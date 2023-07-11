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5 висновків із війни РФ в Україні - свідчення в Сенаті генерала Чарльза Брауна, кандидата на посаду Міллі
"Я хочу підкреслити бажання воювати. Рішучість та воля українського народу і його керівництва, це те, що важко виміряти до війни. Але на практиці, це дає величезну перевагу".Чарльз Браун, Генерал ВПС США
Комітет зі збройних сил Сенату США розглядає призначення генерала Військово-повітряних сил Чарльза Брауна новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США. Браун має прийти на заміну генералу Марку Міллі, який обіймає цю посаду нині, але йде у відставку вже цієї осені.
Під час слухань у вівторок, 11-го липня, генерал Браун виділив п'ять висновків, які він особисто засвоїв із російської війни в Україні. Зокрема, він назвав:
- важливість інформації;
- важливість логістики;
- Важливість часу, необхідного для військових операцій;
- бажання військових воювати;
- спроможності повітряної оборони.
"Стратегічно, я б виділив цінність інформації. Перед початком конфлікту цей фактор зміг об’єднати не лише НАТО, але й союзників по всьому світу. Це один із пунктів, який демонструє, як ми співпрацюємо, як будуємо стосунки задовго до початку самої кризи. Він також показав, як ми використовуємо наявну в нас інформацію, щоб допомогти тим, хто ухвалює рішення, діяти зараз та рухатись вперед", - зазначив кандидат на посаду Марка Міллі.
"Також я хотів би підкреслити цінність логістики. Росіяни вже засвоїли урок, що не звертаючи увагу на логістику, важко не лише перемагати, але й просуватись вперед. Ми також побачили, що терміни військових операцій на полі бою іноді займають більше часу, ніж ми очікували, і це теж виклик", - заявив генерал Браун, відповідаючи на запитання голови комітету зі збройних сил, сенатора Джека Ріда.
Серед двох інших важливих пунктів цієї війни, Браун виділив бажання та волю українців воювати, а також цінність повітряної оборони.
"З моєї точки зору як льотчика, це цінність повітряної оборони. Я спостерігав за тим, що може або не може зробити в повітрі кожна зі сторін, цінність протиповітряної оборони та інноваційної протиповітряної оборони, а також, яку користь це принесло українцям у захисті їхньої держави", - сказав генерал Браун.
Потенційний наступник генерала Марка Мілі також наголосив, що за 11 останніх років він мав 7 відряджень у воєнні конфлікти в різних регіонах світу. З власного досвіду Браун виділив 5 викликів для національної Безпеки США в сучасних умовах.
"Це Китай, Росія, Північна Корея, Іран та насильницький екстремізм. ... Я усвідомлюю безпекові виклики в цей непростий час. Я також усвідомлюю необхідність прискорити наші дії, щоб випередити зростаючу загрозу. Міністерство оборони США має реалізувати стратегію національної оборони та підготувати об’єднані сили до перемоги у наступній війні, якщо такий виклик постане перед нами", - заявив Браун.
Нагадаємо, що Президент США Джо Байден номінував генерала ВПС США Чарльза Брауна на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів 26-го травня 2023 року.
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Відсутність сміливого мислення - експерти про заяву НАТО щодо майбутнього України в альянсі
Лідери НАТО прибирають умову виконання “Плану щодо набуття членства” (ПДЧ) для України, однак Київ отримає запрошення на вступ в альянс лише тоді, коли усі члени НАТО "погодяться на це" і коли “будуть виконані умови”. Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, не уточнивши, про які саме умови йдеться. Лідери НАТО не озвучили й термінів потенційного членства України, мовляв, це залежить від "умов".
Голос Америки зібрав перші реакції на рішення альянсу під час саміту у Вільнюсі.
Крісті Райк, заступниця директора Міжнародного центру оборони й безпеки у Талліні, професорка в Університеті Турку, експертка із питань європейської безпекової політики зауважила: “Після всіх переговорів я очікувала принаймні чогось більш… елегантного".
Як пише Райк у мережі Twitter, вислів “коли члени альянсу погодяться і умови виконаються" звучить так ніби: 1) сьогодні союзники не згодні; 2) виконання умов буде недостатньо, і союзники мають ще погодитись, що вони ще не готові зробити".
Генерал у відставці та колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес упевнений, що проблема з позицією НАТО полягає не в реформах, які має зробити Україна, а у “реформах, які мають зробити деякі з наших лідерів”, маючи на увазі лідерів альянсу.
“Де сміливе, чітке стратегічне мислення, яке створило міжнародний порядок після Другої світової війни?”, - запитує Годжес. Генерал пропонує не вимагати від України “стратегічного терпіння” та стверджує: “Нам потрібна стратегічна хоробрість”.
Відомий історик Єльського університету Тімоті Снайдер заявив: “Зараз не час для самостримування чи компромісу з геноцидом”.
Снайдер посилається на публікацію британського аналітика Тімоті Еша та називає її проникливою і переконливою адвокацією.
Тімоті Еш, своєю чергою, застерігає: “Якщо США цього тижня на Вільнюському саміті НАТО не будуть сміливішими лідерами щодо довгострокової безпеки України, історики одного дня можуть запитати: “Хто втратив Україну?” І їхня шокуюча відповідь може бути: президент Джо Байден”.
“Українці - реалісти. Вони знають, що не можуть приєднатися до НАТО, поки йде війна. Вони хочуть того, що вони називають “політичним запрошенням”, яке було б реалізоване лише за відповідних умов”, - пише Еш у британському виданні The Guardian.
Аналітик підсумовує: “Якщо Захід надасть Україні військові засоби для перемоги у цій війні, додавши тверду обіцянку майбутнього членства в НАТО, коли війна закінчиться, тоді США матимуть Європу, яка буде значно більш здатна захистити себе від ослабленої Росії”.
НАТО розчаровує Київ, не запропонувавши Україні чіткого шляху до вступу до альянсу – з таким заголовком вийшла публікація у газеті The Wall Street Journal.
У ній йдеться, що суперечка щодо місця України в НАТО є однією з кількох суперечок, які погіршують згуртованість альянсу. Автор також підкреслює, що Україна таки досягла успіхів на саміті, попри те, що не отримала бажаної чіткості запрошення – члени альянсу відмовилися від вимоги, щоб Київ завершив бюрократичний план членства, що могло б відкласти вступ країни до НАТО на роки.
Американський журналіст Майкл Вайс зауважив у Twitter: “Мене ніколи не перестане тішити те, що є люди, які наполягають, ніби НАТО є інструментом гегемонії США, тоді як США майже єдині серед союзників НАТО уповільнюють членство (якщо не відмовляють у ньому) єдиної країни, яка робить те, для чого було створене НАТО”.
Натомість американський сенатор від штату Род-Айленд Шелдон Вайтхаус вважає заяву НАТО щодо України доброю новиною:
“Ще більше хороших новин про НАТО. Браво команді Байдена за допомогу в цьому та щодо Швеції”. Так законодавець відреагував на те, що члени альянсу погодилися зняти деякі перешкоди для заявки на вступ України.
Гельсінська комісія США (Комісія з питань безпеки та співпраці в Європі) своєю чергою нагадала, звертаючись до президента США та керівництва НАТО, що найвпливовіший крок, який вони можуть зробити для стримування російської агресії та забезпечення майбутнього для демократії — це надати Україні чіткий і досяжний шлях до приєднання до альянсу.
Гельсінська комісія - незалежна агенція уряду США, створена Конгресом, яка має моніторить дотримання гельсінських угод, зокрема, у військово-політичній сфері.
Аналітик, що базується в Німеччині, Сергій Сумленний, колишній голова представництва Фонду Бьолля в Україні, прокоментував у Twitter, як він написав, "голосно і чітко": "Відмовляючи Україні в запрошенні в НАТО зараз, ми запрошуємо більшу війну в наш дім завтра. Мова навіть не про Росію. Йдеться про те, що всі злі режими світу уважно спостерігають, роблять нотатки про нашу м’якість і прораховують свої плани".
За його словами, мова не йде про те, щоб "негайно взяти Україну на борт", але важливо було б отримати чітке запрошення.
Ілля Пономаренко з англомовного видання "Kyiv Independent" назвав дуже слабким виправданням аргументи НАТО про необхідність реформ української армії. Пономаренко нагадав, що ЗСУ сприяли втраті Росією понад 2100 танків, понад 900 БТРів, майже 2500 БМП, понад 80 літаків, майже 100 гелікоптерів, великого ракетного крейсера та загалом зруйнували міф про історичну військову непереможність Росії.
"Давайте принаймні будемо чесними й визнаємо, що альянс НАТО зараз сам не готовий", - пише Пономаренко.
Шотландський професор стратегічних досліджень Філліпс П. О'Браєн вважає, що аргумент про те, що Україні не можна дати чіткий шлях до членства в НАТО через загрозу війни з Росією спантеличує.
"Чому б це так було?" - риторично запитує науковець.
Тим часом Росія вже також відреагувала на заяву лідерів країн НАТО, мовляв, Україну не прийняли до НАТО, щоб не легалізувати її кордони.
В ефірі телеканалу Аль Джазіра речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що "НАТО може поки не пропонувати Києву членство, оскільки Польща вважає західну Україну частиною своєї території і має наміри щодо вторгнення туди".
"Хоча Україна покидає вільнюський саміт, не маючи чіткого шляху до НАТО, вона вже сподівається на наступний саміт НАТО у Вашингтоні. Тиск на Байдена, щоб нарешті правильно вирішити це питання, лише посилюватиметься з цього часу", - наголосили у статті "Байден ризикує своєю спадщиною щодо України" для видання The Hill віце-голова правління Фонду Східна Європа в Києві Мелінда Герінг та політичний аналітик Razom for Ukraine Даг Клейн.
Деталі саміту НАТО у Вільнюсі. Умови запрошення України до Альянсу. Відео
Лідери НАТО у підсумковій заяві щодо України вирішили прибрати умову виконання “Плану щодо набуття членства” для України, заявив Єнс Столтенберг. Президент Зеленський прибув до Вільнюса. За ходом саміту НАТО у литовській столиці стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.
- Голос Америки
Американські сенатори у Вільнюсі: Україні потрібна міцна демократія для членства в НАТО
Американські законодавці від обох партій підтримують допомогу Україні, її майбутнє членство в НАТО та зміцнення самого оборонного альянсу, заявили у Вільнюсі американські сенатори. Разом з тим законодавці від Республіканської та Демократичної партії наголосили, що для членства в альянсі Україна має зміцнити свої демократичні інститути й довести спроможність боротьби з корупцією.
"Ми приїхали великою двопартійною делегацією для того, щоб продемонструвати нашу підтримку НАТО, щоб продемонструвати наше бажання продовжувати робити все можливе, щоб підтримати відважних українців у цій неспровокованій війні проти Росії", – сказала сенаторка-демократка Джин Шагін, виступаючи у Вільнюсі на дебатах, які були організовані низкою недержавних дослідницьких організацій.
"В інтересах НАТО - зробити все можливе для підтримки України та припинення війни. Це в інтересах демократій у всьому світі - зробити так, щоб Україна була здатна виграти цю війну. Тому чіткий шлях для приєднання до НАТО є важливим. Частиною цього також є демократичні реформи, які є частиною НАТО. І я думаю, що Україна продовжує рухатися цим шляхом у дуже важливий спосіб. Ми повинні продовжувати їх підтримувати. Нам потрібно продовжувати підтримувати не лише гуманітарною допомогою, надавати всю військову техніку, про яку ми говорили, але й забезпечити потенціал для відновлення», – наголосила сенаторка зі штату Нью Гемпшир.
Відповідаючи на запитання модератора про те, які саме демократичні реформи потрібні Україні, вона особливо наголосила на спроможності України боротися з корупцією.
Її колега, сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що Україна, на його думку, просувається у напрямку демократичних реформ, попри те, що всі зусилля в країні спрямовані на відбиття російської агресії.
"Уявіть собі, що є тиск країни, яка здійснює воєнні злочини, незаконно окуповує вас, і все ж ваш парламент збирається, щоб зосередитися на тих самих реформах, про які ми говоримо. Ми говоримо про верховенство права. Ми говоримо про корупцію. Ми говоримо про окремі рівні гілки влади, якісь норми, яких ми всі очікуємо. Той факт, що вони беруться за це законодавство, коли перебувають під загрозою нападу, демонструє мені прагнення України досягти саме того, що їй потрібно, щоб стати членом НАТО», – сказав сенатор Тілліс, обраний від штату Північна Кароліна.
За його словами, майже 50 країн, які підтримують Україну, мають продовжувати зусилля з підтримки України, і показати, що ці зусилля мають довгострокову перспективу.
"Ми повинні перемогти Путіна. Ми маємо підтримувати Україну. Ми повинні дуже чітко дати зрозуміти Володимиру Путіну, що НАТО та сім’я із майже п’ятдесяти країн, які зараз підтримують зусилля, є тут на довгострокову перспективу", – сказав сенатор Тілліс.
За словами сенаторки Шагін, для американської делегації було дуже важливо почути й від європейських партнерів, що вони готові не лише підтримати Україну зараз, а і в майбутньому, а також підняти власні витрати на оборону.
США наполягатимуть на збільшенні оборонних можливостей європейських партнерів – сенатори
Відповідаючи на запитання про те, чи США залишаються прихильниками НАТО, і чи не буде вагань, які європейські партнери бачили за попередньої адміністрації, сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що війна проти України лише зробила більш виразною потребу збільшити витрати на оборону, які в НАТО були визначені на рівні 2% від ВВП.
"Це історична можливість для нас розбудувати спроможності, що оприявнило вторгнення в Україну. Є сфери, у які НАТО має інвестувати більше. Є сфери, у які кожна країна-член НАТО повинна інвестувати більше, і якщо ми зможемо вийти з цієї конференції та майбутніх конференцій з розумінням наших вразливих місць, які виникли протягом останніх 18 місяців, то я абсолютно переконаний, що НАТО і надалі матиме підтримку більшості серед республіканців і демократів", – зазначив Тілліс.
За словами сенатора, питання розподілу оборонних витрат є єдиним, що викликає зауваження в американських законодавців, у той час, як вони висловлюють тверду підтримку альянсу.
У квітні 2023 року генеральний секретар військово-політичного союзу Єнс Столтенберг підтвердив, що лише сім із 30 країн-союзників НАТО досягли цілі оборонних витрат, встановленої Північноатлантичним альянсом у 2022 році.
Мета полягає в тому, щоб кожна країна інвестувала у свою оборону 2% свого ВВП. Станом на 2022 рік лише Греція, Сполучені Штати, Литва, Польща, Велика Британія, Естонія та Латвія виконували це зобов’язання, яке було встановлено як ціль на 2024 рік.
Нині політики різних країн НАТО говорять, що 2% на оборону мають бути мінімальною, а не максимальною, метою оборонних інвестицій.
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