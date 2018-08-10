Звільнити Сенцова і всіх українських політв'язнів закликала Росію Гельсінська комісія США

Гельсінська комісія США, незалежна урядова агенція створена Конгресом, яка обстоює права людини, демократію та співробітництво серед країн ОБСЄ, у п'ятницю вчергове закликала Росію негайно звільнити та повернути Олега Сенцова та усіх українських політв'язів, які незаконно утримуються в Росії. Про це організація повідомила через Twitter.

Гельсінська комісія (Комісія з безпеки та співробітництва у Європі) у червні закликала президента США Дональда Трампа звернутись до президента Росії Володимира Путіна з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова з незаконного ув'язнення.

"У той час як політичний в'язень Олег Сенцова бореться за своє життя, ми наголошуємо на озвученому нами у червні заклику до негайного звільнення Сенцова та повернення усіх українських політв'язнів, які незаконно утримуються у Росії", - йдеться у твіті організації оприлюдненому у п'ятницю.

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