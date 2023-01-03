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Німеччина отримала першу партію зрідженого газу із США, а термінали в Туреччині допоможуть Болгарії у заміні російських енергоносіїв
До Німеччини прибула перша партія зрідженого природного газу зі Сполучених Штатів у межах зусиль, спрямованих на допомогу Німеччині отримати альтернативу російським енергоносіям.
Газ було доставлено танкером «Maria Energy», який пришвартувався до LNG-терміналу у німецькому Вільгельмсгафені. Як повідомляв Голос Америки, Німеччина з рекордною швидкістю побудувала і ввела в дію цей перший плавучий 90-кілотонний газовий термінал.
У майбутньому термінал Hoegh Esperanza, що був урочисто відкритий канцлером Німеччини Олафом Шольцем минулого місяця, зможе містити достатньо газу для 50 тисяч домогосподарств на рік.
Берлін планує запустити в роботу більше плавучих терміналів зрідженого природного газу, а також тимчасово відновив роботу старих електростанцій, що працюють на нафті та вугіллі, і продовжив термін служби своїх останніх трьох атомних електростанцій до середини квітня.
Подія привернула увагу екологічних активістів, які заявили, що планують протестувати проти приходу Maria Energy, бо переконані, що Німеччина не повинна імпортувати викопне паливо, зокрема газ, отриманий шляхом гідророзриву.
Нині також Болгарія отримала доступ на 13 років до терміналів і газотранспортної мережі Туреччини за довгостроковою угодою, яка допоможе країні замінити поставки з Росії. Домовленість допомагає Болгарії розширити інфраструктури для розвантаження зрідженого газу.
Росія припинила постачання газу в квітні через відмову Софії платити в рублях. Відтепер зріджений природний газ, який Болгарія купуватиме на міжнародних ринках, вивантажуватиметься та перероблятиметься на турецьких терміналах, а потім транспортуватися через газову мережу Botas до Болгарії.
Угода передбачає транспортування до 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до Болгарії з Туреччини щорічно. Болгарія вже підписала довгостроковий контракт з Азербайджаном на майже 1 мільярд кубометрів природного газу, який вона отримує через газову мережу Туреччини. Решта потреб Болгарії, а це трохи більше 3 мільярдів кубометрів на рік, покривається за рахунок імпорту газу з Греції.
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Як довго європейці зберігатимуть солідарність із Україною на тлі інфляції та енергетичної кризи у ЄС через війну РФ? Думки експертів
Війна Росії в Україні призвела до потужної підтримки з боку європейців на рівні посадовців і звичайних громадян. Проте через енергетичну кризу у ЄС, спричинену зокрема відмовою від російських енергоносіїв, а також інфляцію, деякі опитані Голосом Америки експерти вказують на те, що ціна за підтримку Києва для європейців зростає.
Іан Лессер, віце-президент Німецького фонду Маршалла, каже, що російське повномаштабне вторгнення стало значною мірою трансформаційним для ЄС, зокрема, "у тих сферах, у яких Європейському Союзу важко діяти швидко". "У деяких із цих областей він діяв дуже швидко, що здивувало багатьох людей", - підкреслив Лессер.
Міжнародний валютний фонд та інші експерти вважають, що цього року ЄС впаде в рецесію. А нещодавнє опитування у Франції засвідчило, що більше половини опитаних побоюються, що їхній дохід не покриє щомісячних витрат. Кожен четвертий француз вважає, що їм знадобиться допомога від благодійних організацій.
"На даний момент солідарність є досить сильною" серед європейських громадян, каже Джон Спрінгфорд, заступник директора мозкового центру Center for European Reform. "Але якщо війна в Україні зайде в повний глухий кут, все може стати складніше".
Французький експерт з питань енергетики Тьєррі Брос говорить про енергетичну війну Росії проти ЄС, що має на меті підірвати європейську єдність: "Той факт, що ми отримуємо менше енергії, той факт, що ми стаємо менш багатими, що економіка переходить у рецесію, може призвести до втоми від України. Європейські громадяни в першу чергу подбають про себе".
За словами деяких аналітиків, в ЄС також існують розбіжності щодо загрози Росії та майбутніх відносин Європи з Москвою. Нещодавня пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Захід повинен розглянути "гарантії безпеки" для Росії, викликала різку відмову з боку Польщі та країн Балтії.
Крім того, експерти нагадують про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував скасувати санкції ЄС проти Москви та тимчасово заблокував 19 мільярдів доларів фінансової допомоги ЄС Україні. Зрештою, закон був прийнятий минулого місяця.
"Є чітке розуміння того, що боротьба із вторгненням Росії є боротьбою за їхню власну свободу, - пояснює Себастьєн Маяр, керівник Інституту Жака Делора в Парижі. - Це дуже очевидно для Польщі, країн Балтії та Балкан. Це не так очевидно для західної частини Європи".
Лессер вважає, що Європу чекає ще одне випробування, адже зараз фінансова та військова підтримка України США набагато перевищує підтримку ЄС: "Коли справа доходить до відновлення в Україні, включно з речами, які можна було б зробити зараз, щоб підтримати українське суспільство ще до закінчення війни - я думаю, що з американської сторони буде набагато сильніший поштовх до того, щоб Європа робила більше і витрачала більше. Тому що це можливо".
Як притягнути до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів в Україні: що кажуть експерти та законодавці в США. Відео
Катування та вбивства мирних мешканців, обстріли інфраструктури, насильницька депортація до Росії та примусова мобілізація – із всім цим стикаються мешканці окупованих територій України.
Перемога України має екзистенційне значення для Європи та світу - шведський прем'єр Ульф Крістерссон
Перемога України у російській війні має екзистенційне значення для Європи та всього світу, заявив шведський прем'єр Ульф Крістерссон під час зустрічі із президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, повідомляє CNN. При цьому французький глава підтвердив, що Україна "як ніколи потребує нашої підтримки".
Говорячи про заявку Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО, Макрон сказав, що Швеція може "розраховувати на підтримку та солідарність Франції". Крістерссон подякував за "сильну підтримку", додавши: "Ми зараз робимо саме те, що ми обіцяли зробити, щоб мати змогу якомога швидше вступити до Альянсу".
Раніше Голос Америки повідомляв, що з 1 січня 2023 року Швеція на півроку перебирає президентство в Раді Європи. Найбільш нагальним пріоритетом головування в організації Крістерссон назвав безпекову співпрацю та єдність позиції ЄС щодо України.
Швеція під час свого головування "надаватиме пріоритетного значення продовженню економічної та військової підтримки України, підтримці шляху до ЄС. Це вимагатиме подальших дій, як на рівні держави, так і на рівні ЄС", - вказав прем'єр.
У статті використано матеріали Reuters
Українська федерація Америки вже понад 30 років допомагає Україні: історія організації. Відео
Громадську організацію «Українська федерація Америки» заснували в кінці 80-х, щоб допомогти дітям, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. За понад 30 років свого існування в організації оперативно реагували на виклики та загрози, з якими стикалася Україна.
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