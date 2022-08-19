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"Газпром" на три дні відключить газопровід до Європи
МОСКВА -- Російська державна енергетична компанія "Газпром" повідомила в п'ятницю, що ключовий трубопровід, який транспортує природний газ до Європи, буде закрито на три дні наприкінці цього місяця для проведення "технічного обслуговування".
У заяві, опублікованій в Інтернеті, "Газпром" заявив, що єдина діюча турбіна на ключовій компресорній станції вздовж газопроводу "Північний потік-1", який з'єднує Росію та Німеччину, буде зупинена для планового технічного обслуговування з 31 серпня по 2 вересня.
"Спільно з фахівцями Siemens буде проведено комплекс планового технічного обслуговування відповідно до чинного контракту на технічне обслуговування", - заявили в компанії з посиланням на німецького партнера Siemens Energy.
У "Газпромі" заявили, що після завершення робіт потік газу по "Північному потоку-1" відновиться на попередньому рівні в 33 мільйони кубометрів, або лише 20% від номінальної потужності газопроводу.
Потоки природного газу через Nord Stream 1 нестабільні. Зупинка відбудеться через місяць після того, як "Газпром" відновив постачання природного газу через трубопровід лише на п'яту частину потужності після попереднього відключення на технічне обслуговування.
Росія заявляє, що скорочення спричинене технічними проблемами, але Німеччина називає це політичним рішенням, намаганням створити невизначеність і підвищити ціни на тлі конфлікту в Україні.
Нещодавно оголошене припинення технічного обслуговування викликає додаткові побоювання, що Росія може повністю припинити газ, який використовується для енергетики, виробництва електроенергії та опалення будинків, щоб спробувати отримати політичний вплив на Європу, яка прагне накопичити газ на зиму.
Ціни на природний газ різко зростали, оскільки Росія скоротила або припинила постачання природного газу до дюжини країн Європейського Союзу, підігріваючи інфляцію та підвищуючи ризик того, що Європа може зануритися в рецесію.
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- Голос Америки
"Те що потрібно, коли потрібно" - в Пентагоні озвучили склад нового пакету оборонної допомоги Україні
Сполучені Штати готують новий пакет оборонної допомоги Україні, вартість якого складатиме 775 мільйонів доларів. Про це повідомив ЗМІ високопосадовець Пентагону під час брифінгу в п'ятницю.
Те, що міститиметься в пакеті, вказав посадовець, визначатиметься за принципом "те, що потрібно, коли потрібно" Україні.
"Маємо ще один значний пакет безпекової допомоги, про який повідомимо незабаром і він продовжує традицію надання Україні того, чого вона потребує, коли вона цього потребує, на основі потужного діалогу між нашими військовими силами", - заявив посадовець.
Новий пакет включатиме додаткові боєприпаси для HIMARS, установки, які за словами посадовця Пентагону, "значно змінили динаміку на полі бою"; 16 гаубиць а також 36 000 артилерійських снарядів.
Також, щоб допомогти Україні вести спостереження та знешкоджувати російський захист, США передадуть Україні 15 дронів ScanEagle, протирадіолокаційні ракети HARM, які можуть "знаходити і знищувати" російські радари, 1000 ракет TOW для ураження броньованих машин та 1000 "Джавелінів". Буде надано і установки з розмінування а також протимінні машини, повідомив посадовець, за словами кореспондента Голосу Америки Джеффа Сельдіна.
Серед того, що США нададуть Україні вперше, посадовець назвав гаубиці на 105 мм, дрони ScanEagle, ракети TOW а також бронебійні снаряди.
"І це ще не кінець", - додав посадовець про новий пакет допомоги.
Оборонна допомога надаватиметься в рамках президентських повноважень, які президент США використає для допомоги Україні вже вдев'ятнадцяте з серпня 2021 року.
- Голос Америки
У Росії вичерпуються боєприпаси, а віра у флот РФ значно впала - Західна розвідка
Віри у російський флот значно впала, після низки провалів, заявив посадовець розвідки однієї із західних країн під час брифінгу для преси в п'ятницю, повідомляють ЗМІ. "Вони втратили флагманський корабель "Москва", острів Зміїний, половину пакету авіації ВМС, удар був завданий по їхньому штабу", - сказав посадовець про Росію.
Удари по авіабазі в Саках 9 серпня вивели з ладу половину бойових літаків Чорноморського флоту, цитує посадовця розвідки Reuters.
Посадовець, як повідомляють ЗМІ, також зауважив, що тепер російський Чорноморський флот намагається триматись подалі від лінії вогню і загалом поводиться як "прибережна флотилія".
"Що ми зараз бачимо, це те, що Чорноморський флот [РФ] займає дуже захисну позицію за лінією вогню. Це гордий флот із довгою історію. Віра у цю установу значно зменшилась", - наводить слова посадовця журналістка ITV Емма Барроуз у серії твітів.
Посадовець розвідки, за повідомленнями ЗМІ, також відзначив, що у росіян закінчуються боєприпаси. "Ми маємо значні докази того, що боєприпаси вичерпуються", - вказав він.
Він побачив ознаки завмерлого протистояння в ході війни. "Сухопутні сили жодної з сторін не мають достатньо концентрованиз бойових сил для проведення ефективного наступу, який би істотно вплинув на хід війни", - цитує посадовця Reuters.
В статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
ЄС надав інформацію суду в Гаазі у справі про геноцид у війні Росії проти України
Європейський Союз надав інформацію Міжнародному суду в Гаазі в рамках справи, яку Україна почала проти Росії, звинувативши Росію у "плануванні актів геноциду" під час війни, повідомили в Гаазькому суді.
Україна звинувачує Росію в "навмисних вбивствах і серйозних пораненнях представників української національності".
Представництво України в ЄС висловило вдячність ЄС "за приєднання до справи України проти Росії у Міжнародному суді ООН щодо звинувачень у геноциді. Справедливість переможе", - наводять ЗМІ реакцію відомства.
В суді не надали детальної інформації щодо подання ЄС.
Минулого місяця 45 країн на конференції в Гаазі - штаб-квартирі Міжнародного кримінального суду (МКС) - підписали політичну декларацію про спільну роботу над розслідуванням воєнних злочинів в Україні.
Раніше МКС направив найбільшу групу за свою 20-річну історію для розслідування подій в Україну.
Росія відмовилася від МКС у 2016 році після того, як суд назвав захоплення та анексію Москвою Кримського півострова в 2014 році збройним конфліктом. Росія також відмовилась брати участь у справі ща звинуваченнями у геноциді.
В статті використано матеріали Reuters.
Генсекретар ООН закликав Росію не відключати Запорізьку АЕС
Голова ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію не відключати окуповану Запорізьку атомну електростанцію від української енергомережі, повідомляє агенція AFP.
«Очевидно, що електроенергія із Запоріжжя – це українська електроенергія... Цього принципу потрібно повністю дотримуватися», – сказав генсекретар ООН під час візиту в Одеський порт на півдні України.
19 серпня в українській компанії «Енергоатом» заявили, що є інформація про намір російських окупантів найближчим часом зупинити працюючі енергоблоки ЗАЕС та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему.
«Наразі військові РФ шукають постачальників пального для дизель-генераторів, які мають включитися після зупинки енергоблоків та за відсутності зовнішнього енергопостачання для систем охолодження ядерного палива», – стверджують в «Енергоатомі».
Російська сторона наразі не коментувала цих заяв.
Запорізька АЕС зазнає обстрілів останнім часом. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.
Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.
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