Країни ЄС надсилають Україні генератори, Норвегія допомагає закупити газ перед зимою

Міжнародна спільнота надсилає допомогу Україні, включаючи генератори та енергоресурси, щоб допомогти забезпечити світло та тепло в оселях взимку.

Der Spiegel повідомила, що Німеччина надала Україні 2 430 генераторів. В п'ятницю Іспанія надала 14 генераторів Україні, "з огляду на те, що зима в Україні, як видається, буде суворою і складною", заявив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес. Естонія, за повідомленням Міністерства закордонних справ країни, надала Україні 13 генераторів.

У день до України імпортується близько 8,5 тис. генераторних установок, повідомив у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Посадовець додав, що Україна готується до всіх можливих сценаріїв, на тлі нових атак на енергомережу.

Норвегія заявила, що надасть більше 190 млн дол Україні, щоб допомогти закупити газ на зиму, йдеться в заяві уряді країни. Фінансування надійде через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і буде частиною допомоги Норвегії Україні, загальний обсяг якої становить 976 мільйонів доларів.

Влітку ЄБРР оголосив про відкриття кредитної лінії обсягом 300 мільйонів євро для НАК "Нафтогаз" для закупівлі газу. "Нафтогаз" 14 листопада повідомив, що провів першу закупівлю газу за кошти цього кредиту.

"Україна звернулась до Норвегії за підтримкою із закупівлі газу цієї зими, - заявив пресі міністр фінансів Норвегії Тригве Славсволд. - Строки є критично важливими, і нам дуже приємно, що ЄБРР стане нашим партнером в цих закупках".

Майже половину енергетичної інфраструктури пошкоджено через російські обстріли, заявили в Києві минулого тижня. Український уряд звернувся до США та близько десяти європейських країн із запитом про допомогу в підготовці до зими, повідомило видання Politico, з посиланням на джерела в українському уряді.