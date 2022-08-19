"Газпром" на три дні відключить газопровід до Європи

МОСКВА -- Російська державна енергетична компанія "Газпром" повідомила в п'ятницю, що ключовий трубопровід, який транспортує природний газ до Європи, буде закрито на три дні наприкінці цього місяця для проведення "технічного обслуговування".

У заяві, опублікованій в Інтернеті, "Газпром" заявив, що єдина діюча турбіна на ключовій компресорній станції вздовж газопроводу "Північний потік-1", який з'єднує Росію та Німеччину, буде зупинена для планового технічного обслуговування з 31 серпня по 2 вересня.

"Спільно з фахівцями Siemens буде проведено комплекс планового технічного обслуговування відповідно до чинного контракту на технічне обслуговування", - заявили в компанії з посиланням на німецького партнера Siemens Energy.

У "Газпромі" заявили, що після завершення робіт потік газу по "Північному потоку-1" відновиться на попередньому рівні в 33 мільйони кубометрів, або лише 20% від номінальної потужності газопроводу.

Потоки природного газу через Nord Stream 1 нестабільні. Зупинка відбудеться через місяць після того, як "Газпром" відновив постачання природного газу через трубопровід лише на п'яту частину потужності після попереднього відключення на технічне обслуговування.

Росія заявляє, що скорочення спричинене технічними проблемами, але Німеччина називає це політичним рішенням, намаганням створити невизначеність і підвищити ціни на тлі конфлікту в Україні.

Нещодавно оголошене припинення технічного обслуговування викликає додаткові побоювання, що Росія може повністю припинити газ, який використовується для енергетики, виробництва електроенергії та опалення будинків, щоб спробувати отримати політичний вплив на Європу, яка прагне накопичити газ на зиму.

Ціни на природний газ різко зростали, оскільки Росія скоротила або припинила постачання природного газу до дюжини країн Європейського Союзу, підігріваючи інфляцію та підвищуючи ризик того, що Європа може зануритися в рецесію.