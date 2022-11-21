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Країни ЄС надсилають Україні генератори, Норвегія допомагає закупити газ перед зимою
Міжнародна спільнота надсилає допомогу Україні, включаючи генератори та енергоресурси, щоб допомогти забезпечити світло та тепло в оселях взимку.
Der Spiegel повідомила, що Німеччина надала Україні 2 430 генераторів. В п'ятницю Іспанія надала 14 генераторів Україні, "з огляду на те, що зима в Україні, як видається, буде суворою і складною", заявив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес. Естонія, за повідомленням Міністерства закордонних справ країни, надала Україні 13 генераторів.
У день до України імпортується близько 8,5 тис. генераторних установок, повідомив у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Посадовець додав, що Україна готується до всіх можливих сценаріїв, на тлі нових атак на енергомережу.
Норвегія заявила, що надасть більше 190 млн дол Україні, щоб допомогти закупити газ на зиму, йдеться в заяві уряді країни. Фінансування надійде через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і буде частиною допомоги Норвегії Україні, загальний обсяг якої становить 976 мільйонів доларів.
Влітку ЄБРР оголосив про відкриття кредитної лінії обсягом 300 мільйонів євро для НАК "Нафтогаз" для закупівлі газу. "Нафтогаз" 14 листопада повідомив, що провів першу закупівлю газу за кошти цього кредиту.
"Україна звернулась до Норвегії за підтримкою із закупівлі газу цієї зими, - заявив пресі міністр фінансів Норвегії Тригве Славсволд. - Строки є критично важливими, і нам дуже приємно, що ЄБРР стане нашим партнером в цих закупках".
Майже половину енергетичної інфраструктури пошкоджено через російські обстріли, заявили в Києві минулого тижня. Український уряд звернувся до США та близько десяти європейських країн із запитом про допомогу в підготовці до зими, повідомило видання Politico, з посиланням на джерела в українському уряді.
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- Голос Америки
Російські лідери "діють як справжні терористи" – новообрана президентка Парламентської Асамблеї НАТО
Новообрана президентка Парламентської асамблеї НАТО (ПА НАТО), сенаторка Франції Жоель Ґарріо-Майлам засудила війну Росії проти України та відзначила український народ за захист західних цінностей.
Жоель Ґарріо-Майлам подякувала Асамблеї за підтримку та зазначила, що західні союзники не прислухалися до попереджень своїх східних партнерів до того моменту, коли президент Володимир Путін наказав ввести російські війська в Україну.
"Тепер - безсумнівно", - сказала вона і додала, що російські лідери "діють як справжні терористи, проявляючи безпрецедентне варварство, атакуючи цивільних осіб та цивільну інфраструктуру" в Україні: "Ми повинні діяти, і вони повинні бути засуджені як терористи міжнародними трибуналами".
"Як парламентарії НАТО, ми повинні підтримувати Україну, ми повинні підтримувати її народ. Людей, які щодня виявляють мужність і стійкість у служінні нашим цінностям свободи, демократії та суверенітету", – додала вона.
Ґарріод-Майлам, колишня віце-президентка і представниця Асамблеї протягом 14 років, була обрана на посаду президентки ПА НАТО шляхом акламації під час 68-ї щорічної сесії. На цій посаді Ґарріо-Мейлам перебуватиме рік, вона замінила конгресмена США Джеральда Е. Коннолі.
Тим часом, голова Постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що парламентська асамблея НАТО у резолюції закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії Росії та визнала її державою-терористом. "Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не лише безпосередніх виконавців воєнних злочинів, а й найвище керівництво Російської Федерації", – написав він у Facebook.
Виступаючи на асамблеї через відеозв'язок, президент України Володимир Зеленський заявив, що хоч Україна й не є державою НАТО, але "мільйони наших людей, і більшість громадян ваших держав підтримують європейську та євроатлантичну інтеграцію України".
Він заявив, що українці захищають європейські цінності на полі бою в повномасштабній війні і закликав країни Альянсу підтримати заявки Києва на членство в ЄС та НАТО, а також продовжити допомогу у боротьбі проти повномасштабної російської агресії: "Україну потрібно забезпечити достатньою кількістю та якістю систем ППО й ПРО. Достатньою вагою оборонної та фінансової підтримки. Держава-терорист повинна бачити, що в неї немає шансів".
Раніше Голос Америки повідомляв, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у промові на відкритті засідання заявив: "Маємо бути готові підтримувати Україну довго [...]. Ціна, яку сплачуємо ми, союзники по НАТО, вимірюється в грошах, в той час як українці сплачують ціну, яка вимірюється кров'ю. І якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі повинні будемо сплачувати значно вищу ціну".
- Голос Америки
На ЗАЕС "ледь не стався" ядерний інцидент - МАГАТЕ. Зеленський закликав НАТО захистити станцію від диверсій РФ
Серйозного ядерного інциденту на захопленій росіянами Запорізькій АЕС після обстрілів станції цими вихідними ледь вдалось уникнути, заявили у МАГАТЕ.
"Хто би не стріляв по станції, вони беруть на себе великий ризик і ставлять на карту життя багатьох людей, - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. - Нам знову пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити".
Тим часом президент України Володимир Зеленський під час Парламентської асамблеї НАТО закликав країни Альянсу гарантувати захист українських АЕС від російських атак.
"Кожен народ у нашій із вами спільноті зацікавлений у тому, щоб не відбулося жодних небезпечних інцидентів на атомних об’єктах. Усі ми хочемо, щоб російські терористи більше не змогли забирати життя людей, - сказав Зеленський у відеозверненні. - Кожній із наших держав потрібен гарантований захист від будь-яких російських ракет і від будь-яких диверсій проти об’єктів інфраструктури".
Напередодні на території Запорізької атомної електростанції 19 і 20 листопада пролунало понад 10 потужних вибухів, деякі з ракет впали поблизу реакторів і пошкодили, зокрема будівлі сховища радіоактивних відходів, системи охолодження і кабель до одного з реакторів.
Представництво МАГАТЕ, що працює неподалік станції, планує оглянути територію ЗАЕС, але в "Росатомі" заявили, що команда матиме обмежений доступ лише до тих об'єктів, які "стосуються ядерної безпеки". У Кремлі в обстрілах ЗАЕС звинувачують Україну й попереджають про "ризик атомної аварії".
Як повідомила українська національна енергетична корпорація "Енергоатом", російські сили "захопили ЗАЕС і використовують її як власну військову базу". "Енергоатом" твердить, що характер пошкоджень обладнання ЗАЕС свідчить про те, що російські сили "вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії ЗАЕС для потреб України".
До російського повномасштабного вторгнення 24 лютого, ЗАЕС виробляла п'яту частину всієї електрики в Україні. Київ повідомив, що після нещодавніх російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
НАТО платить грошима, українці - кров'ю. Столтенберґ закликав країни НАТО далі допомагати Києву і розвивати власну оборону
"Маємо бути готові підтримувати Україну довго", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у промові на відкритті засідання парламентської асамблеї країн НАТО в Мадриді в понеділок.
Генсек НАТО визнав, що підтримка України потребує видатків в той час, як багато людей в країнах НАТО зіткнулись із різким зростанням цін на енергію та продовольство.
Ціна, яку сплачуємо ми, союзники по НАТО, вимірюється в грошах, в той час, як українці, вони сплачують ціну, яка вимірюється кров'юЄнс Столтенберґ
"Однак ціна, яку сплачуємо ми, союзники по НАТО, вимірюється в грошах, в той час як українці сплачують ціну, яка вимірюється кров'ю. І якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі повинні будемо сплачувати значно вищу ціну", - заявив він.
Столтенберґ поділився очікуваннями, що країни НАТО зможуть збільшити обсяг витрат на власну оборону і ці видатки перевищать 2% ВВП - рівень, якого країни НАТО домовились дотримуватись після незаконної анексії Криму Росією в 2014 році.
"2% ВВП мають бути нижньою позначкою, а не верхньою, для інвестицій в оборону", - додав він і вказав, що обговорення щодо збільшення інвестицій триватимуть на саміті в Вільнюсі, який має відбутись в липні наступного року.
В церемонії відкриття також взяв участь прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він назвав війну Росії проти України "абсурдною" і заявив, що така агресія лише зміцнила НАТО. Санчес закликав НАТО до "твердості, єдності та стриманості", щоб не допустити ескалації війни і вказав на нещодавню реакцію НАТО на падіння ракети на території Польщі.
НАТО, США та Польща заявили, що, найімовірніше ракета, що впала на території Польщі минулого тижня і призвела до загибелі двох людей, буда ракетою українських ППО. Але остаточну відповідальність за інцидент вони поклали на Росію, яка обстрілює українську територію.
Столтенберґ закликав не недооцінювати Росію: "Вона утримує значні військові спроможності та велику кількість війська. Росія готова нести значні жертви і готова завдавати жахливих страждань українському народу. Ми бачимо удари дронів та ракет по українських містах, цивільних та критичній інфраструктурі".
Генсек НАТО також відзначив, що Путін зробив дві стратегічні помилки при вторгненні до України в лютому: "Він недооцінив хоробрість українців і волю до боротьби. Він недооцінив відданість і непохитну рішучість союзників та партнерів по НАТО підтримувати Україну".
В Україні з 24 лютого загинули 437 дітей – ОГП
В Україні з 24 лютого загинули 437 дітей, ще 839 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, повідомив 21 листопада Офіс генерального прокурора України.
Найбільше дітей постраждали в Донецькій, Харківській та Київській областях. Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота зі встановлення даних у місцях ведення активних бойових дій, на окупованих та звільнених територіях.
Через бомбардування та обстріли російської армії пошкоджені 2719 навчальних закладів, 332 з них зруйновано повністю.
За даними ООН на 14 листопада, в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 6557 цивільних, зокрема, 408 дітей. Поранені 10 074 людини.
Більшість людей загинули внаслідок застосування зброї вибухової дії із широкою зоною ураження, включно з обстрілами з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню та ракет, ідеться у повідомленні.
Управління верховного комісара ООН із прав людини вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць затягнулося, багато повідомлень ще не підтверджені. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєверодонецька, де є значні жертви серед цивільного населення.
Днями на сайті президента України була зареєстрована петиція про надання неповнолітнім статусу «діти війни». «Присвоїти усім людям, які не досягли 18 річчя, статус «дитина війни», тим дітям, які виїхали за межі країни, та тим, які залишились в Україні», – йдеться у петиції.
Нині статус «дитина війни» надається громадянам України, яким на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років. «Діти війни» можуть отримати низку державних соціальних гарантій.
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