Український школяр отримав золото на «Олімпіаді геніїв» у США

Український школяр Валентин Фречка, який знайшов спосіб виготовляти папір із опалого листя, здобув золото на «Олімпіаді геніїв» у США, змаганні між учнями з різних країн у кількох категоріях.

Цього року було більше 1300 учасників, команда України від Малої академії наук складалася з п’яти осіб, повідомив Валентин «Голосу Америки». Він також додав, що двоє його колег посіли четверті місця і ще двоє здобули бронзу. Самого Валентина запросили на міжнародну виставку у Південній Кореї.

До участі в Олімпіаді було подано більше півтори тисячі проектів, а прийнято менше половини, говориться на офіційному сайті.

«Олімпіада геніїв» (GENIUS Olympiad) сприяє глобальному розумінню екологічних проблем та сталого розвитку завдяки фундаментальній науці, мистецтву, творчому письму, інженерії, дизайну та розвитку бізнесу. Олімпіада забезпечує виклики та можливості для учнів середніх шкіл, щоб допомогти їм здобути навички та знання, необхідні для того, щоб бути громадянами, лідерами, вченими, художниками, письменниками, інженерами та розробниками майбутнього – агентами, які сприятимуть екологічному сталому розвитку впродовж усього життя.

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