Зустріч в Гельсінкі: Трамп і російський МЗС обмінюються твітами

«Наші відносини з Росією ніколи не були гіршими ніж зараз через роки американської дурості і тупості, а тепер ще й через сфабриковане полювання на відьом» - заявив президент США у Twitter. Російський МЗС у відповідь на це написав «ми погоджуємось».

Наші відносини з Росією ніколи не були гіршими ніж зараз через роки американської дурості і тупості, а тепер ще й через сфабриковане полювання на відьом - заявив президент США у Twitter​

Нагадаємо, що Трамп обіцяв підіймати питання російського втручання в президентські вибори США в 2016 році. Втім, вже під час зустрічі Трамп виклав перелік тем для обговорення, які не включали питання російського втручання в американські президентські вибори 2016 року.

«Ми не дуже добре зближувались останні роки» - заявив Трамп. «Втім, думаю, що в нас будуть надзвичайні відносини. Думаю, що світ справді хоче нашого зближення» - додає американський президент.

Путін, зі свого боку, сказав, що він і Трамп підтримують регулярні контакти по телефону та зустрічаються на міжнародних заходах. Але «настав час обговорити різні міжнародні проблеми та делікатні питання», - заявив російський лідер.​

Нагадаємо, що президент США Трамп прибув на переговори з президентом Росії Путіним до президентського палацу в Гельсінкі. Під час коротких ремарок двох президентів, Трамп привітав Путіна з успішним проведенням Чемпіонату світу з футболу, а також наголосив, що переговори торкнуться широкого ряду питань: від ядерної зброї до Китаю. Програма саміту має початись з переговорів віч-на-віч, які триватимуть півтори години.​

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