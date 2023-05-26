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Джо Байден номінував Чарльза Брауна – легендарного пілота F-16 - на посаду, яку зараз обіймає генерал Міллі
Президент США Джо Байден номінував генерала ВПС США Чарльза Брауна на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів.
Голова Об’єднаного комітету начальників є головним військовим США, головним військовим радником президента Сполучених Штатів, міністра оборони та Ради національної безпеки.
“Я знаю, що зможу покластися на його поради як військового стратега та лідера військових інновацій, спрямованих на збереження наших збройних сил найкращими у світі”, - сказав Джо Байден.
Генерал Чарльз Браун-молодший — пілот F-16, а також B-1 і B-52, який пройшов бойові випробування, має чотири десятиліття досвіду, відомий у оборонних колах своєю інноваційною військовою стратегією, повідомляє видання NPR. Йому приписують зміну тактики, яка допомогла перемогти в Іраку та Сирії, повідомляє видання.
Пропозиції Брауна: ні - бюрократії, так - розширенню війська
Також видання цитує висловлювання Брауна, який попереджав про швидкі темпи модернізації армії Китаю, яка, за його словами, досягне світового рівня до 2050 року, випереджаючи темпи Сполучених Штатів.
“Щоб адаптуватися, Браун наполягав на тому, щоб армія оптимізувала свій бюрократичний апарат, а також збільшила обсяги вербування, залучаючи американців більш різноманітного походження”, - розповів ведучий NPR.
Браун також відомий публічними зауваженнями про расові питання в армії. Він був першим темношкірим чоловіком, який очолював рід військ як головнокомандувач ВПС. Як повідомляв Голос Америки, якщо кандидатуру Брауна затвердить Сенат, то у США вперше в історії станеться так, що главою Пентагону та очільником Об'єднаного комітету начальників штабів будуть чорношкірі чоловіки.
Свого часу Браун висловився з приводу смерті Джорджа Флойда, темношкірого американця, який загинув під час арешту. Браун записав зворушливе емоційне відеозвернення: "Я думаю про протести в моїй країні, про тебе, мила земле свободи, про рівність, виражену в нашій Декларації незалежності та Конституції, яку я поклявся підтримувати та захищати все своє доросле життя".
Це відео набуло широкого розголосу у соцмережах і вже відтоді оглядачі передбачали для Брауна посаду, на яку його офіційно номіновано зараз.
Президент Байден сказав, що покладається на те, що Браун не боїться висловлювати свою думку і робитиме правильні речі, “коли це важко”.
Браун має понад 3 тисячі льотних годин як пілот винищувача, включаючи 130 годин у бойових діях.
Одного разу він навіть стрибнув з парашутом із реактивного літака, який загорівся після ймовірного удару блискавки.
Безстрашний лідер і патріот із "гордого роду воїнів"
“Генерал Браун — воїн, що походить із гордого роду воїнів. Його батько, полковник армії США служив у В'єтнамі. Його дід, старший сержант армії США очолював відокремлений підрозділ у Другій світовій війні”, – цитує Джо Байдена видання CNN.
Також президент додав, що Браун є “безстрашним лідером і непохитним патріотом”.
Джо Байден сказав, що досвід роботи в усьому світі (Браун служив також у Європі та в Тихоокеанському регіоні) дав Брауну “неперевершені знання з перших рук про наші театри дій і стратегічне бачення, щоб зрозуміти, як вони всі разом працюють для безпеки американського народу”.
Очільник Пентагону Ллойд Остін назвав генерала Брауна “надихаючим і ефективним лідером і людиною глибоких чеснот та співчуття”.
Оглядачі видання Politico так описують генерала Брауна: урівноважений, серйозний, лаконічний і прямий.
Чарльз Браун замінить генерала армії Марка Міллі, який обіймав цю посаду з 2019 році. Браун стане другим чорношкірим посадовцем на посаді, після генерала Коліна Пауелла, який обіймав цю посаду з 1989 по 1993 рік.
"Генерал Браун не такий промовець, як генерал Міллі, котрий любить довгі історичні виклади, які пов’язують сучасні військові та політичні маневри минулого. Але генерал Браун привносить у роботу здатність зустріти момент, коли він настане", - стверджує видання New York Times.
Генерал Браун про Україну і українських пілотів
Щодо війни Росії проти України, то Чарльз Браун озвучував готовність США до навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Як інформує американський ресурс для військових, ветеранів та їхніх сімей Military, генерал Браун заявляв, що офіційні особи США розглядають можливість навчання українських пілотів, "оскільки ця країна продовжує відбиватися від вторгнення Росії".
Коментарі Брауна на Аспенському форумі безпеки в Колорадо звучали свого часу на тлі рішення законодавців Палати представників про 100 мільйонів доларів США в рамках Закону про дозвіл на національну оборону 2023 року на навчання українських пілотів керувати винищувачами США.
«Я вважаю, що у нас є відповідальність, як і у всіх наших союзників і партнерів, бути готовими навчати їх різним можливостям, — сказав тоді Браун. — Частиною цього є розуміння того, куди Україна хоче йти, і як ми зустрічаємо їх там, де вони є".
У виданні New York Times висловлено упевненість, що генерал Браун, зважаючи на його досвід, належно консультуватиме президента Байдена з питань національної безпеки "від війни в Україні до військової експансіонізму Китаю в Тихоокеанському регіоні". З посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації, видання пише, що генерал Браун "добре усвідомлює можливості та перспективи НАТО", як і наявні виклики.
Незадовго перед вторгенням Росії до України в 2014 році Браун перебував у Німеччині як керівник відділу стратегічного стримування та ядерної інтеграції ВПС США в Європі.
Генерал Браун одним з перших говорив про ймовірність надання Україні західних винищувачів. "Можливо, не МіГи. У майбутньому буде набагато важче отримати запчастини від росіян", - казав Браун на безпековому форумі.
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- Голос Америки
Президент Зеленський, інші українські лідери надихають випускників американських університетів
Американські ЗМІ коментують неочікуваний виступ президента України Володимира Зеленського та інших українських лідерів на церемоніях випуску студентів американських університетів.
У тиждень, коли церемонії випуску проходять у тисячах американських університетів, українські політичні, бізнесові та духовні лідери є тими, від кого випускники хочуть почути напутнє слово.
У четвер перед випускниками одного з найбільш престижних американських університетів – Університету Джонса Гопкінса - виступив президент України Володимир Зеленський. Він виступав в університетському кампусі Балтімора на Гоумвуд-Філд у прямій трансляції з України.
Під час церемонії президент Університету Джонса Гопкінса Рон Деніелс також вручив президенту Зеленському ступінь почесного доктора наук.
«Президент України Володимир Зеленський, безстрашний поборник своєї нації, захопив світ своєю непохитною хоробрістю перед обличчям величезних викликів», – мовиться у твіті університету.
Представила українського лідера Енн Епплбаум, старша наукова співробітниця Інституту SNF Agora та Школи передових міжнародних досліджень Джонса Гопкінса, а також штатна авторка впливового часопису Atlantic, яка багато писала про війну в Україні та брала інтерв’ю у Зеленського уже під час широкомасштабної агресії.
У своїй 10-хвилинній промові Зеленський говорив про важливість часу, а також про ідеали свободи, самовизначення та демократії.
«Я пишаюся тим, що Україна не втрачає жодного дня у захисті від російського терору, – сказав він. – Кожен день ми робимо все, щоб стати сильнішими, щоб більше захищати людей і рятувати більше життів».
Як зауважує видання Politico, Зеленський використав цю нагоду, щоб подякувати Америці та американцям, які також «не згаяли жодного дня» для допомоги Україні.
«Сполучені Штати також не втратили жодного дня, щоб допомогти Україні відбити російську агресію, – сказав Зеленський. – Президент [Джо] Байден, сильна двопартійна коаліція в Конгресі і, насамперед, американський народ… відповіли на виклик і очолили вільний світ, щоб захистити свободу в Європі».
Як зауважує газета Washington Post, поява Зеленського як почесного гостя і доповідача на церемонії випуску «трималася в суворій таємниці» після того, як ректор університету написав йому листа.
Зеленського не вперше запрошували виступити на церемонії випуску американських студентів. Минулого року в травні, приблизно через три місяці після вторгнення Росії в Україну він виступав перед студентами Стенфордського університету. Тоді він нагадав присутнім, що потрібно займатися своїми захопленнями після закінчення навчання, чого не мали можливість зробити ті, кого призвали на війну.
Цього року американські університети запросили цілу низку українських лідерів для виголошення напутнього слова для своїх випускників.
Перед студентами Бостонського коледжу виступила посолка України в США Оксана Маркарова, яка, перефразовуючи слова Лесі Українки, розповіла, що дало силу українцям постати проти набагато сильнішого і безжального ворога. Вона закликала американських студентів знайти свою внутрішню силу, як це зробила її країна у боротьбі з Росією, щоб вибороти вільний і справедливий світ.
Також перед випускниками вашингтонського Джорджтаунського університету виступив керівник «Укрпошти» Ігор Смелянський, який розповів, як українські поштарі стали героями часу, даючи людям впевненість у надійності зв’язку між різними частинами країни, навіть якщо вони були охоплені хаосом війни.
Розповівши про ризики, які Смелянський і його команда бере на себе під час війни, він сказав випускникам, що хоча легко вписати себе в рамки, інколи найкращою відповіддю на безпрецедентні виклики є подолати норми та відкрити власний шлях.
Перед випускниками католицької Школи права Аве Марія в місті Нейплс у Флориді виступив минулого тижня і український католицький архієпископ Борис Ґудзяк, очільник Філадельфійської архиєпархії Української греко-католицької церкви.
Вчений-богослов та президент Українського католицького університету у Львові, він говорив про «готовність любити і бути вразливим», які він вважає «найважливішим педагогічним питанням, з яким може зіткнутися студент».
Він розповів, як один з найбільш успішних навчальних закладів України починався з мрії кардинала Йосипа Сліпого, якого після майже двох десятиліть звільнили з радянського Гулагу.
Він також навів приклад двох молодих українських юристів, які під час війни залишили прибуткові посади у великих фірмах, щоб служити своєму народу. Один надає юридичну та гуманітарну допомогу вразливим, а інший — служить в українській армії поблизу Бахмута, міста, яке впродовж багатьох місяців не сходить зі сторінок новин.
«У нашому світі, де все здається предметом торгу і про все можна домовлятися, де все є предметом суб’єктивної, індивідуалістичної думки, українці свідчать про те, що існують вічні цінності», – сказав архієпископ Ґудзяк.
- Голос Америки
WSJ: Посланець Китаю хоче переконати Європу залишити окуповані території України під контролем РФ
Китайський посланець Лі Гуей, якого Пекін підправив для перемовин з європейськими країнами щодо війни РФ в Україні, намагається переконати європейців підтримати негайне припинення вогню в Україні і дозволити Росії утримати контроль над окупованими територіями, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на інформацію посадовців, наближених до перемовин.
Посадовець, з яким говорило видання, і який був присутнім на зустрічі з Гуеєм припустив, що роль посланця - перевірити єдність Заходу в підтримці України.
"Ми повідомили, що замороження конфлікту не відповідає інтересам міжнародної спільноти, якщо не буде виведено російські війська ... неможливо розділити Європу та Америку", - наводить видання слова посадовця.
Сполучені Штати вітають те, що Китай розпочав діалог з Україною, але не мають великих сподівань від місії китайського посланця, сказав радник Державного департаменту США Дерек Шолле в інтерв'ю Голосу Америки.
"Добре, що китайці зараз спілкуються з українцями і що посланець здійснив візит. Відверто кажучи, у мене невеликі очікування щодо цих зусиль. Я маю на увазі, що Китай може бути найбільш корисним, якщо спробує переконати Путіна припинити цю війну. Важливо відзначити, що ця війна може закінчитися завтра, якщо Володимир Путін вирішить вивести свої війська з України. Я не бачу жодних доказів того, що Путін думає про це найближчим часом", - сказав Шолле.
Китай підтримує активні відносини з Росією, але ознак того, що Пекін готовий використати свій вплив на Росію, щоб припинити війну проти України, поки небагато, каже посадовець.
"Очевидно, вони мають тісні стосунки з Росією. Президент Сі [Цзіньпін] і президент Путін зустрічалися кілька разів, і перед цією війною вони видали дуже довге спільне комюніке, в якому говорилося про відносини, партнерство без обмежень, - каже Шолле. - Ми б попросили наших друзів з КНР використати будь-який вплив, який вони мають на Росію, щоб змусити Путіна зупинити цю війну. Я не бачив свідчень, що вони готові застосувати цей вплив. І я не бачив індикаторів того, що навіть якби вони були готові використати вплив, це спрацювало б, щоб змінити думку Путіна. Але ми просимо про цю просту річ".
Із закликом використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну і вивести війська з України, до Китаю звертались і європейські посадовці.
Після зустрічі з Гуеєм в четвер, заступник генерального секретаря ЄС з питань політики Енріке Мора заявив, що ЄС наголошує на "необхідності поважати" суверенітет України.
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