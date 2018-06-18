"Газпромові" буде не так легко зупинити замороження активів – американський юрист

"Призупинення рішення не означає автоматичної зупинки дій, спрямованих на його виконання", - наголосив Джін Берд, партнер з міжнародного арбітражу вашингтонської юридичної фірми Arnall Golden Gregory LLP в коментарі Українській службі «Голосу Америки».

Минулого тижня, апеляційний суд округу Свеа, який розглядає апеляційні скарги ПАТ «Газпром» на арбітражні рішення в справах з Нафтогазом, виніс рішення про призупинення виконання рішення арбітражу, - повідомляє НАК “Нафтогаз України» на своїй офіційній сторінці.

Через суму рішення у 4,6 мільярда доларів, такі гарантії можуть потребувати мільярдів доларів. Це може стати серйозним питанням для "Газпрому"

"Для того, щоб уникнути замороження активів, "Газпром", - заявляє американський юрист, - муситиме зробити подання до судів Швейцарії та Нідерландів, куди "Нафтогаз" зробив подання про забезпечення виконання рішення суду".

Джін Берд підкреслив, що суди в Швейцарії та Нідерландах можуть вимагати запевнень того, що активи не зникнуть. "Через суму рішення у 4,6 мільярда доларів, такі гарантії можуть потребувати мільярдів доларів. Це може стати серйозним питанням для "Газпрому", - додав Джін Берд.

В НАК "Нафтогаз" сподіваються на скасування рішення про призупинення.

В компанії підкреслили, що рішення було прийняте судом без виклику "Нафтогазу" і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б представлені "Нафтогазом", якби суд повідомив його про наявність такого клопотання "Газпрому" і розгляд судом цього питання.

"Призупинення може бути знято після того, як суд заслухає сторону "Нафтогазу" у справі", - погоджується і Джqн Берд/

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