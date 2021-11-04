Генерал США: стратегічна стабільність світу зменшується на тлі протистояння США, Китаю та Росії

Генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, у своєму виступі на Аспенському безпековому форумі у Вашингтоні, окреслив основні стратегічні світові виклики.

Світ стає більш стратегічно нестабільним, ніж у минулі 40-70 років, відзначив генерал. Міжнародна ситуація відзначається протистоянням США, Росії та Китаю, додав він і порівняв цю "триполярну війну" з "біполярною" холодною війною США та СРСР.

"Тепер США, Росія, Китай, союзники та партнери мають дуже обережно і свідомо взаємодіяти, необхідна також координована комунікація між великими силами", - додав він.

Крім протистояння великих країн, серед викликів Міллі відзначив тривалий виклик тероризму та регіональних конфліктів.

"З одного боку, є питання з Китаєм, або Росією, але також є менші регіональні виклики, наприклад з Північною Корєю та Іраном. Також є тероризм і ми маємо різні спроможності в запасі, щоб одночасно відповідати на ці виклики", - говорить Міллі.

Серед нових сфер протистояння Міллі відзначив кіберпростір та комос, де "потрібно ще багато чого зробити".

Дивіться також: Чи стягує Росія війська до кордонів з Україною? Що про це кажуть посадовці та експерти у США? Відео