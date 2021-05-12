Як громадський діяч з Полтави став одним із чотирьох світових лідерів Програми розвитку ООН

Майбутнє без бідності, нерівності та руйнівних наслідків зміни клімату – це амбітна мета проекту «Глобальні цілі» ООН, до яких за планом міжнародна спільнота має наблизитись до 2030 року. З огляду на те, що найбільшу користь від цього майбутнього отримуватиме наступне покоління, в ООН вирішили залучити молодь до планування й втілення цих цілей, зокрема, завдяки ініціативі Generation17, або «Покоління 17».

Цьогоріч до четвірки фіналістів програми, обійшовши учасників з понад 180 країн світу, увійшов полтавчанин, громадський діяч Юрій Ромашко, співзасновник Інституту аналітики та адвокації. Історія його неурядової організації почалась у 2013 році із професійної цікавості й усвідомлення потреби змін.

Ми коли щось адвокатуємо, пропонуємо владі, ми це робимо із чіткими аргументами: кому, коли, як

"Я прийшов до лікарні для звичайного медичного обстеження, і перш ніж його отримати, мені сказали, що я маю сплатити благодійний внесок до каси благодійного фонду. Але я за освітою юрист, і для мене було нескладно зрозуміти, що щось тут не так, коли я платив не лікарні, а окремому благодійному фонду, отримав якийсь незрозумілий папірець у якості звіту", - каже Юрій.

Зараз у їхній команді – 20 людей, а в портфоліо: робота над впровадженням інформаційної екосистеми Poltava Smart City, впровадженням електронної товарно-транспортної накладної, моніторинг державних закупівель ліків та десятки інших проектів задля розвитку громадянського суспільства в Україні.

"Ми намагаємось підвищувати потенціал впливу, зокрема, неурядового сектору, на політику влади. Ми намагаємось робити різні аналітичні дослідження, щоб допомагати владі робити більш ефективні рішення й отримувати більш стійкі результати, - каже Юрій. - Наші два ключові продукти – це аналітика й цифрові рішення. Ми коли щось адвокатуємо, пропонуємо владі, ми це робимо із чіткими аргументами: кому, коли, як. Ми пропонуємо готові рецепти, свою допомогу, інколи навіть ресурсно готові підтримати".

ООН вирішила... сфокусуватись на залученні молоді від самого початку.., щоб працювати із ними, аніж просто для них

Організація співпрацює із десятками міжнародних партнерів, серед яких Transparency International, Німецький фонд Маршалла, фундація Джорджа Сороса та інші. На початку року Юрій, обійшовши представників 180 країн світу, став одним із чотирьох переможців в ініціативі Програми розвитку ООН у партнерстві із Samsung – Generation17, або «Покоління 17». Це частина кампанії ООН із досягнення 17 Глобальних цілей для сталого розвитку і кращого майбутнього всього людства до 2030 року, розповідає Манал Фоуані, заступниця постійної представниці ПРООН в Україні.

"Замість того, аби чекати, поки молодь почне приймати рішення офіційно, ООН вирішила започаткувати нову стратегію Молодь2030, щоб сфокусуватись на залученні молоді від самого початку планування до виконання і моніторингу, щоб працювати із ними, аніж просто для них", - каже Фоуані.

Саме офіс Програми розвитку ООН й номінував Юрія як представника від України, а у Samsung оцінювали технологічну складову розробок його організації.

Юрій... створив дуже багато рішень, зокрема, зі зменшення рівня корупції

"Юрій – один із молодих лідерів, із якими ми працюємо в Україні в Програмі розвитку ООН, він сильний партнер. Він очолює громадську організацію, як її лідер він ефективно співпрацював і створив дуже багато рішень, зокрема, зі зменшення рівня корупції, збільшення прозорості та розвитку громадянського суспільства в Україні. Зокрема, Poltava Smart City, інформаційна екосистема, яку він створив, і те, як він працював із владою для розвитку доступної платформи ліків, що збільшила прозорість процесів і закупівель з бюджету, - це не може залишитись непоміченим", - пояснює заступниця постійної представниці ПРООН в Україні.

Переможці ініціативи «Покоління17» отримують не фінансову винагороду, а доступ до можливостей менторства й міжнародних контактів.

"Для мене це можливість гучно, на весь світ розказати про нашу команду, наші плани, наші досягнення, про те, як важливо змінювати вже сьогодні конкретні речі, - каже Юрій. - Для нас це, окрім інформаційної підтримки ще й можливість отримувати технічну допомогу з боку Samsung, консультаційну".

Це нетворкінг із різними командами з усього світу, обмін досвідом, спільні ініціативи

"Наприклад, як я говорив, ми багато займаємось цифровими рішеннями, тому для нас це отримати багато цікавої інформації, знань. Це нетворкінг із різними командами з усього світу, обмін досвідом, спільні ініціативи".

Тож Фоуані закликає інших молодих представників громадянського суспільства в Україні пробувати свої сили й ставати частиною уже щорічної ініціативи.

"Ми закликаємо їх стежити за оголошеннями щодо ініціативи «Покоління17», продовжувати працювати із нашими представниками. Ми доступні на веб-сайті, через який можна до нас звернутись. І також зв'язуйтесь із Юрієм, бо він тепер молодий лідер і посланець, який також може порадити їм, що допомогло йому стати таким успішним".

Почніть з малого, зробіть якийсь невеличкий кейс конкретний, хай це буде історія успіху

У відповідь на запитання, що б він порадив молодим активістам, Юрій жартує, що у громадській роботі – як із заліковкою, "спершу ти працюєш на неї, а потім – вона на тебе". І додає: "Почніть з малого, зробіть якийсь невеличкий кейс конкретний, хай це буде історія успіху, і з маленького вирощувати щось велике".

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