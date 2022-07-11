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Генпрокуратура Румунії розслідуватиме злочини проти людяності в Україні
Прокуратура Румунії починає розслідування злочинів проти людяності, скоєних Росією під час війни в Україні. Про це мовиться на сайті Генеральної прокуратури Румунії.
За повідомленням, розслідування злочинів проти людяності передбачене у статті 439-тій Кримінального кодексу Румунії.
“Через психологічну травму, спричинену військовим нападом РФ, територію України залишили мільйони мирних жителів, які наразі мають статус біженців, у тому числі на території Румунії”, - мовиться у повідомленні відомства.
Наслідки нападу Росії на Україну, за їхніми словами, є “особливо важкими, що призвели до великої кількості загиблих серед цивільного населення, включно з дітьми, а також до поранень”.
“Відповідно до статті 10 Кримінального кодексу, кримінальний закон Румунії також поширюється на злочини, вчинені проти громадян Румунії іноземними громадянами за межами території країни”, - повідомляє румунська прокуратура.
“Юрисдикція здійснюється органами прокуратури Румунії на основі принципу універсальності. Слідство також враховує наявність в українських громадян громадянства Румунії”.
Як повідомляв Голос Америки, минулого місяця Україну відвідував президент Румунії Клаус Йоханніс, разом із лідерами Італії, Франції та Німеччини. На зустрічі із українською владою він пообіцяв сприяти транзиту українського експорту, в тому числі зерна.
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США підтримали Боснію і Герцеговину у 27-му річницю геноциду в Сребрениці
США висловили підтримку народу Боснії і Герцеговини з приводу 27-ї річниці трагедії у Сребрениці.
Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Державного департаменту США.
“Американський народ приєднується до народу Боснії і Герцеговини у скорботі та вшануванні жертв – понад 8 тисяч чоловіків і хлопчиків, які були вбиті в липні 1995 року. Сполучені Штати ніколи не забудуть”, - мовиться у заяві Держдепу.
За повідомленням відомства, США й “надалі підтримуватимуть сім'ї, які втратили своїх близьких, і тих, хто продовжує невпинно шукати зниклих безвісти, боротися за правду, підтримувати тих, хто вижив, і домагатися справедливості шляхом розслідування та судового переслідування винних. Потрібна мужність і сила, щоб подолати біль та втрату, і дати шанс надії та терпимості”.
США висловили підтримку лідерам на всіх рівнях у Боснії і Герцеговині, які готові зробити значні кроки до примирення у прагненні кращого майбутнього для всіх громадян країни.
“Сполучені Штати цінують свою давню дружбу з Боснією і Герцеговиною і продовжують залишатися надійним партнером, прихильним до нашої спільної мети – створення демократичної, інклюзивної та процвітаючої Боснії і Герцеговини на шляху до повної євроатлантичної інтеграції”, – йдеться у повідомленні речника Держдепу Неда Прайса.
Різанина у Сребрениці визнана геноцидом у Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії.
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- Голос Америки
Держдеп: США підтримують рішення Канади віддати Німеччині російську турбіну для "Північного потоку"
США підтримують рішення Канади повернути турбіну до Німеччини для використання в газопроводі «Північний потік-1». Про це мовиться у заяві речника Державного департаменту США, яку опублікували в понеділок, 11 липня.
9 липня стало відомо, що уряд Канади зробить виняток із санкцій і видасть дозвіл на повернення до Німеччини турбіни газопроводу «Північний потік-1», відремонтованих компанією Siemens Canada. Кремль раніше заявляв, що збільшить поставки газу в Європу, якщо турбіну повернуть.
На сайті Держдепу США опублікували заяву про підтримку цього рішення.
«У короткостроковій перспективі турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам наповнити свої запаси газу, що підвищить їхню енергетичну безпеку та стійкість, і протистоятиме зусиллям Росії використовувати енергетику в якості зброї», - йдеться у заяві речника Держдепу США Неда Прайса.
Речник Держдепу запевнив, що США допомагає партнерам зменшити їхню енергетичну залежність від Росії.
“Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб зменшити нашу колективну залежність від російської енергетики, і втримати тиск на президента Путіна, зокрема, це стосується пошуку шляхів, як скоротити доходи Росії від енергоносіїв, аби продовжувати обмежувати здатність Росії фінансувати їхню жорстоку, триваючу війну в Україні”, – зазначив Нед Прайс.
“У той же час ми вживаємо активних заходів, щоб обмежити вплив війни президента Путіна на світові енергетичні ринки та захистити наші економіки”, - додав прес секретар Державного департаменту США.
Північний потік-1 вважається найбільшим трубопроводом, що транспортує російський природний газ до Європи. У червні цього року «Газпром» скоротив пропускну спроможність газопроводу «Північний потік-1» до 40% від звичайного рівня, посилаючись на затримку повернення обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy в Канаді.
Глава МЗС Канади Мелані Жолі 9 липня заявила, що вони повернуть Німеччині російські турбіни, потрібні для роботи газопроводу «Північний потік». При цьому міністерка закордонних справ країни додала, що Канада розширить санкції проти російського енергетичного сектору, включивши до них «наземний та трубопровідний транспорт та виробництво металів, комп’ютерної, електронної та електричної техніки, а також машинного обладнання».
Міністерство закордонних справ України висловило «глибоке розчарування» рішенням уряду Канади повернути турбіни до Німеччини.
«Канадсько-німецька домовленість і оголошене на її основі рішення – це підлаштування санкційного режиму під забаганки Росії. Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок – зміцнить почуття безкарності Москви», – заявили у МЗС України.
Українська сторона наголошувала, що РФ може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі і без турбіни, що стала предметом дискусії.
З 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Німеччина заблокувала роботу нещодавно завершеного газопроводу "Північний потік-2", що мав постачати паливо з Росії у Європу.
Москва тоді у відповідь на санкції почала зменшувати або блокувати поставки природного газу до європейських країн.
У статті використана інформація Державного департаменту США, МЗС України, Радіо Свободи, агенств The Hill та Reuters.
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Литва посилила обмеження на транзит товарів до Калінінградської області
Литва розширила обмеження на транзит через свою територію з Росії до російського Калінінграда, включаючи заборону на бетон, деревину, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі.
Речник литовської митниці сказав виданню Reuters, що цей крок є результатом поступового введення в дію раніше оголошених санкцій Європейського Союзу проти Москви.
Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що його балтійська країна «повинна» і «буде» застосовувати санкції ЄС щодо російських товарів на тлі різкої риторики з боку Москви щодо нещодавніх обмежень Вільнюса щодо Калінінграда.
Калінінградська область – російський ексклав, що межує з Литвою та Польщею.
Литва заборонила транзит російських будівельних матеріалів та металу після того, як 17 червня почали діяти санкції Євросоюзу, які передбачають заборону на їхнє сухопутне постачання. Пасажирські перевезення тривають за колишніми правилами.
Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що транзит був припинений після консультацій з Єврокомісією та під її керівництвом.
20 червня МЗС Росії вимагало від Литви негайно скасувати заборону на транзит товарів до Калінінградської області.
21 червня посол Євросоюзу в Росії Едерер пояснив, що про блокаду Калінінграда не йдеться і транзит товарів, що не підпадають під санкції Євросоюзу, «працює нормально».
Обмеження на імпорт продукції зі сталі та заліза передбачені четвертим пакетом санкцій Євросоюзу. Із 17 червня на територію Євросоюзу заборонено ввозити російські чорні метали та сталь, з 10 липня під заборону потрапить цемент, а також алкоголь та інші продукти, з 10 серпня – вугілля та інші види твердого викопного палива, з 5 грудня – нафта.
Росія вторглася на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже шість пакетів санкцій щодо Росії.
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Європа не впевнена, що Росія увімкне Північний потік-1 після перерви на ремонт
Залежність Європи від російських енергоносіїв знову опинилася під увагою на тлі призупинення транспортування газу через трубопровід Північний потік-1, що пролягає по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини.
Десятиденна зупинка, що має тривати з 11 до 21 липня, передбачена щорічним технічним обслуговуванням, але європейці остерігаються, що перерва може бути подовжена з огляду на російську війну в Україні, в якій енергопостачання стало одним з важелів у руках Кремля.
Німецький міністр економіки Роберт Габек застеріг ще минулого місяця: «З огляду на те, що ми бачили у минулому, не було б великим сюрпризом, якби виявилася маленька технічна проблема, і вони б сказали “ми не можемо його знову ввімкнути”».
Якщо Німеччина втратить увесь свій імпорт, то наслідки відчуватиме ціла північно-західна Європа.Роб Єттен, міністр енергетики Нідерландів
Німецька підприємницька організація Об'єднання баварської економіки (VBW) застерегла, що без російського газу країна зазнала б втрат на 193 мільярди євро ($195 млрд.) і скотилася б у рецесію.
«Різка зупинка імпорту російського газу вплинула б на приблизно 5,6 мільйона робочих місць», - цитує агентство Reuters директора VBW Бертрама Броссардта.
Нідерландський міністр енергетики Роб Єттен сказав: «Якщо Північний потік перерізати, або якщо Німеччина втратить увесь свій імпорт, то наслідки відчуватиме ціла північно-західна Європа».
Європейський Союз наклав економічні санкції на Росію, вимагаючи від Москви припинення агресії проти України, і європейські лідери проголосили, що хочуть у майбутньому звести нанівець споживання російської нафти й газу.
Після початку відкритого російського вторгнення в Україну в лютому 2022 р. Німеччина, найбільший споживач російського газу, оголосила, що закриває споруджений, але ще не запущений газопровід Північний потік-2.
Уряд Німеччини вже задіяв надзвичайний план дій, наступна стадія якого передбачає заборону використання газу деякими промисловими споживачами, щоб гарантувати його для населення й структур життєзабезпечення.
Київ закликає Європу повністю припинити купувати російську нафту й газ, що приносить Москві приблизно мільярд доларів на день і дозволяє Росії фінансувати війну.
Згідно з офіційною статистикою ЄС у минулі роки Росія була найбільшим зовнішнім постачальником природного газу на європейському ринку: 42,0% 2020 р. і 39,2% 2021 р.
Іншими важливими постачальниками газу у Європі є Норвегія: 21,3% 2020 р., і 25,1% 2020 р.; а також Алжир: 12,1% 2020 р., і 8,2% 2021 р.
Статистика вказує на певне зростання імпорту у Європу зрідженого газу зі США: 5,1% 2020 р. і 7,3% 2021р.
Закручування вентиля
На тлі російського вторгнення в Україні та міжнародних санкцій проти Москви російське газопостачання до Європи вже різко зменшилося, що ставить під сумнів здатність заповнити європейські газосховища до початку зими.
Російська війна та інші чинники призвели до різкого зростання світових цін на нафту, газ та електроенергію, і споживачі в багатьох країнах вже вимушені платити за енергію набагато більше.
Кремлівський речник Дмітрій Песков заперечив, що Росія використовує нафту й газ для економічного політичного тиску, але постачання через інші російські трубопроводи поступово зменшується.
Москва в останні місяці припинила продавати газ кільком європейським країнам, які відмовилися від вимоги, щоб вони платили російськими рублями.
Україна заявила, що вимушена була зупинити транспортування газу через один з маршрутів з огляду на дії російських військ, що вторглися на українську територію.
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