Дмитро Дінзе: незворотні зміни в організмі Олега Сенцова можуть відбутися дуже скоро

Адвокат українського режисера розповів "Голосу Америки" про візит до свого підзахисного.

Український режисер Олег Сенцов перебуває в "поганому" стані, і незворотні зміни в його організмі можуть відбутися "найближчим часом". Про це "Голосу Америки" в інтерв'ю розповів адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав свого підзахисного 7 серпня в колонії в Лабитнангі.

Олег Сенцов, засуджений російським судом на 20 років ув'язнення, вже 88 днів тримає безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх українських політичних в'язнів з російських в'язниць.

У четвер уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денисова звернулась з проханням до своєї російської колеги Тетяни Москалькової прискорити процес розгляду клопотання матері політв'язня про помилування українського режисера Олега Сенцова, яке було подано нею на ім'я президента Росії Путіна.

"Звернення Людмили Сенцової про помилування сина передано для розгляду Комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу. Я звернулася до Комісії з проханням розглянути це клопотання якомога швидше", - написала Людмила Денисова на своїй сторінці в мережі Facebook.

Денисова також опублікувала останні фото Олега Сенцова, на яких він стоїть поруч з ліжком, і оцінила стан політв'язня так: "Олег активний, ходить і дивиться телевізор, читає книги, пише щось час від часу. Все, цитую, дивуються як він витримує, стан його задовільний".

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Однак, Дмитро Дінзе, відповідаючи на запитання "Голосу Америки" про небезпеку початку незворотних змін в організмі свого підзахисного, заявив: "Я думаю, що це (незворотні зміни - Д.Г.) скоро настануть, я думаю, що це настане найближчим часом, тому що третя криза вже почалась, затяжна. Поганий стан, весь блідий. Почалися дуже серйозні проблеми з нирками і печінкою, а основний удар йде по серцю".

"У нього було дві кризи, а третя стала затяжною, тому що там була сильна спека в Лабитнангі, і під час цієї спеки йому вдарило по здоров'ю дуже сильно. Там один вентилятор - і все. Він каже, що з серцем дуже погано стало, і лікарі там заметушилися, захотіли його двічі в реанімацію відвезти, на два тижні", - пояснює Дмитро Дінзе.

За словами захисника, Сенцов від реанімації відмовився: "Він від цих реанімацій відмовився, він сказав: "Ну, вони мене туди привезуть, прив'яжуть до ліжка і накачають поживними речовинами, почнуть годувати і знімати мене з голодування. Мені це не треба, тому я трохи більше приймаю штучної суміші, ніж раніше, але зате мене нікуди не повезуть, і я не знімуся з голодування".

Адвокат описує, як проходять дві години, відведених йому на спілкування з Олегом Сенцовим: "Я йому приводжу листи від родичів, від людей, які запускають один проект з кінематографії. Це відразу багато інформації, яка на нього вивалюється, він сидить і пише відповіді, перебирає різні папери. Йому передавали прохання багатьох людей, щоб він припинив голодування, але він відразу відправляє ці прохання в сміття і каже: "я в жодному разі голодування не припиняю".

"Я також цікавився його станом і розповідав йому про розвиток подій в Європейському суді з прав людини. Він мені сказав, що не поїде до цивільної лікарні у якесь невідоме місце, тому що побоюється, що може померти на етапі, і не знає, як до нього ставитимуться в тій лікарні, куди його перевезуть", - повідомляє Дмитро Дінзе.

Адвокат пояснив "Голосу Америки", про які штучні суміші йдеться: "Це не поживні суміші, це штучні суміші для людей, які знаходяться в лікарні у вегетативному стані - для тих, хто поки не прийшов до тями після реанімації, або перебуває в комі. Але, оскільки він не втратив свідомості, то це кілька ложок, які він приймає кожного дня, і ще він п'є воду - по 3-4 літри в день. З часу мого минулого приїзду Олег втратив ще кілька кілограмів, зараз він важить близько 70 кг".

"Ми покладаємо на російську сторону відповідальність за те, щоб організувати Сенцову повноцінне медичне забезпечення, тобто цивільну лікарню, але не в Лабитнангі або Салехарді, куди його возили, і де до нього було огидне ставлення. Можна було б запропонувати йому інший регіон і етапування туди з урахуванням медичних даних - можливо, навіть в Криму, в Сімферополі", - говорить Дмитро Дінзе про можливий вихід з ситуації, що склалася.

Адвокат з гіркотою зазначає, що, незважаючи на спроби міжнародної спільноти закликати російську владу до гуманних кроків, ситуація змінюється тільки в бік погіршення: "Україна запропонувала купу умов, за яких Сенцова можна обміняти на когось, і інших політв'язнів, різні варіанти пропонували. Російська сторона просто відмовчується, і все. Вся проблема - в одній людині в Росії, який може це питання вирішити, і ми знаємо, хто це".

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