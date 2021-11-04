Україна проведе першу національну “Олімпіаду геніїв” - фіналісти поїдуть на змагання до США

Мала академія наук України підписала контракт про проведення першої національної Олімпіади Геніїв - найбільшого міжнародного конкурсу наукових та мистецьких проектів з охорони довкілля для молоді. Цьогоріч організатори події вирішили реформувати конкурс та започаткувати відбіркові “Олімпіади Геніїв” в різних країнах світу.

Фінал Олімпіади відбувається у США - щороку сюди прилітають позмагатись понад 1000 учасників з понад 80 країн світу. Команда з України традиційно є однією з найбільших: учні презентують проекти, що стосуються не лише українських проблем, але й вирішення світових викликів.

“Ми хочемо, щоб про українців знали як про націю, яка мислить не локально, мислить глобально”, - розповів "Голосу Америки" директор Малої академії наук України Оксен Лісовий. - “І може, хоче, спроможна вносити суттєвий вклад у вирішення глобальних проблем. Проблем світового океану, проблем забруднення повітря, проблем переробки відходів і багато чого іншого”.

Серед українських проектів, які раніше вже були представлені на Олімпіаді геніїв - вироблення паперу з опалого листя, а також проект очищення океану від розливів нафти.

Цьогоріч Україна стане першою країною, що перед світовим конкурсом проведе власну національну Олімпіаду. Відбір на національний етап “Олімпіади геніїв” стартує з середини листопада. Участь у ньому зможуть взяти учні 9-11 класів українських шкіл - можна подавати як індивідуальні, так і групові заявки. Автори найкращих проектів презентують їх у фіналі в університеті штату Нью-Йорк.

“По-перше, для переможців це можливість представити свої проекти на світовій арені”, - каже директор “Олімпіади геніїв” в Україні Євген Кудрявець. “По-друге, це можливість познайомитися з учасниками з інших країн, які працюють над тією ж тематикою, вдосконалити свої результати і вже в 17 років зробити міжнародну публікацію. Всі переможці “Олімпіади генїв” отримають можливість безкоштовно опублікуватися у визнаному світовому журналі з результатом свого дослідження”.

Однак перед учасниками відкриються й інші можливості. Засновник Олімпіади геніїв доктор Фехмі Дамкасі каже, що для учнів такі змагання - це хороший майданчик для розвитку та реалізації власного проекту.

“Учасники зможуть побачити, що роблять інші студенти в інших країнах, і яким є їхній рівень. Крім того, учнів представлять університетам у США, бо в нас є університетські ярмарки, і це дасть їм потенційну можливість подати заявку на вступ до одного з цих університетів і приїхати сюди на навчання після школи або пізніше”, - розповів доктор Фехмі Дамкасі.

Своєю чергою, посолка України в США Оксана Маркарова переконана, що Вирішення проблем довкілля є вкрай актуальним для України.

“Все починається з вивчення, заохочення і вирощування українців, які будуть перейматись цими питаннями. Тому це прикольно, це класно, це цікаво дітям, але це має дуже велике значення для того, де ми як Україна будемо через 5, 10, 20 років. І про це вже треба думати сьогодні”, - розповіла Оксана Маркарова.

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