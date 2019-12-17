Білий дім утримався від підтримки резолюції Сенату про визнання геноциду вірмен

Адміністрація президента США Дональда Трампа не стала виступати на підтримку недавно схваленої Сенатом резолюції про визнання масових убивств вірмен в Османській імперії геноцидом. У Білому домі заявили, що як і раніше розглядають ці події як «масові звірства».

Судячи з усього, ця позиція покликана заспокоїти Туреччину, яка була обурена ухваленням резолюції. Резолюція носить необов'язковий характер, але стверджує, що політика США передбачає визнання подій 1915-1923 рр. геноцидом.

У відповідь Туреччина викликала посла США в Анкарі, щоб висловити йому протест. Між Вашингтоном і Анкарою, які є союзниками по НАТО, вже існували розбіжності з низки питань, від закупівлі Туреччиною російських систем протиракетної оборони до війни в Сирії.

Американські законодавці, включно з республіканцями, критикували Трампа за рішення не запроваджувати санкції у зв'язку із закупівлею С-300, вважаючи надто м'яким його ставлення до турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

«Позиція адміністрації не змінилася, - заявила офіційний представник Держдепартаменту Морган Ортагус. - Наші погляди відображені у рішучій заяві президента на цю тему, яка прозвучала в квітні минулого року».

У день пам'яті трагічних подій в Османській імперії, який відзначається 24 квітня, Трамп вшанував пам'ять загиблих, але назвав вбивства «масовими звірствами», але не геноцидом.

У день пам'яті трагічних подій в Османській імперії, який відзначається 24 квітня, Трамп вшанував пам'ять загиблих, але назвав вбивства «масовими звірствами», але не геноцидом

«Починаючи з 1915 року, півмільйона вірмен були депортовані, вбиті або загнані до смерті в останні роки існування Османської імперії», - сказав він.

Туреччина визнає, що багато вірмен, які жили в Османській імперії, були вбиті в зіткненні з османськими силами під час Першої світової війни, але заперечує загальне число загиблих і заперечує, що вбивства носили систематичний характер і можуть вважатися геноцидом.

Документи про визнання геноциду вірмен застрявали у Конгресі протягом багатьох років через побоювання зіпсувати відносини з Туреччиною і активного лобіювання з боку Анкари. Ухвалення резолюції демонструє, наскільки обидві партії були обурені останніми діями Туреччини.

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