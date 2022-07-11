Генпрокуратура Румунії розслідуватиме злочини проти людяності в Україні 

Прокуратура Румунії починає розслідування злочинів проти людяності, скоєних Росією під час війни в Україні. Про це мовиться на сайті Генеральної прокуратури Румунії.

За повідомленням, розслідування злочинів проти людяності передбачене у статті 439-тій Кримінального кодексу Румунії.

“Через психологічну травму, спричинену військовим нападом РФ, територію України залишили мільйони мирних жителів, які наразі мають статус біженців, у тому числі на території Румунії”, - мовиться у повідомленні відомства.

Наслідки нападу Росії на Україну, за їхніми словами, є “особливо важкими, що призвели до великої кількості загиблих серед цивільного населення, включно з дітьми, а також до поранень”.

“Відповідно до статті 10 Кримінального кодексу, кримінальний закон Румунії також поширюється на злочини, вчинені проти громадян Румунії іноземними громадянами за межами території країни”, - повідомляє румунська прокуратура.

“Юрисдикція здійснюється органами прокуратури Румунії на основі принципу універсальності. Слідство також враховує наявність в українських громадян громадянства Румунії”.

Як повідомляв Голос Америки, минулого місяця Україну відвідував президент Румунії Клаус Йоханніс, разом із лідерами Італії, Франції та Німеччини. На зустрічі із українською владою він пообіцяв сприяти транзиту українського експорту, в тому числі зерна.