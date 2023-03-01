Генпрокурор США у Сенаті розповів, що їх стримує у визнанні групи "Вагнер" терористичною організацією 

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час слухань у Сенаті назвав лідера групи “Вагнер” Євгена Пригожина "воєнним злочинцем”.

"Пан Пригожин, який керує цією справою, на мою думку, є воєнним злочинцем", - сказав Гарланд на слуханнях в Юридичному комітеті Сенату США у середу, 1 березня.

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"Можливо, це не дуже доречно говорити мені як судді до отримання всіх доказів. Але гадаю, що наразі у нас є більш ніж достатньо доказів, щоб я так вважав", - додав генпрокурор США.

За словами Генпрокурора, угруповання Вагнер "відповідальне за напади на українців на Донбасі, зокрема, за постачання в’язнів із російських тюрем".

"Це просто складно збагнути, що вони там роблять", - наголосив Меррік Гарланд.

На питання сенатора Ліндсі Грема, чи США повинні визнати угруповання “Вагнер” закордонною терористичною організацією, Гарланд відповів, що це питання - в компетенції Держдепу США.

“Я вважаю, що вони (угруповання “Вагнер”) є організацією, яка скоює воєнні злочини, організацією, яка завдає шкоди Сполученим Штатам", - заявив Генеральний прокурор.

Ліндсі Грем є одним з ініціаторів законопроєкту, що передбачає притягнення до відповідальності російських найманців, і вимагає від Держдепу визнати угруповання "Вагнер" закордонною терористичною організацією. Під час минулої сесії законопроект був представлений у Сенаті, але не встиг пройти до закінчення сесії.

"Чи ви заперечуєте моїм спробам домогтися визнання їх терористичною організацією?" - запитав сенатор-республіканець Грем.

“Я не заперечую”, - відповів Гарланд. - “Але я б послався в цьому питанні на Державний департамент”.

Сенатор Ліндсі Грем підсумував, що він "переконаний, ми всі зійдемося в думці у цьому питанні".

На питання сенаторів, чи Гарланд вважає, що Росія в Україні здійснює злочини проти людяності, генпрокурор відповів: “Так”.

"Чи ми повинні створити міжнародний суд, щоб розслідувати злочини агресії? Чи ви підтримуєте цю ідею?", - запитав Ліндсі Грем генпрокурора.

"США підтримують те, що зараз розробляється в Гаазі, розглядають можливість створення такого суду. (...) Ми підтримуємо різноманітні способи розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та потенційно злочину агресії", - сказав Меррік Гарланд.

Генеральний прокурор США під час слухань у Сенаті розповів також, що США допомагають Україні у розслідуванні воєнних злочинів.

“Ми співпрацюємо з нашими українськими партнерами як ніколи тісно у питаннях захисту демократії, справедливості та верховенства права. І ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки потрібно”, - заявив у своїй вступній промові Генпрокурор США Меррік Гарланд.