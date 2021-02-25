Росія - екзистенційна загроза для США та НАТО - американський генерал

Командувач американськими силами в Європі Тод Волтерс назвав Росію найбільшою загрозою США і їхнім союзникам по НАТО.

"Росія залишається постійною екзистеційною загрозою США і нашим європейським союзникам", - заявив генерал Уолтерс, голова Європейського командування США і верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, виступаючи у віртуальному форматі на симпозіумі Асоціації ВПС.

"Попри широке міжнародне засудження та економічні санкції, Росія й далі продовжує займатись дестабілізуючою і зловмисною діяльністю в усьому світі, причому значна частина цієї діяльності відбувається недалеко від дому", - продовжив генерал.

Волтерс додав, що Росія прагне зберегти сферу впливу радянської епохи, зберігаючи або розгортаючи сили для примусу сусідніх суверенних держав, що раніше входили до складу СРСР.

За його словами, в цій глобальній конкуренції Росія використовує нетрадиційні інструменти, такі як приватні військові компанії, зокрема, для залякування, ослаблення і поділу американських союзників і партнерів.

При цьому, за його словами, "перемога в нинішню епоху - це недопущення переростання глобальної конкуренції в глобальну війну".

Волтерс також підкреслив важливість збереження стабільності і безконфліктності Арктики.

"Однак Росія і Китай... продовжили мілітаризацію регіону і намагаються створити економічну основу для здійснення впливу на регіональне управління", - вказав він.

"Дії Росії та Китаю показують, наскільки важливо, щоб Європейське командування об'єдналося з нашими союзниками і партнерами для підтримки надійного арктичного стримування і збереження відкритості життєво важливих ліній комунікації через забезпечення безпеки проток між Гренландією, Ісландією і Сполученим Королівством", - підсумував американський командувач.

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