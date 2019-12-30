Болгарія з 1 січня отримуватиме російський газ в обхід України та Румунії, - повідомила міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова.

За словами Петкової, новий газопровід «Турецький потік» є більш конкурентним і передбачає зниження ціни на газ на 5% щороку.

«Ми змінюємо місце отримування газу з Росії. Причина – економічний вплив та кращі умови для богларських споживачів», - сказала міністр енергетики Болгарії.

Болгарія купує практично увесь свій газ – близько 3 мільярда кубометрів - у російської компанії «Газпром». З 2020 року країна сподівається диверсифікувати газопостачання і третину зі своїх газових потреб планує задовольняти за рахунок закупівель з Азербайджану.

Газопровід «Турецький потік» має дві гілки. Одна постачає російський газ у Туреччину в обхід України, інша має на меті забезпечити газові потреби Болгарії, Греції та Північної Македонії. А у 2020 році її планують добудувати і до кордону Сербії.

Контракт про постачання російського газу до Європи через Україну спливає 31 грудня 2019 року. Послуги транзиту щороку приносили Україні близько 3 мільярдів доларів.

Американський закон про Оборонний бюджет 2020 (NDAA) передбачає запровадження санкцій проти проекту "Турецький потік". Санкції стосуватимуться компаній, долучених до будівництва другого трубопроводу "Турецького потоку", коли і якщо почнуться поставки газу, повідомляє Euroactiv з посиланням на інформацію від американських посадовців.

Перший трубопровід постачатиме газ для внутрішніх потреб Туреччини, а другий призначено для поствок до Болгарїі, Сербії, Угорщини та інших країн.

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