Генерал США каже, що розвідка відстежує в Росії «індикатори», які є підставою для «великого занепокоєння»

Чільний командувач армії Сполучених Штатів сказав, що американська розвідка помічає у діях Росії достатньо ознак, які є підставою для «великого занепокоєння» загрозою нового «відкритого акту військової агресії» проти України.

Я не буду казати вам, що саме ми відстежуємо... Там зараз є достатньо, щоб викликати велике занепокоєння.

Застереження генерала Марка Міллі, начальника штабів США, додалося до багатьох подібних заяв, що лунають останніми тижнями і з Вашингтона, і від інших західних держав, а також з України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та представники інших країн застерегли Москву про серйозні наслідки у разі нових військових дій проти України.

Відповіді російських офіційних представників не зменшили напруженості, оскільки твердження Росії, що вона нікому не загрожує, лунають разом із погрозливими заявами на адресу Києва і з претензіями до НАТО.

Від імені російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який 2 грудня виступив у Стокгольмі на зустрічі країн ОБСЄ, була поширена заява для ЗМІ, в якій зокрема йдеться, що Москва вважає ситуацію «в безпосередній близькості» до кордонів Росії такою, що може її «змусити вдатися до відповідних заходів для виправлення військово-стратегічного балансу».

Лавров повторив російські вимоги, щоб Київ йшов на прямі переговори з формуваннями ДНР і ЛНР на сході України, які перебувають під фактичним контролем Москви.

Погрозливі вимоги Росії і стягування військ супроводжуються новими вимогами президента Путіна, щоб США та інші західні країни пішли на домовленості, які «виключали б будь-які подальші просування НАТО на схід», тобто не допускали б вступу в альянс України.

Генерал Марк Міллі у спілкуванні з журналістами під час перельоту з Сеула до Вашингтона 3 грудня відмовився перераховувати, що саме Сполучені Штати готові робити у разі нового російського вторгнення.

Але він наголосив на важливості захисту суверенітету України і для Вашингтона, і для інших країн НАТО.

«Якщо росіяни вдадуться до відкритих агресивних військових дій проти держави, яка була незалежною з 1991 року, то тут зачіпаються значні інтереси безпеки і США, і країн членів НАТО», - цитує генерала агентство Reuters.

Генерал натякнув, що підставою для стурбованості є не лише те, скільки російських військ зараз стягнуто до України.

«Я не буду казати вам, що саме ми відстежуємо і про індикатори, чи застереження з погляду розвідки, але ми їх відстежуємо. Там зараз є достатньо, щоб викликати велике занепокоєння. Ми будемо надалі спостерігати», - сказав Міллі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен раніше неодноразово говорив, що є велика загроза не лише нового прямого вторгнення Росії в Україну, але й ознаки намагань Москви підірвати Україну зсередини.

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