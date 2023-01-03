Німеччина отримала першу партію зрідженого газу із США, а термінали в Туреччині допоможуть Болгарії у заміні російських енергоносіїв

До Німеччини прибула перша партія зрідженого природного газу зі Сполучених Штатів у межах зусиль, спрямованих на допомогу Німеччині отримати альтернативу російським енергоносіям.

Газ було доставлено танкером «Maria Energy», який пришвартувався до LNG-терміналу у німецькому Вільгельмсгафені. Як повідомляв Голос Америки, Німеччина з рекордною швидкістю побудувала і ввела в дію цей перший плавучий 90-кілотонний газовий термінал.

У майбутньому термінал Hoegh Esperanza, що був урочисто відкритий канцлером Німеччини Олафом Шольцем минулого місяця, зможе містити достатньо газу для 50 тисяч домогосподарств на рік.

Берлін планує запустити в роботу більше плавучих терміналів зрідженого природного газу, а також тимчасово відновив роботу старих електростанцій, що працюють на нафті та вугіллі, і продовжив термін служби своїх останніх трьох атомних електростанцій до середини квітня.

Подія привернула увагу екологічних активістів, які заявили, що планують протестувати проти приходу Maria Energy, бо переконані, що Німеччина не повинна імпортувати викопне паливо, зокрема газ, отриманий шляхом гідророзриву.

Нині також Болгарія отримала доступ на 13 років до терміналів і газотранспортної мережі Туреччини за довгостроковою угодою, яка допоможе країні замінити поставки з Росії. Домовленість допомагає Болгарії розширити інфраструктури для розвантаження зрідженого газу.

Росія припинила постачання газу в квітні через відмову Софії платити в рублях. Відтепер зріджений природний газ, який Болгарія купуватиме на міжнародних ринках, вивантажуватиметься та перероблятиметься на турецьких терміналах, а потім транспортуватися через газову мережу Botas до Болгарії.

Угода передбачає транспортування до 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до Болгарії з Туреччини щорічно. Болгарія вже підписала довгостроковий контракт з Азербайджаном на майже 1 мільярд кубометрів природного газу, який вона отримує через газову мережу Туреччини. Решта потреб Болгарії, а це трохи більше 3 мільярдів кубометрів на рік, покривається за рахунок імпорту газу з Греції.