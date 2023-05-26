Джо Байден номінував Чарльза Брауна – легендарного пілота F-16 - на посаду, яку зараз обіймає генерал Міллі 

Президент США Джо Байден номінував генерала ВПС США Чарльза Брауна на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів.

Голова Об’єднаного комітету начальників є головним військовим США, головним військовим радником президента Сполучених Штатів, міністра оборони та Ради національної безпеки.

“Я знаю, що зможу покластися на його поради як військового стратега та лідера військових інновацій, спрямованих на збереження наших збройних сил найкращими у світі”, - сказав Джо Байден.

Генерал Чарльз Браун-молодший — пілот F-16, а також B-1 і B-52, який пройшов бойові випробування, має чотири десятиліття досвіду, відомий у оборонних колах своєю інноваційною військовою стратегією, повідомляє видання NPR. Йому приписують зміну тактики, яка допомогла перемогти в Іраку та Сирії, повідомляє видання.

Пропозиції Брауна: ні - бюрократії, так - розширенню війська

Також видання цитує висловлювання Брауна, який попереджав про швидкі темпи модернізації армії Китаю, яка, за його словами, досягне світового рівня до 2050 року, випереджаючи темпи Сполучених Штатів.

“Щоб адаптуватися, Браун наполягав на тому, щоб армія оптимізувала свій бюрократичний апарат, а також збільшила обсяги вербування, залучаючи американців більш різноманітного походження”, - розповів ведучий NPR.

Браун також відомий публічними зауваженнями про расові питання в армії. Він був першим темношкірим чоловіком, який очолював рід військ як головнокомандувач ВПС. Як повідомляв Голос Америки, якщо кандидатуру Брауна затвердить Сенат, то у США вперше в історії станеться так, що главою Пентагону та очільником Об'єднаного комітету начальників штабів будуть чорношкірі чоловіки.

Свого часу Браун висловився з приводу смерті Джорджа Флойда, темношкірого американця, який загинув під час арешту. Браун записав зворушливе емоційне відеозвернення: "Я думаю про протести в моїй країні, про тебе, мила земле свободи, про рівність, виражену в нашій Декларації незалежності та Конституції, яку я поклявся підтримувати та захищати все своє доросле життя".

Це відео набуло широкого розголосу у соцмережах і вже відтоді оглядачі передбачали для Брауна посаду, на яку його офіційно номіновано зараз.

Президент Байден сказав, що покладається на те, що Браун не боїться висловлювати свою думку і робитиме правильні речі, “коли це важко”.

Браун має понад 3 тисячі льотних годин як пілот винищувача, включаючи 130 годин у бойових діях.

Одного разу він навіть стрибнув з парашутом із реактивного літака, який загорівся після ймовірного удару блискавки.

Безстрашний лідер і патріот із "гордого роду воїнів"

“Генерал Браун — воїн, що походить із гордого роду воїнів. Його батько, полковник армії США служив у В'єтнамі. Його дід, старший сержант армії США очолював відокремлений підрозділ у Другій світовій війні”, – цитує Джо Байдена видання CNN.

Також президент додав, що Браун є “безстрашним лідером і непохитним патріотом”.

Джо Байден сказав, що досвід роботи в усьому світі (Браун служив також у Європі та в Тихоокеанському регіоні) дав Брауну “неперевершені знання з перших рук про наші театри дій і стратегічне бачення, щоб зрозуміти, як вони всі разом працюють для безпеки американського народу”.

Очільник Пентагону Ллойд Остін назвав генерала Брауна “надихаючим і ефективним лідером і людиною глибоких чеснот та співчуття”.

Оглядачі видання Politico так описують генерала Брауна: урівноважений, серйозний, лаконічний і прямий.

Чарльз Браун замінить генерала армії Марка Міллі, який обіймав цю посаду з 2019 році. Браун стане другим чорношкірим посадовцем на посаді, після генерала Коліна Пауелла, який обіймав цю посаду з 1989 по 1993 рік.

"Генерал Браун не такий промовець, як генерал Міллі, котрий любить довгі історичні виклади, які пов’язують сучасні військові та політичні маневри минулого. Але генерал Браун привносить у роботу здатність зустріти момент, коли він настане", - стверджує видання New York Times.

Генерал Браун про Україну і українських пілотів

Щодо війни Росії проти України, то Чарльз Браун озвучував готовність США до навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Як інформує американський ресурс для військових, ветеранів та їхніх сімей Military, генерал Браун заявляв, що офіційні особи США розглядають можливість навчання українських пілотів, "оскільки ця країна продовжує відбиватися від вторгнення Росії".

Коментарі Брауна на Аспенському форумі безпеки в Колорадо звучали свого часу на тлі рішення законодавців Палати представників про 100 мільйонів доларів США в рамках Закону про дозвіл на національну оборону 2023 року на навчання українських пілотів керувати винищувачами США.

«Я вважаю, що у нас є відповідальність, як і у всіх наших союзників і партнерів, бути готовими навчати їх різним можливостям, — сказав тоді Браун. — Частиною цього є розуміння того, куди Україна хоче йти, і як ми зустрічаємо їх там, де вони є".

У виданні New York Times висловлено упевненість, що генерал Браун, зважаючи на його досвід, належно консультуватиме президента Байдена з питань національної безпеки "від війни в Україні до військової експансіонізму Китаю в Тихоокеанському регіоні". З посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації, видання пише, що генерал Браун "добре усвідомлює можливості та перспективи НАТО", як і наявні виклики.

Незадовго перед вторгенням Росії до України в 2014 році Браун перебував у Німеччині як керівник відділу стратегічного стримування та ядерної інтеграції ВПС США в Європі.

Генерал Браун одним з перших говорив про ймовірність надання Україні західних винищувачів. "Можливо, не МіГи. У майбутньому буде набагато важче отримати запчастини від росіян", - казав Браун на безпековому форумі.

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