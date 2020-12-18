Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Міллі відвідав Ізраїль, раніше зустрівся з представниками Талібану в Досі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі відвідав Ізраїль, де зустрівся із прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньяху та міністром оборони Бенні Ганцем. Про це повідомляє сайт Об'єднаного комітету начальників штабів.

"Лідери обговорили поточне безпекове середовище на Близькому Сході. США та Ізраїль мають сильні відносини між військовими як ключові партнери віддані миру та безпеці регіону Близького Сходу", - відзначає урядовий сайт.

Міллі також взяв участь у запаленні святкової менори в останній день святкування свята Ханука.

"Я пишаюсь тим, що перебуваю із нашим великим другом та союзником, сучасних Макавеїв держави Ізраїль та, і я особливо пишаюсь тим, що перебуваю тут в останню ніч Хануки, коли світло менори горить особливо яскраво. Це пасує народу та країні, які поширили стільки світла у світі. ", - наводить слова Міллі сторінка Об'єднаного комітету начальників штабів у Twitter.

Раніше цього тижня Міллі зустрівся з представниками Талібану в Катарі в ході неоголошеної поїздки по Близькому Сходу.

Міллі зустрівся з представниками талібів в Досі в рамках військового каналу переговорів, передбаченого угодою між США і Талібаном, повідомила в письмовій заяві офіційний представник Об'єднаного штабу Сара Флаерті.

«Голова наголосив на необхідності негайної деескалації насильства і прискорення прогресу на шляху до узгодженого політичного рішення, яке буде сприяти регіональній стабільності і захищати національні інтереси США», - зазначила вона.

За словами Флаерті, в ході візиту в регіон Міллі також зустрівся з президентом Афганістану Ашрафом Гані.

Минулого місяця виконуючий обов'язки міністра оборони Крістофер Міллер оголосив, що США виведуть ще близько 2 000 військовослужбовців з Афганістану до 15 січня 2021 року - всього за кілька днів до інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Після цього в Афганістані залишиться близько 2 500 американських військовослужбовців.

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