої видобутку на газових родовищах у Норвегії та Великій Британії.
Ціна на нідерландський газ з поставкою наступного дня TRNLTTFD1 зросла на 47 євро, або майже на п’яту частину, до рекордного рівня 292 євро за мегават-годину (МВт-год).
Британський газ з негайною поставкою TRGBNBPWKD зріс на 138 пенсів, або на 37%, до 503 пенсів за терм, а контракт з поставкою через добу TRGBNBPD1 підвищився на 119 пенсів, або майже на третину, до 480 за терм, обидва досягли максимуму за п’ять місяців.
Наприкінці місяця Росія на три дні припинить постачання природного газу до Європи через “Північний потік 1”, посилюючи тиск на регіон, який прагне накопичити газ на зиму.
«Триденна пауза відродить побоювання, що Кремль використає поставки газу як зброю, а ремонт - як привід не відновлювати поставки», — сказав Крейг Ерлам, аналітик OANDA.
Поставки “Північного потоку 1” у понеділок були стабільними, тоді як поставки на схід через трубопровід Ямал-Європа з Німеччини до Польщі зросли.
За очікуваннями, експорт газу з Норвегії до Британії впаде через перебої на деяких газових родовищах, але потік газу до континентальної Європи був стабільним.
Норвезькі призначення на поставки газу до Великої Британії знизилися на 15 мільйонів кубометрів (млн кубометрів) на день до 55 млн кубометрів у понеділок порівняно з попереднім днем.
«Поточне планове технічне обслуговування переробного заводу Kollsnes (у Норвегії) і родовища Troll до кінця серпня, а також збільшення попиту в житловому та енергетичному секторах у Великій Британії та континентальній Європі також сприяли підвищенню цін», — сказав Христос Анагностопулос, аналітик із сировинних товарів компанії Aurora Energy Research.
Згідно з даними National Grid, система Сполученого Королівства недоотримали приблизно 5 мільйонів кубічних метрів, оскільки на родовищах і терміналах континентального шельфу Об’єднаного Королівства (UKCS) тривають серйозні роботи з технічного обслуговування. Проте газові сховища Великої Британії були майже заповнені.
Європейські газові сховища були заповнені на 76,9%, наблизившись до цілі Європейської Комісії у 80% до 1 жовтня.
Тим часом, згідно з даними Elexon, максимальна потужність вітру в Британії становила близько 3,9 гігават (ГВт) у понеділок і 3,6 ГВт у вівторок із загальної потужності майже 20 ГВт.
Очікується, що слабкий вітер збільшить потребу в спалюванні газу в електрогенераторах.
На європейському вуглецевому ринку еталонний контракт CFI2Zc1 у п'ятницю знизився майже на 5% від історичних максимумів, знизившись на 4,88 євро до 93,13 євро за тонну.
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- Голос Америки
В США, ЄС висловились щодо повної заборони на в'їзд для росіян
Дипломати США та ЄС висловились проти повної заборони на видачу віз росіянам.
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель 22 серпня заявив, що не вважає доброю ідеєю повну заборону на візи для всіх росіян, пише Bloomberg. Країни ЄС наступного тижня планують обговорити спільну візову політику в цій сфері.
В Державному департаменті США також висловились проти такої заборони. "США не хотіли б закривати всі шляхи втечі до безпеки для російських дисидентів, або тих, хто може стати жертвами порушень прав людини", - заявив представник Держдепу відповідаючи на питання преси в понеділок, повідомляє журналістка Голосу Америки Нік Чін. В американському дипломатичному відомстві наголосили, що потрібно відокремлювати дії російського уряду та його політику в Україні від російського народу.
В Держдепі також нагадали про візові санкції, які США, союзники та партнери запровадили проти кремлівських посадовців та тих, хто їм допомагає. Більше 5000 осіб підпали під візові обмеження США з 24 лютого 2022 року у відповідь на вторгнення Росії до України.
Як повідомляв Голос Америки, про обмеження видачі віз росіянам минулого тижня заявили в Естонії та Фінляндії, раніше відповідні обмеження ввели Латвія, Чехія та Польща.
Минулого тижня міністр закордонних справ Естонії підтвердив рішення країни заборонити видачу віз росіянам, вказавши на їхню моральну відповідальність, як громадян країни-агресора.
"Громадян Росії не вітають у Європі. Іхня країна веде війну геноцидного характеру проти невинних людей", - сказав в коментарі Associated Press міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.
Він зазначив, що "сотні тисяч" росіян, які йдуть через Естонію становлять "очевидну безпекову загрозу" і заявив про моральну відповідальність росіян за агресію РФ.
"Вони мають прокинутись і протестувати проти звірств режиму. Гроші з їхніх податків буквально йдуть на купівлю ракет та бомб, які вбивають дітей в Україні", - додав він.
Тим часом міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив 17 серпня, що рішення Фінляндії скоротити кількість віз, виданих росіянам, може посилити тиск щодо запровадження спільної візової політики ЄС.
«У людей була дуже сильна моральна реакція на зростання туризму за цих обставин, і в той же час Фінляндія приймає багато українських біженців і так далі, тому це наша реакція на цю ситуацію», - вказав Гаавісто.
Проти обмеження віз для росіян виступила Німеччина. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий обговорювати це питання на європейському рівні, але, на його думку, Європа має залишити можливість для росіян-опонентів Кремля тікати з Росії. "Я вважаю, що це не війна російського народу, це війна Путіна, і ми повинні бути дуже чіткими у цьому питанні”, - заявив Олаф Шольц.
Відомий представник російської діаспори у США аналітик Леонід Бершидський виступив у минулий вівторок з колонкою у The Washington Post, в якій заперечив моральне право російської діаспори виступати проти візової заборони. На думку Бершидського, виступи відомих російських емігрантів, таких як Гарі Каспаров, або Михайло Ходорковський, проти візових заборон справляють враження, що російська діаспора ставить на один щабель як питання віз, так і кровопролитної російської війни в Україні.
Бершидський також протиставив російську діаспору емігрантам, які тікали з нацистської Німеччини в 1930-х роках і являли собою радикально відмінне бачення Німеччини. "Якщо ми не представляємо потужне бачення іншої Росії - морально і конституційно неспроможної на будь-що подібне до путінської версії фашизму - ми щонайменше можемо спробувати бути тихими європейцями", - пише він.
А от російський опозиціонер, колишній високопосадовець Міністерства фінансів РФ Сергій Алексашенко сказав в інтерв’ю британському Times Radio, що заклики в Україні депортувати росіян з Європи, чи обмежити видачу віз, підуть на користь Путіну. "Десятки тисяч росіян виїхали з Росії, оскільки боялися політичних переслідувань. Десятки тисяч політичних активістів в Росії зараз ув’язнені чи під слідством у кримінальних справах через їхню відверту позицію щодо війни. Тому я не думаю, що депортація росіян з Європи в Росію, чи заборона на видачу віз росіянам зашкодить Путіну, але це точно послабило б російську політичну опозицію і посилило б режим Путіна", - пише Алексашенко, який також проводить паралелі з німецькими емігрантами часів нацизму.
Латвія, за прикладом Естонії, демонтує радянський пам'ятник
КОПЕНГАГЕН, Данія. У вівторок Латвія знесе пам’ятник радянської доби, який вшановує перемогу радянської армії над нацистською Німеччиною, повідомила влада через тиждень після того, як Естонія прибрала подібний пам’ятник.
Поліція встановила жовту огорожу навколо пам’ятника, який височіє у парку Перемоги в центрі Риги. Він має 80-метровий (260-футовий) бетонний шпиль із радянською зіркою на вершині та дві групи статуй на березі ставка.
Пам'ятник, побудований у 1985 році, коли Латвія ще була частиною Радянського Союзу, буде демонтовано з використанням техніки у вівторок, заявив Яніс Ланге, виконавчий керівник латвійської столиці. За даними латвійського телебачення, він сказав на прес-конференції, що монумент повалять без використання вибухівки.
Що станеться з пам'ятником після його демонтажу, поки невідомо.
Бетонний обеліск є частиною комплексу, який складається з двох груп статуй — групи з трьох червоноармійців і з іншого боку жінки, яка уособлює «Батьківщину-мати» з високо піднятими руками. Весь комплекс буде демонтовано.
У Латвії, яка має 214-кілометровий (133-мильний) кордон з Росією, проживає велика група етнічних росіян. На щорічне свято Дня Перемоги в Росії 9 травня вони збираються перед пам'ятником, щоб покласти квіти, а також організовують концерти.
Ця подія викликала суперечки серед жителів Латвії, яка, після відновлення незалежності в 1991 році, стала членом НАТО та Європейського Союзу.
На вихідних Російський Союз Латвії заявив, що проведе акцію протесту в понеділок. Група каже, що зібрала понад 10 000 підписів людей, які виступають проти демонтажу пам'ятника, повідомляє Baltic News Service.
Але Ланге сказав на прес-конференції в понеділок, що Ризька міська рада заявила, що не дасть їм дозвіл на проведення протесту.
У травні парламент Латвії проголосував за те, щоб відкрити шлях для знесення пам’ятника в столиці, і Ризька міська рада наслідувала його приклад.
Країни Балтії прибрали багато пам’ятників, які прославляють Радянський Союз або комуністичних лідерів.
У 2007 році перенесення пам’ятника радянському солдату Другої світової війни в столиці Естонії, Таллінні, викликало протести. Минулого тижня Естонія прибрала пам’ятник радянської доби з танком на вершині біля міста Нарва на російськомовному сході балтійської країни та перемістила копію танка до військового музею на північ від Таллінна.
Латвія, Естонія та Литва рішуче виступають проти вторгнення Росії в Україну.
У ході повномасштабної агресії РФ загинули майже 9 тисяч військових – Залужний
В ході повномасштабної війни з Росією загинули близько 9 тисяч українських військових – про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 22 серпня.
За даними медіа, таку цифру Залужний озвучив на форумі «Захисники. Перекличка» в понеділок.
Він зазначив, що участь у війні беруть не тільки військові, а й, зокрема, діти, «які ні в чому не винні, окрім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час».
«Вони не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту. Як там біля Соледара, біля Бахмута, Великої Новосілки, так і тут, бо їх батько пішов на фронт. І, можливо, входить до числа тих майже 9000 героїв, які загинули», – сказав Залужний.
Влада України не озвучує точних даних щодо втрат серед українських військових у війні. При цьому радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 10 червня заявив, що, за його оцінкою, від початку бойових дій загинули до 10 тисяч українських військових.
Раніше президент Володимир Зеленський казав, що щодня на розв’язаній Росією війні в Україні гине 60-100 українських військових, ще 500 – зазнають поранень.
- Голос Америки
Боррель: ЄС може почати програму масштабних тренувань українських військових
Європейський Союз обговорить запуск масштабної програми тренування українських військових в сусідніх з Україною країнах, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель 22 серпня.
Обговорення відбудуться наступного тижня під час зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Празі.
"Звичайно, це буде вевлика місія", - додав він. "Раціонально, що війна, яка триває і, як видається, триватиме, вимагає не лише зусиль із поставок", - додав він і вказав, що створення тренувальної місіх "наразі обговорюють країни-члени і це буде обговорюватись наступного тижня на політичному рівні".
Боррель наголосив на значному масштабі війни, великій кількості залучених ресурсів і на тому, що мільйони українців через війну мусили покинути свої домівки. "Це немов 20% іспанців мусили б покинути Іспанію", - зазначив Боррель під час прес-конференції в іспанському місті Сантандер.
Під час події Боррель також негативно висловився щодо можливого запровадження заборони на візи для всіх росіян, пише Bloomberg.
В статті використано інформацію Reuters, AFP.
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