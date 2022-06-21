Генпрокурор США - в Україні. Обговорюють, як допомогти в розслідуванні воєнних злочинів

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд приїхав до Києва із неоголошеним візитом у вівторок, 21 червня. В Україні генпрокурор США обговорює зусилля щодо виявлення, арешту та судового переслідування осіб, причетних до воєнних злочинів та інших злодіянь, скоєних під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на Міністерство юстиції США.

«Сполучені Штати посилають безпомилкове повідомлення: сховатися нема де. Ми та наші партнери використовуватимемо всі доступні можливості, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто несе відповідальність за ці злочини», - заявив Меррік Гарланд у спілкуванні із журналістами.

Сполучені Штати посилають безпомилкове повідомлення: сховатися нема де. Ми та наші партнери використовуватимемо всі доступні можливості, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто несе відповідальність за ці злочини

В Україні генпрокурор США зустрічається із українською генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

«Я хочу висловити непохитну підтримку США народу України в розпал неспровокованого та несправедливого російського вторгнення», - заявив Гарланд, наголошуючи, що він зустрічається разом із Венедіктовою, щоб продовжити обговорювати воєнні злочини, скоєні в Україні.

За інформацією представників Мінюсту США, очікується, що запланована зустріч між Гарландом та Венедіктовою триватиме близько години. Як очікується, під час зустрічі вони обговорять технічну, криміналістичну та юридичну підтримку, яку Мінюст США міг би надати українським прокурорам.

Меррік Гарланд вже зустрічався із Іриною Венедіктовою в травні у Вашингтоні. «Світ бачить, що відбувається в Україні - Міністерство юстиції бачить, що відбувається в Україні», - заявив у квітні Гарланд.

Раніше генеральний прокурор США Меррік Гарланд висловився на підтримку того, щоб Міністерство юстиції США передало Україні частину коштів від конфіскованих активів російських олігархів. До цього, в березні, генеральний прокурор США оголосив нову ініціативу KleptoCapture, в рамках якої Міністерство юстиції країни докладає максимальних зусиль для того, щоб заарештовувати активи осіб, які порушують санкційний режим.

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