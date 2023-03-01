Звинувачення Росії на адресу США у можливому використанні хімічної зброї в Україні є «інформаційною операцією» – ISW

Звинувачення з боку Росії на адресу США та «їхніх спільників» щодо планування провокації в Україні з використанням отрутохімікатів є інформаційною операцією «для відводу очей», вважають американські військові експерти.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російська влада, ймовірно, посилює просування інформаційних операцій «під хибним прапором», щоб відвернути увагу від відсутності відчутних здобутків на полі бою. Також аналітики вважають, що така дезінформація може «уповільнити надання західних танків та іншої допомоги напередодні очікуваних українських контрнаступів».

Як повідомило агентство Reuters, у вівторок Міністерство оборони Росії звинуватило «Сполучені Штати та їхніх спільників» у тому, що вони «планують провокацію в Україні з використанням отрутохімікатів».

У міністерстві послалися на слова колишнього посла США в Росії Джона Саллівана, який нібито заявив, що «російські війська планують застосувати хімічну зброю в зоні проведення спеціальної військової операції».

Як заявив під час брифінгу начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Ігор Кириллов, Росія «розцінює цю інформацію як намір Сполучених Штатів та їхніх спільників здійснити провокацію в Україні зі застосуванням отрутохімікатів».

Під час круглого столу в Центрі Вілсона минулого тижня, відповідаючи на запитання про можливість використання росіянами хімічної зброї колишній посол США в Росії Джон Салліван сказав, що він би «не був здивований, якби вони застосовували хімічну зброю в обмеженій області», наприклад, коли вони минулого року намагалися взяти Азовсталь, подібно до того, як хімічну зброю використовував сирійський президент Башар Асад.

«Але мій прогноз був би таким, що так і з Сирією, вони спробують це зробити так, щоб звинуватити у цьому українців. Це би була провокація щодо українців, і вони розраховують на те, що союзники або партнери звернуться до Організації зі заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) для проведення розслідування, щоб встановити, хто що зробив. А воно неможливе в зоні бойових дій», – сказав Салліван, додавши, що такі спроби вже були минулого року в Маріуполі, коли «росіяни звинувачували українців у застосуванні хімічної зброї в малому масштабі».

Аналітики Інституту вивчення війни нагадують, що і 19 лютого Міністерство оборони Росії заявило, що українські чиновники планують атаки «під чужими прапорами» на радіаційно небезпечні об’єкти в Україні, щоб звинуватити російські війська в невибіркових ударах по таких об’єктах. Тобто, як кажуть аналітики, видно, що кількість тривожних сигналів з Росії зростає.

Як зауважують аналітики ISW, ці повідомлення з’являються одночасно зі звинуваченням України в підготовці до вторгнення в окуповане Росією Придністров’я у Молдові. І при цьому президент Росії Володимир Путін також відновив ядерну риторику під час свого звернення до Федеральних зборів Росії 21 лютого, коли оголосив про намір Росії призупинити участь у договорі про контроль над ядерним озброєнням, СНО.

Аналітики ISW нагадують, вже не вперше Росія намагається поширити дезінформацію про наміри України, щоб відволікти увагу від невдач на полі бою, і вони очікують, що кількість таких інформаційних операцій буде зростати.

«Міністерство оборони Росії та найвищі російські чиновники, ймовірно, посилять свою участь у таких інформаційних операціях, оскільки поточний російський наступ у Луганській області наближається до кульмінації та зростають можливості для українських контрнаступів», – доходять висновку аналітики.

Як повідомляв «Голос Америки», минулого тижня було оприлюднено низку досліджень західних організацій, які дійшли висновку, що і через рік після вторгнення Росії в Україну, дезінформація та пропаганда залишаються ключовими видами зброї в арсеналі Кремля.

За словами досліджень, Росія успішно продовжує свої психологічні операції спрямовані на те, щоб зруйнувати міжнародну підтримку України. Одне з досліджень наголошує, що Росія навмисно створює «інформаційний шум у ЗМІ» для того, щоб склалося враження, що правду не можна встановити, а отже, «це зменшує шанси підтримки України в конфлікті».